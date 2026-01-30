छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती को बढ़ावा, धमतरी, बालोद, महासमुंद और गरियाबंद शुरू हुई मखाना विकास योजना

ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती को बढ़ावा, धमतरी, बालोद, महासमुंद और गरियाबंद शुरू हुई मखाना विकास योजना

छत्तीसगढ़ में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना विकास योजना की शुरुआत की गई है.

Makhana Cultivation In Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 30, 2026 at 7:31 PM IST

4 Min Read
रायपुर: धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अब नकदी फसलों की खेती किसान कर रहे हैं. इसी क्रम में प्रदेश के अंदर मखाना की खेती शुरू की गई है. छत्तीसगढ़ में मखाना उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए मखाना विकास योजना की शुरुआत की गई है. राज्य में केन्द्र सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मखाना का क्रियान्वयन तेजी के साथ किया जा रहा है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में शामिल करने की ऐतिहासिक घोषणा की थी. उसके बाद अब राज्य में मखाना के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विभाग की पहल

उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ में वर्ष 2025-26 से इस योजना को लागू किया गया है. इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य को 178 लाख 11 हजार रुपये की स्वीकृति मिली है. धमतरी, बालोद, महासमुंद एवं गरियाबंद जिलों में मखाना की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. इन जिलों को चुना गया है.

मखाना की बाजार में अच्छी मांग

मखाना की खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसान अगर केवल कच्चे बीज न बेचकर, बीज को प्रोसेस कर मखाना बनाकर बाजार में बेचें, तो उन्हें कहीं अधिक लाभ मिलता है. बीज को सुखाकर, भूनकर और प्रोसेस कर मखाना तैयार किया जाता है, जिसकी बाजार में अच्छी मांग रहती है.

मखाना उत्पादन में किसान ले रहे रुचि

इस योजना के तहत मखाना उत्पादन एवं मखाना बीज उत्पादन की गतिविधियां प्रस्तावित हैं. किसानों के पूर्व से निर्मित तालाबों में 96.438 हेक्टेयर तथा किसानों की भूमि पर 37.424 हेक्टेयर, इस कुल 133.862 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना उत्पादन किया जाएगा. साथ ही कृषि एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय तथा विभागीय रोपणियों में 15 हेक्टेयर क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम संचालित किया जाएगा.

मखाना उत्पादन में धमतरी के 40 से ज्यादा किसान शामिल

मौजूदा दौर में मखाना उत्पादन में धमतरी जिले के 40 से ज्यादा किसान शामिल हैं. धमतरी जिले में महिला स्व-सहायता समूहों का चयन कर मखाना उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है. इनमें शैल पुत्री स्व-सहायता समूह, नई किरण स्व-सहायता समूह, जय मां नव ज्योति महिला स्व-सहायता समूह एवं प्रगतिशील कृषक समूह मुख्य रूप से हिस्सा ले रहे हैं. जिले में 55 एकड़ क्षेत्र में तालाबों में मखाना बीज की बुवाई पूर्ण की जा चुकी है. इसके अलावा 15 एकड़ में तैयारी प्रारंभ है, जिसमें 43 किसान मखाना की खेती कर रहे हैं.

साल 2026-27 हेतु 2 करोड़ रूपए की कार्ययोजना मखाना की खेती के लिए तय की गई है. इसके तहत 75 हेक्टेयर में तालाबों में तथा 30 हेक्टेयर भूमि पर मखाना उत्पादन, 10 नवीन तालाबों का निर्माण तथा 5 हेक्टेयर में अतिरिक्त मखाना उत्पादन किया जाएगा.

एक किलोग्राम मखाना बीज से लगभग 200 से 250 ग्राम पॉप प्राप्त होता है, जिसकी कीमत 700 से 1000 रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है. यदि किसान स्वयं उत्पादन कर प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग करता है, तो प्रति एकड़ अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है- मनीषा चंद्राकर, संचालक, ओजस फॉर्म

मखाना उत्पादन के लिए किसानों को दी जा रही ट्रेनिंग

पिछले पांच वर्षों से मखाना की खेती कर रही ओजस फार्म की संचालक मनीषा चंद्राकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ की जलवायु एवं मिट्टी मखाना उत्पादन के लिए बेहद फायदेमंद है. राज्य में सर्वप्रथम आरंग विकासखंड के ग्राम लिंगाडीह में कृष्ण कुमार चंद्राकर ने मखाना उत्पादन का काम शुरू किया था. राज्य में दिसंबर 2021 में पहला मखाना प्रसंस्करण केंद्र स्थापित हुआ. वर्तमान में उनकी संस्था न केवल उत्पादन एवं प्रसंस्करण कर रही है, बल्कि राज्य एवं राज्य के बाहर के किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है.

