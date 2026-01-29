उत्तराखंड में जोरों पर मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की तैयारियां, एक क्लिक में जानिये क्या होंगे मेन मुद्दे
मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में उत्तराखंड के 6 वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. ये अधिकारी उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर तैयारी कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 29, 2026 at 5:05 PM IST
देहरादून: मध्य क्षेत्रीय परिषद की 17वीं स्थायी समिति की बैठक में उत्तराखंड सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे. छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को राज्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. बैठक में उत्तराखंड न केवल विकास से जुड़े नए मुद्दे उठाएगा, बल्कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अब तक हुई प्रगति की जानकारी भी साझा करेगा.
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित होने जा रही मध्य क्षेत्रीय परिषद की 17वीं स्थायी समिति की बैठक उत्तराखंड के लिए कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस उच्चस्तरीय बैठक में उत्तराखंड सरकार की ओर से कई अहम मुद्दे रखे जाएंगे. जिनका सीधा संबंध राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक विकास से जुड़ा है.
मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं. परिषद का उद्देश्य राज्यों के बीच आपसी समन्वय, विकास कार्यों की समीक्षा और साझा समस्याओं के समाधान के लिए ठोस निर्णय लेना है. इस बैठक में पिछली बैठक में उठाए गए विषयों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. साथ ही कुछ नए महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी चर्चा के लिए रखे जाएंगे.
वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल: बैठक में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम समेत कुल छह वरिष्ठ अधिकारी करेंगे. राज्य सरकार की ओर से ऐसे विषयों को प्रमुखता से रखा जाएगा, जो लंबे समय से लंबित हैं. जिन पर केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है.
मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक के मुख्य मुद्दे