EXPLAINER: छत्तीसगढ़ न्यायपालिका के 25 साल: न्याय की नींव मजबूत, पर रफ्तार अब भी धीमी

छत्तीसगढ़ की न्यायिक व्यवस्था भी अपनी 25 साल की यात्रा पूरी कर चुकी है. जानिए इस रिपोर्ट में उपलब्धि और चुनौतियों के बारे में.

Chhattisgarh judiciary 25 years
छत्तीसगढ़ न्यायपालिका के 25 साल पर रिपोर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 28, 2025 at 1:06 PM IST

5 Min Read
रायपुर: 1 नवंबर 2000 यह वह ऐतिहासिक दिन था जब मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना. राज्य के गठन के साथ ही बिलासपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई. यह केवल एक न्यायिक संस्था नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद थी, कि नया राज्य न्याय के वितरण में भी अपनी अलग और प्रभावी पहचान बनाएगा. अब, जब राज्य अपने गठन के 25 साल पूरे करने जा रहा है, यह सवाल उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ की न्यायपालिका ने उतनी मजबूती और गति हासिल की, जितनी अपेक्षा थी? जानिए इस रिपोर्ट में.

स्थापना से विकास तक, बिलासपुर हाईकोर्ट की यात्रा: राज्य के गठन के समय ही बिलासपुर उच्च न्यायालय ने कामकाज शुरू किया था. शुरुआती दौर में अदालत के पास सीमित संसाधन थे. केवल 2 न्यायाधीश, कुछ कर्मचारी और एक साधारण भवन. आने वाले वर्षों में इस व्यवस्था ने विस्तार पाया. वर्तमान में हाईकोर्ट में 22 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं. हालांकि, सितंबर 2025 तक केवल 15 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं, जबकि 7 पद रिक्त हैं. जजों की यह कमी अदालत की कार्यक्षमता पर प्रभाव डालती है और मामलों के निपटान की गति को धीमा करती है.

दिवाकर सिन्हा, सीनियर एडवोकेट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पेंडेंसी के आंकड़े गंभीर: वहीं National Judicial Data Grid (NJDG) के आंकड़े दर्शाते हैं कि जिला और तालुका स्तर पर लाखों मामले अब भी निपटान की प्रतीक्षा में हैं. कुछ जिलों में पंजीकृत मामलों की दर निपटान दर से तीन गुना अधिक हैं. इससे अदालतों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है.

Case pendency in Chhattisgarh
पेंडेंसी के आंकड़े गंभीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो आज भी पेंडेंसी लगभग उतनी ही है जितनी पहले थी. उस समय जज कम थे तो केस भी कम थे, आज जज ज्यादा हैं पर मुकदमे उससे कहीं अधिक हैं - दिवाकर सिन्हा, सीनियर एडवोकेट

विशेषज्ञों की राय: बिलासपुर उच्च न्यायालय के सीनियर एडवोकेट दिवाकर सिन्हा का कहना है कि, पिछले 25 सालों में अदालतों और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी है, लेकिन मामलों की संख्या उससे कहीं अधिक गति से बढ़ी है. सरकार को न्यायिक रिक्तियों की पूर्ति में तेजी लानी चाहिए. हाईकोर्ट या जिला अदालतों की जो भी रिक्वायरमेंट शासन के पास जाती है, उसकी पूर्ति समय पर होनी चाहिए. यही कदम पेंडेंसी को कम करने की दिशा में सबसे प्रभावी होगा.

Chhattisgarh judiciary 25 years
कई नवगठित जिलों में स्थायी कोर्ट भवन नहीं हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डिजिटल सुधारों की दिशा में कदम: चुनौतियों के बावजूद छत्तीसगढ़ की न्यायपालिका ने पिछले कुछ साल में कई सकारात्मक सुधार किए हैं. National Judicial Data Grid (NJDG) और Justice Clock जैसी पहल से केस डेटा अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है. वर्चुअल हियरिंग और ई-फाइलिंग सिस्टम के जरिए डिजिटल सुविधा को भी प्रोत्साहन मिला है.

judiciary system analysis
छत्तीसगढ़ की न्यायिक व्यवस्था की उपलब्धि और चुनौतियों के बारे में रिपोर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसके अलावा ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट फेज़-3 के तहत राज्य की अदालतों को हाई-स्पीड इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाओं से जोड़ा गया है. हालांकि, इन सुधारों का लाभ रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा जैसे शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है. ग्रामीण और नवगठित जिलों में अब भी पारंपरिक ढंग से सुनवाई होती है.

न्यायिक बुनियादी सुविधाओं की कमी: एडवोकेट सिन्हा के अनुसार, राज्य के कई न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिए उचित भवन और कार्यालय की सुविधा तक नहीं है. कई अदालतें पुराने भवनों में चल रही हैं, जहां स्टाफ और जज दोनों को स्थान की दिक्कत होती है. इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि इस सेवा में आने वाले प्रतिभाशाली युवाओं की रुचि भी घटती है. उनका मानना है कि जजों को मिलने वाली सुविधाएं सुधारने और न्यायिक स्टाफ को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने से कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

Chhattisgarh judiciary 25 years
छत्तीसगढ़ की न्यायिक व्यवस्था की उपलब्धि और चुनौतियों के बारे में रिपोर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोक अदालत और मध्यस्थता: पेंडेंसी घटाने के लिए एडवोकेट सिन्हा का मानना है कि लोक अदालत और मध्यस्थता प्रणाली को और सशक्त किया जाना चाहिए. अगर तीन महीने में एक लोक अदालत लगाई जाती है, तो उसे हर महीने या पंद्रह दिन में एक बार किया जा सकता है. इससे आपसी सहमति वाले मामलों का निपटारा जल्दी होगा और अदालतों पर दबाव घटेगा. उन्होंने कहा कि अब समाज में यह सोच विकसित हो रही है कि विवादों का निपटारा न्यायालय से बाहर भी संभव है, बशर्ते उचित मध्यस्थता व्यवस्था हो.

भविष्य की दिशा: न्यायिक विशेषज्ञों का मत है कि अब छत्तीसगढ़ की न्यायपालिका को केवल ढांचे पर नहीं, बल्कि रणनीति आधारित सुधार पर ध्यान देना चाहिए. इस दिशा में कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हो सकते हैं.

  • सभी रिक्त न्यायाधीश पदों पर जल्द भर्ती
  • नवगठित जिलों में स्थायी कोर्ट भवनों का निर्माण
  • फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और विशेष अदालतों की संख्या में वृद्धि
  • लोक अदालतों और ADR (Alternative Dispute Resolution) प्रणाली को बढ़ावा
  • न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के डिजिटल प्रशिक्षण पर जोर

मजबूत नींव, पर धीमी रफ्तार: पिछले 25 साल में छत्तीसगढ़ की न्यायपालिका ने बुनियादी स्तर पर अपनी संरचना को मजबूत किया है. हालांकि न्याय की गति अब भी चुनौतियों से घिरी है. राज्य के हाईकोर्ट से लेकर जिला न्यायालयों तक पेंडेंसी का बोझ बढ़ता जा रहा है. जनता की सबसे बड़ी अपेक्षा यही है न्याय केवल दिया ही न जाए, बल्कि समय पर दिया जाए. आने वाले साल में राज्य सरकार और न्यायपालिका मिलकर इस “पेंडेंसी के पहाड़” को कितना घटा पाती हैं ये देखने वाली बात होगी.

