छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग में बड़ा फेरबदल, 22 अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर
आदेश के मुताबिक सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे. प्रवीण सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 20, 2026 at 5:53 PM IST
रायपुर: शासन ने जनसंपर्क विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. जनसंपर्क विभाग के 22 अधिकारी-कर्मचारियों का ट्रांसफर कर नई पदस्थापना के आदेश जारी किए गए. जारी लिस्ट में संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी और सहायक ग्रेड के कर्मचारी शामिल हैं.
ट्रांसफर लिस्ट में जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर और विभिन्न जिला जनसंपर्क कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी के नाम शामिल हैं. कई अधिकारियों को जिला कार्यालयों से संचालनालय भेजा गया है, जबकि कुछ अधिकारियों को संचालनालय से जिलों की जिम्मेदारी मिली है.
ट्रांसफर पोस्टिंग वालों की लिस्ट
- डॉ. उषाकिरण बड़ाईक: नवा रायपुर : डॉ. उषाकिरण बड़ाईक, संयुक्त संचालक, जो वर्तमान में जिला जनसंपर्क कार्यालय राजनांदगांव में पदस्थ थीं, उनका स्थानांतरण जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर किया गया है, आदेश में यह पदस्थापना स्वयं के व्यय पर किए जाने का उल्लेख है.
- चंद्रशेखर कश्यप: नवा रायपुर : उप संचालक चंद्रशेखर कश्यप, जो जिला जनसंपर्क कार्यालय जगदलपुर में पदस्थ थे, अब जनसंपर्क संचालनालय नवा रायपुर में सेवाएं देंगे,उनका स्थानांतरण भी स्वयं के व्यय पर किया गया है.
- लक्ष्मीकांत कोसारिया: रायपुर : उप संचालक लक्ष्मीकांत कोसारिया का स्थानांतरण जनसंपर्क संचालनालय नवा रायपुर से जिला जनसंपर्क कार्यालय रायपुर किया गया है. आदेश में इसे प्रशासनिक आधार पर किया गया स्थानांतरण बताया गया है.
- श्रुति ठाकुर: नवा रायपुर : उप संचालक श्रुति ठाकुर, जिला जनसंपर्क कार्यालय रायपुर से स्थानांतरित होकर जनसंपर्क संचालनालय नवा रायपुर में पदस्थ होंगी, यह स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है.
- राहुल सोन: नवा रायपुर : उप संचालक राहुल सोन, जो जिला जनसंपर्क कार्यालय कवर्धा में पदस्थ थे, अब जनसंपर्क संचालनालय नवा रायपुर में नई जिम्मेदारी संभालेंगे, उनका स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है.
- चंद्रेश ठाकुर: कबीरधाम : सहायक संचालक चंद्रेश ठाकुर का तबादला जिला जनसंपर्क कार्यालय बालोद से जिला जनसंपर्क कार्यालय कबीरधाम किया गया है. आदेश के अनुसार यह स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर है.
- सुजीत सिंह: रायगढ़ : सहायक संचालक सुजीत सिंह, जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली से स्थानांतरित होकर जिला जनसंपर्क कार्यालय रायगढ़ में पदस्थ होंगे, उनका स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है.
- प्रदीप सिंह: बलरामपुर-रामानुजगंज : सहायक संचालक प्रदीप सिंह का स्थानांतरण जिला जनसंपर्क कार्यालय सूरजपुर से जिला जनसंपर्क कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज किया गया है, यह पदस्थापना प्रशासनिक आधार पर की गई है.
- ताराशंकर सिन्हा: नवा रायपुर : सहायक संचालक ताराशंकर सिन्हा, जिला जनसंपर्क कार्यालय कांकेर से स्थानांतरित होकर जनसंपर्क संचालनालय नवा रायपुर पहुंचेंगे. आदेश में उनका स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.
- गुलाब दड़सेना: सारंगढ़-बिलाईगढ़ : सहायक संचालक गुलाब दड़सेना का स्थानांतरण जिला जनसंपर्क कार्यालय रायगढ़ से जिला जनसंपर्क कार्यालय सारंगढ़-बिलाईगढ़ किया गया है, यह स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर हुआ है.
- बिसेकुमार रात्रे: गरियाबंद : सहायक जनसंपर्क अधिकारी बिसेकुमार रात्रे, जिला जनसंपर्क कार्यालय जशपुर से स्थानांतरित होकर जिला जनसंपर्क कार्यालय गरियाबंद में पदस्थ होंगे. आदेश में यह स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किए जाने का उल्लेख है.
- राहुल: जशपुर : सहायक जनसंपर्क अधिकारी राहुल का स्थानांतरण जिला जनसंपर्क कार्यालय बेमेतरा से जिला जनसंपर्क कार्यालय जशपुर किया गया है. यह स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है.
- अशोक चंद्रवंशी: बालोद : सहायक जनसंपर्क अधिकारी अशोक चंद्रवंशी, जनसंपर्क संचालनालय नवा रायपुर से स्थानांतरित होकर जिला जनसंपर्क कार्यालय बालोद में पदस्थ होंगे. उनका स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है.
- निखिलेश देवांगन: राजनांदगांव : सहायक जनसंपर्क अधिकारी निखिलेश देवांगन का स्थानांतरण जिला जनसंपर्क कार्यालय कबीरधाम से जिला जनसंपर्क कार्यालय राजनांदगांव किया गया है. आदेश में इसे प्रशासनिक स्थानांतरण बताया गया है.
- देविका मेरावी: सूरजपुर : सहायक सूचना अधिकारी देविका मेरावी, जिला जनसंपर्क कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज से स्थानांतरित होकर जिला जनसंपर्क कार्यालय सूरजपुर में पदस्थ होंगी. उनका स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है.
- देवराम यादव: महासमुंद : सहायक सूचना अधिकारी देवराम यादव का स्थानांतरण जिला जनसंपर्क कार्यालय सारंगढ़-बिलाईगढ़ से जिला जनसंपर्क कार्यालय महासमुंद किया गया है. यह स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर हुआ है.
- विशाल कुमार जायसवाल: सरगुजा : सहायक सूचना अधिकारी विशाल कुमार जायसवाल, जिला जनसंपर्क कार्यालय सूरजपुर से स्थानांतरित होकर जिला जनसंपर्क कार्यालय सरगुजा, अंबिकापुर में पदस्थ होंगे. आदेश के अनुसार उनका स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.
- गणेश राम बघेल: दंतेवाड़ा : सहायक ग्रेड-1 गणेश राम बघेल का स्थानांतरण जिला जनसंपर्क कार्यालय धमतरी से जिला जनसंपर्क कार्यालय दंतेवाड़ा किया गया है। आदेश में यह प्रशासनिक स्थानांतरण है और उन्हें लेखापाल पद के विरुद्ध पदस्थ किया गया है.
- सत्यप्रकाश नाग: महासमुंद: सहायक ग्रेड-2 सत्यप्रकाश नाग, जिला जनसंपर्क कार्यालय दंतेवाड़ा से स्थानांतरित होकर जिला जनसंपर्क कार्यालय महासमुंद में पदस्थ होंगे। उनका स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है.
- रामनारायण गढ़ेवाल: रायपुर : सहायक ग्रेड-2 रामनारायण गढ़ेवाल का स्थानांतरण जिला जनसंपर्क कार्यालय महासमुंद से जिला जनसंपर्क कार्यालय रायपुर किया गया है। आदेश में इसे प्रशासनिक आधार पर किया गया स्थानांतरण बताया गया है.
- सुमीत चौबे: धमतरी : सहायक ग्रेड-3 सुमीत चौबे, जनसंपर्क संचालनालय नवा रायपुर से स्थानांतरित होकर जिला जनसंपर्क कार्यालय धमतरी में पदस्थ होंगे। उनका स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है.
- अंकुर तिकरी: सरगुजा : सहायक ग्रेड-3 अंकुर तिकरी का स्थानांतरण जिला जनसंपर्क कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज से जिला जनसंपर्क कार्यालय सरगुजा किया गया है। आदेश में यह स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किए जाने का उल्लेख है.
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
आदेश के मुताबिक सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे. इस फेरबदल में जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर के साथ-साथ रायपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, रायगढ़, बलरामपुर-रामानुजगंज, सारंगढ़-बिलाईगढ़, जशपुर, गरियाबंद, सूरजपुर, सरगुजा, महासमुंद, दंतेवाड़ा और धमतरी समेत कई जिलों के कार्यालय प्रभावित हुए हैं. आदेश में स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नई जगह पदस्थ किया गया है.