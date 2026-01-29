ETV Bharat / state

उत्तराखंड में जोरों पर मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की तैयारियां, एक क्लिक में जानिये क्या होंगे मेन मुद्दे

मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में उत्तराखंड के 6 वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. ये अधिकारी उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर तैयारी कर रहे हैं.

CENTRAL ZONAL COUNCIL MEETING
मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक मुद्दे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 29, 2026 at 5:05 PM IST

4 Min Read
देहरादून: मध्य क्षेत्रीय परिषद की 17वीं स्थायी समिति की बैठक में उत्तराखंड सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे. छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को राज्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. बैठक में उत्तराखंड न केवल विकास से जुड़े नए मुद्दे उठाएगा, बल्कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अब तक हुई प्रगति की जानकारी भी साझा करेगा.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित होने जा रही मध्य क्षेत्रीय परिषद की 17वीं स्थायी समिति की बैठक उत्तराखंड के लिए कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस उच्चस्तरीय बैठक में उत्तराखंड सरकार की ओर से कई अहम मुद्दे रखे जाएंगे. जिनका सीधा संबंध राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक विकास से जुड़ा है.

मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं. परिषद का उद्देश्य राज्यों के बीच आपसी समन्वय, विकास कार्यों की समीक्षा और साझा समस्याओं के समाधान के लिए ठोस निर्णय लेना है. इस बैठक में पिछली बैठक में उठाए गए विषयों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. साथ ही कुछ नए महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी चर्चा के लिए रखे जाएंगे.

वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल: बैठक में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम समेत कुल छह वरिष्ठ अधिकारी करेंगे. राज्य सरकार की ओर से ऐसे विषयों को प्रमुखता से रखा जाएगा, जो लंबे समय से लंबित हैं. जिन पर केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है.

मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक के मुख्य मुद्दे

  1. राज्य सरकार की ओर से हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर बड़ा प्रस्ताव रखा जाएगा. इसके तहत मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए तय जनसंख्या मानकों में संशोधन की मांग की जाएगी. जिससे पर्वतीय और दूरस्थ जिलों को भी इसका लाभ मिल सके. सरकार का तर्क है कि भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पहाड़ी जिलों में जनसंख्या के आधार पर तय मानक व्यवहारिक नहीं हैं.
  2. इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा. राज्य सरकार का कहना है कि महंगाई को देखते हुए मौजूदा पेंशन राशि अपर्याप्त है. ऐसे में इसमें बढ़ोतरी जरूरी है. जिससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रित वर्ग को राहत मिल सके.
  3. बैठक में निराश्रित गोवंशीय पशुओं के संरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा. राज्य सरकार गौवंश संरक्षण के लिए केंद्र से सहयोग और विशेष सहायता पैकेज की मांग करेगी. जिससे गौशालाओं के संचालन और रखरखाव को मजबूत किया जा सके.
  4. आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों में भी उत्तराखंड सरकार अहम सुझाव रखेगी. राज्य की ओर से आपदा मानकों में संशोधन का प्रस्ताव दिया जाएगा. विशेष रूप से विद्युत पावर हाउस, वितरण लाइन और अन्य विद्युत ढांचे को आपदा से क्षति पहुंचने की स्थिति में उनके पुनर्निर्माण के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक मानक तय करने की मांग की जाएगी.
  5. इसके अलावा मोदीपुरम से ऋषिकेश तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना के विस्तार का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा. जिससे राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सके. हरिद्वार से हर्रावाल तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण का मुद्दा भी एजेंडे में शामिल रहेगा.
  6. सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार सक्रिय नजर आएगी. आपदा से क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों के पुनर्निर्माण के लिए मानकों में संशोधन और धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा. जिससे किसानों को राहत मिल सके.
  7. इसके साथ ही पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी. यह बैठक उत्तराखंड के लिए विकास, आपदा प्रबंधन और आधारभूत ढांचे के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

