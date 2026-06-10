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बस्तर विकास योजना नीति आयोग के सामने रखेगा छत्तसीगढ़, नक्सलवाद से 50 साल रुके विकास को मिलेगी गति

11 जून को नीति आयोग की बैठक है. छत्तीसगढ़ से नीति आयोग की बैठक में बस्तर के विकास को लेकर के ज्यादा बातें रखी जाएगी.

CM VISHNUDEO SAI
छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 10, 2026 at 9:50 AM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ बस्तर के विकास को लेकर अपनी पूरी योजना को नीति आयोग के समक्ष रखेगा. नक्सलवाद के कारण 50 साल पीछे रह गए बस्तर की पूरी विकास परिकल्पना का नीति आयोग के सामने पूरा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा. इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर है. इसमें छत्तीसगढ़ सहित बस्तर के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं और रणनीति तैयार होगी.

11 जून को नीति आयोग की बैठक

11 जून को नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें नीति आयोग के निर्धारित मापदंडों पर चर्चा की जाएगी. हालांकि छत्तीसगढ़ से नीति आयोग की बैठक में बस्तर के विकास को लेकर के ज्यादा बातें रखी जाएगी. इसकी एक पूरी कार्य योजना भी तैयार की गई है.सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बस्तर में चल रहे आधारभूत संरचना के विकास की जानकारी नीति आयोग के समक्ष रखी जाएगी. जिसमें नक्सल प्रभावित सुदूर इलाकों में बन रही सड़क, इंटरनेट कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पेयजल जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी साझा की जाएगी. इसको लेकर होने वाले काम की एक रूपरेखा भी नीति आयोग के समक्ष रखी जाएगी.

छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

नीति आयोग की बैठक है. प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करतेहैं. बस्तर 40 से 50 वर्षों से नक्सलवाद के कारण जितना पिछड़ा है, उसी तेजी से उसे विकसित करने काम शुरू कर दिया गया है. रोडमैप बन रहा है -विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

आज एनडीएम की अहम बैठक

12 साल पूरे होने और भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बैठक करेंगे. दोपहर 3 बजे से बैठक होगी. जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ पहली बैठक करेंगे जहां पर भाजपा या भाजपा के सहयोग से सरकार चल रही है. बैठक में सरकार की कार्य योजना, केंद्र सरकार की चलने वाली योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाएं और वित्तीय वर्ष 2026 27 के लिए तय किए गए सभी कार्यक्रम जो राज्य के लिए दिए गए हैं उन सभी की समीक्षा की जाएगी. बैठक में राज्य आधारित उन परियोजनाओं की भी चर्चा होगी जो आने वाले समय में राज्य के विकास के लिए अहम होगी.

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