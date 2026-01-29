उत्तराखंड में जोरों पर मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की तैयारियां, एक क्लिक में जानिये क्या होंगे मेन मुद्दे

मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक के मुख्य मुद्दे राज्य सरकार की ओर से हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर बड़ा प्रस्ताव रखा जाएगा. इसके तहत मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए तय जनसंख्या मानकों में संशोधन की मांग की जाएगी. जिससे पर्वतीय और दूरस्थ जिलों को भी इसका लाभ मिल सके. सरकार का तर्क है कि भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पहाड़ी जिलों में जनसंख्या के आधार पर तय मानक व्यवहारिक नहीं हैं. इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा. राज्य सरकार का कहना है कि महंगाई को देखते हुए मौजूदा पेंशन राशि अपर्याप्त है. ऐसे में इसमें बढ़ोतरी जरूरी है. जिससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रित वर्ग को राहत मिल सके. बैठक में निराश्रित गोवंशीय पशुओं के संरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा. राज्य सरकार गौवंश संरक्षण के लिए केंद्र से सहयोग और विशेष सहायता पैकेज की मांग करेगी. जिससे गौशालाओं के संचालन और रखरखाव को मजबूत किया जा सके. आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों में भी उत्तराखंड सरकार अहम सुझाव रखेगी. राज्य की ओर से आपदा मानकों में संशोधन का प्रस्ताव दिया जाएगा. विशेष रूप से विद्युत पावर हाउस, वितरण लाइन और अन्य विद्युत ढांचे को आपदा से क्षति पहुंचने की स्थिति में उनके पुनर्निर्माण के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक मानक तय करने की मांग की जाएगी. इसके अलावा मोदीपुरम से ऋषिकेश तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना के विस्तार का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा. जिससे राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सके. हरिद्वार से हर्रावाल तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण का मुद्दा भी एजेंडे में शामिल रहेगा. सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार सक्रिय नजर आएगी. आपदा से क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों के पुनर्निर्माण के लिए मानकों में संशोधन और धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा. जिससे किसानों को राहत मिल सके. इसके साथ ही पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी. यह बैठक उत्तराखंड के लिए विकास, आपदा प्रबंधन और आधारभूत ढांचे के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.