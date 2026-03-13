ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के बकाया पर बड़ी राहत, नई योजना के तहत कई तरह की छूट

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 लॉन्च की गई है. इसमें पेनल्टी माफ किया जाएगा. BPL परिवार को और भी छूट है.

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 पर प्रेसवार्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 13, 2026 at 6:09 PM IST

रायपुर: राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026” शुरू की है. इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेसवार्ता की.

अधिभार पूरी तरह माफ

इस योजना के तहत बिजली बिल के बकाया पर जितना भी अधिभार (पेनल्टी) लगा है, उसे 100% माफ कर दिया जाएगा. यह छूट APL और BPL दोनों तरह के उपभोक्ताओं को मिलेगी.

नई योजना के तहत बिजली बिल के बकाया पर कई तरह की छूट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

BPL परिवारों को अतिरिक्त राहत

सरकार ने BPL परिवारों को और ज्यादा राहत दी है. बकाया बिजली बिल की मूल राशि में लगभग 75% तक छूट दी जाएगी. अगर कोई परिवार एक साथ पैसा जमा नहीं कर सकता, तो वह 40 से 60 किस्तों में भुगतान कर सकता है.

28 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

सरकार के अनुसार इस योजना से राज्य के करीब 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिल सकता है. कई लोग आर्थिक कारणों से बिजली बिल नहीं भर पाते, जिससे समय के साथ बिल पर अधिभार बढ़ता जाता है और राशि काफी ज्यादा हो जाती है. इस योजना से ऐसे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.

30 जून 2026 तक ले सकते हैं योजना का लाभ

इस योजना का लाभ 30 जून 2026 तक लिया जा सकता है. उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली कार्यालय या Mor Bijli App के जरिए योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

758 करोड़ की सब्सिडी

इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से करीब 758 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इसमें सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह के BPL उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकेंगे.

