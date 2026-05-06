छत्तीसगढ़ के प्रयास स्कूलों में एडमिशन के लिए 10 मई को परीक्षा, NEET, JEE, CLAT और NDA के लिए विशेष कोचिंग
छत्तीसगढ़ के प्रयास आवासीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किए गए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 6, 2026 at 1:18 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है. कक्षा 9वीं में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा की तारीख और टाइमटेबल जारी कर दिया गया है.
परीक्षा की तारीख और समय जानिए
तारीख 10 मई 2026 को परीक्षा आयोजित की गई है. इसमें ओएमआर (OMR) शीट भरने का समय सुबह 9.30 बजे से 10 बजे तक है. वहीं सुबह 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक परीक्षा होगी.
एडमिट कार्ड कैसे प्राप्त करें?
अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाइट eklavya.cg.nic.in से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. यदि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो विद्यार्थी अपने जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.
योजना का उद्देश्य
प्रयास आवासीय विद्यालयों का मुख्य लक्ष्य प्रदेश के प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा देना है. इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल (NEET), इंजीनियरिंग (JEE), सीए, क्लैट (CLAT) और एनडीए (NDA) के लिए विशेष कोचिंग देकर भविष्य के लिए तैयार करना है. छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 17 प्रयास आवासीय विद्यालय (Prayas Residential Schools) संचालित हैं. इसका संचालन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की ओर से किया जाता है.