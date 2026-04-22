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छत्तीसगढ़ में हरा सोना की खरीदी, 13 लाख से ज्यादा परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन है तेंदूपत्ता, अबूझमाड़ में नए फड़

छत्तीसगढ़ के वनांचल में तेंदूपत्ता की खरीदी चल रही है. इस बार 920 करोड़ के संभावित भुगतान का अनुमान है.

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हरा सोना से आय (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 22, 2026 at 4:18 PM IST

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रायपुर: वन क्षेत्रों में तेंदूपत्ता को हरा सोना कहा जाता है. यह आदिवासियों और वनवासियों की आजीविका का मुख्य साधन है. छत्तीसगढ़ के 13 लाख से ज्यादा परिवार तेंदूपत्ता इकट्ठा करते हैं और समितियों में बेचते हैं. इस साल तेंदूपत्ता संग्राहकों को करीब 920 करोड़ रुपये का भुगतान होने का अनुमान है.

तेन्दूपत्ता संग्रहण का टारगेट

साल 2024 से प्रति मानक बोरा की दर 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए की गई है. साल 2026 में राज्य के 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के अंतर्गत 902 प्राथमिक समितियों में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य प्रस्तावित है. इस साल करीब 15 लाख से ज्यादा मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का अनुमान है. एक मानक बोरे में 1000 गड्डियां होती हैं और हर गड्डी में 50 पत्ते शामिल रहते हैं.

बस्तर संभाग के 10 जिला यूनियनों की 216 समितियों में करीब 4 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है. वहीं अन्य 21 यूनियनों की 868 समितियों में लगभग 11 लाख मानक बोरा संग्रहण होने की संभावना है. बस्तर संभाग में साल 2025 के 3.90 लाख परिवारों की तुलना में इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 4.04 लाख हो गई है. इस साल अब तक 14 हजार 57 नए परिवार इस कार्य से जुड़े हैं.

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छत्तीसगढ़ में हरा सोना (ETV Bharat Chhattisgarh)

10 नए फड़ और बेहतर तैयारी

नारायणपुर के अबूझमाड़ में पहली बार 10 नए फड़ों की स्थापना की गई है, जहां 2100 से ज्यादा मानक बोरा संग्रहण का अनुमान है. इसके अलावा सुकमा और केशकाल क्षेत्रों में भी नए फड़ जोड़े गए हैं. पिछले वर्ष नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बाधाओं के कारण 351 फड़ों में संग्रहण नहीं हो सका था, लेकिन इस वर्ष सभी फड़ों में कार्य शुरू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है.

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वनांचल गांवों में आजीविका का मुख्य साधन है तेंदूपत्ता (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुगम संचालन और पारदर्शी भुगतान

  • संग्राहक कार्ड, बोरा, सुतली, गोदाम और परिवहन के इंतजाम किए गए हैं.
  • तेन्दूपत्ता के भंडारण का बीमा भी कराया जा रहा है.
  • संग्राहकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रणाली लागू की गई है.
  • राशि सीधे बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी.

920 करोड़ रुपये का संभावित भुगतान

इस साल निर्धारित दर के अनुसार संग्राहकों को लगभग 920 करोड़ रुपये का भुगतान होने का अनुमान है. इससे ग्रामीण और आदिवासी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा.

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