EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

भाजपा का दशक (2003–2013): भाजपा ने डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल तक सत्ता संभाली. इस दौरान कांग्रेस लगातार विपक्ष में रही और नेतृत्व संकट से जूझती रही. प्रदेश अध्यक्षों में डॉ चरणदास महंत, धनेन्द्र साहू और बाद में नंदकुमार पटेल जैसे नेता आए, पर संगठन स्थिर नहीं हो सका. कांग्रेस के भीतर अजीत जोगी का प्रभाव बना रहा, पर इससे कार्यकर्ताओं में एकता नहीं बन पाई. जनता के बीच कांग्रेस वैकल्पिक सरकार की जगह कमज़ोर विपक्ष के रूप में देखी जाने लगी.

राज्य गठन और अजीत जोगी युग (2000–2003): 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ बना, तो कांग्रेस ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में अजीत जोगी को जिम्मेदारी सौंपी. उस समय मोतीलाल वोरा और बाद में चरणदास महंत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे. जोगी ने राज्य की प्रशासनिक नींव रखी, नई नीतियां बनाई और राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश की. लेकिन इसी दौर में पार्टी में व्यक्तिवाद और गुटबाजी की शुरुआत भी हुई. जोगी समर्थक और विरोधी खेमों में विभाजन से संगठन कमजोर हुआ. 2003 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, और भाजपा के डॉ रमन सिंह ने सत्ता संभाली. यह कांग्रेस के लिए झटका था, जिसने आगे पूरे दशक की दिशा तय की.

सफर में कांग्रेस की कहानी उतार-चढ़ाव, त्रासदी और पुनरुत्थान से भरी है. राज्य गठन के साथ सत्ता में आई कांग्रेस ने अजीत जोगी के नेतृत्व में मजबूत शुरुआत की, लेकिन गुटबाजी और नेतृत्व संघर्ष ने उसकी पकड़ कमजोर की. झीरम घाटी का नक्सली हमला कांग्रेस के लिए ऐसा मोड़ बना, जिसने संगठन की रीढ़ तोड़ दी. फिर भूपेश बघेल ने संगठन को खड़ा कर 15 साल बाद सत्ता में वापसी दिलाई, पर 2023 की हार ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस को अब आत्ममंथन के साथ नई रणनीति गढ़नी होगी. आज दीपक बैज के नेतृत्व में पार्टी फिर से गांव-गांव पहुंचकर जनाधार पुनर्स्थापित करने की कोशिश में है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर नई शुरुआत कर पाएगी?

रायपुर. छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे हो गए हैं. प्रदेश रजत जयंती महोत्सव मना रहा है. ऐसे में इन 25 सालों में कई उतार-चढ़ाव और विकास हर क्षेत्र में दिखा. खासकर राजनीति की बात करें तो ये क्षेत्र हमेशा सुर्खियों में रहता है. ऐसे में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या चुनौतियां रहीं, पार्टी की ताकत, कमजोरी, त्रासदी, हर पहलू को बताइंगे इस रिपोर्ट में-

झीरम घाटी हमला (2013): 25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमला हुआ. इस हमले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और कई कार्यकर्ता मारे गए. यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि कांग्रेस के लिए नेतृत्व का खून बहा देने वाला मोड़ था. पार्टी का पूरा नेतृत्व एक झटके में खत्म हो गया. चुनावों के कुछ ही महीने पहले हुई इस त्रासदी ने संगठन को मानसिक, रणनीतिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया. 2013 के चुनाव में भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की, और कांग्रेस फिर विपक्ष में चली गई.

2014–2018: झीरम के बाद कांग्रेस के पास नेतृत्व शून्य था. 2014 में भूपेश बघेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिन्होंने कांग्रेस को निचले स्तर से फिर से खड़ा किया. उन्होंने किसान, युवाओं और ग्रामीण वर्ग के मुद्दों को केंद्र में रखा. भाजपा के खिलाफ जन-संपर्क और “छत्तीसगढ़ी अस्मिता” की रणनीति ने जनता से जुड़ाव बढ़ाया. 2018 में यह मेहनत रंग लाई, कांग्रेस ने 68 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की और 15 साल बाद सत्ता में लौटी. भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, और कांग्रेस का “छत्तीसगढ़ मॉडल” सामने आया.

सत्ता में कांग्रेस (2018–2023): सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव युवा मितान क्लब जैसी योजनाएं लागू कीं. इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का आधार मजबूत हुआ. इस दौरान मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष बने, जिन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश की. हालांकि सरकार के भीतर भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के बीच सत्ता-साझेदारी विवाद ने राजनीतिक असंतुलन पैदा किया. भाजपा ने इसी को मुद्दा बनाया. भ्रष्टाचार, नौकरियों और धर्मांतरण जैसे मामलों पर कांग्रेस पर निशाना साधा. 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 35 सीटें मिलीं, जबकि भाजपा 54 सीटों के साथ सत्ता में लौट आई.

नई भूमिका में कांग्रेस (2023–2025): 2023 की हार के बाद दीपक बैज को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया. कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन उसे संगठन और जनाधार दोनों स्तर पर संघर्ष करना पड़ रहा है. राज्य में भाजपा सरकार सक्रिय है, जबकि कांग्रेस पर कई एजेंसी जांचों और राजनीतिक दबावों की तलवार लटक रही है. इसके बावजूद कांग्रेस ने फिर से जनसंपर्क अभियान और "गांव-गांव कांग्रेस" जैसी रणनीति अपनाने की शुरुआत की है. पार्टी अब झीरम की सीख और 2023 की हार, दोनों को आत्ममंथन के तौर पर देख रही है.

क्या कहना है दीपक बैज का: हमें जब मौका मिला हमने बेहतर सरकार चलाई. छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 साल पूरे हो रहे हैं. इस अवधि में कांग्रेस को कुल 8 साल शासन का अवसर मिला. शुरुआती तीन साल अजीत जोगी सरकार के रूप में और फिर 2018 से 2023 तक भूपेश बघेल सरकार के रूप में. इन आठ वर्षों में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को मज़बूत नींव दी.-

राज्य निर्माण के विषम दौर में कांग्रेस ने बिजली उत्पादन, खनिज संसाधनों के दोहन और जनता के अधिकारों की रक्षा पर काम किया. 2018–23 के बीच हमने किसानों के लिए कर्ज माफी, 2500 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, युवाओं के लिए रोजगार और नक्सल क्षेत्र में विकास जैसे कदम उठाए. छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए कांग्रेस की सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रही है.

अब कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन हम हार से नहीं हारे हैं. संगठन को नई ऊर्जा के साथ फिर से खड़ा किया जा रहा है. भाजपा के शासन में जनहित की उपेक्षा हो रही है, और कांग्रेस जनता की आवाज़ बनकर लड़ाई जारी रखेगी. दीपक बैज, PCC चीफ

राजनीतिक जानकार क्या कहते हैं: वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे का कहना है कि, साल 2000 में जब राज्य का निर्माण हुआ, उस वक्त अविभाजित मध्यप्रदेश में कांग्रेस का बहुमत था और सत्ता स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के पास आई. लेकिन इसके बाद लगातार तीन चुनाव 2003, 2008 और 2013 में कांग्रेस सत्ता से दूर रही, कांग्रेस के भीतर नंदकुमार पटेल और भूपेश बघेल के नेतृत्व के दौर को छोड़ दें, तो संगठन में एकजुटता की कमी हमेशा रही. झीरम घाटी की त्रासदी ने कांग्रेस की रीढ़ तोड़ दी. अगर वह घटना नहीं होती, तो छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास शायद अलग होता.

अनिरुद्ध दुबे का मानना है कि, भूपेश बघेल ने निडरता से संगठन को पुनर्जीवित किया और कमजोर कड़ियों को बाहर किया. 2018 की जीत इसी संघर्ष का परिणाम थी. वर्तमान में दीपक बैज युवा टीम के साथ संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आदिवासी नेतृत्व पेश कर रहे हैं. एक मुख्यमंत्री के रूप में विष्णु देव साय, तो दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज. आगामी 2028 के चुनाव में दोनों दलों के लिए यह सामाजिक समीकरण निर्णायक साबित हो सकता है.

कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी रही है उसका आंतरिक खींचतान. जब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी, कांग्रेस को अपने पुराने गढ़ में भी कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी- अनिरुद्ध दुबे, वरिष्ठ पत्रकार

बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का इतिहास सत्ता से संघर्ष और पुनरुत्थान से भरा रहा है. झीरम घाटी की त्रासदी ने पार्टी की रीढ़ तोड़ी, लेकिन भूपेश बघेल के दौर ने दिखाया कि कांग्रेस अब भी जनभावनाओं से जुड़ सकती है. 2023 की पराजय ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं क्या कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर नई शुरुआत कर पाएगी?