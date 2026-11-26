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पावर कंपनियों में 1501 पदों पर भर्ती के लिए डेढ़ लाख से अधिक आवेदन, अंतिम तारीख बढ़ाई गई

पावर कंपनियों में 1501 पदों पर भर्ती, अंतिम तारीख बढ़ाई गई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज की तीनों कंपनियों में 1501 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए अभ्यर्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. अब तक लगभग डेढ़ लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर 2026 की रात 11.55 बजे तक कर दी गई है. इस समय तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क भी जमा कर सकेंगे.

इन पदों पर होनी है भर्ती मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में कुल 1501 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है. इनमें द्वितीय श्रेणी के 195 और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 1306 पद शामिल हैं. विस्तृत भर्ती विज्ञापन पावर कंपनी की वेबसाइट https://cspc.co.in पर उपलब्ध है.