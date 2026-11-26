पावर कंपनियों में 1501 पदों पर भर्ती के लिए डेढ़ लाख से अधिक आवेदन, अंतिम तारीख बढ़ाई गई
अब 3 दिसंबर की रात 11.55 बजे तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, सबसे ज्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आए आवेदन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 8:33 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज की तीनों कंपनियों में 1501 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए अभ्यर्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. अब तक लगभग डेढ़ लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर 2026 की रात 11.55 बजे तक कर दी गई है. इस समय तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क भी जमा कर सकेंगे.
इन पदों पर होनी है भर्ती
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में कुल 1501 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है. इनमें द्वितीय श्रेणी के 195 और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 1306 पद शामिल हैं. विस्तृत भर्ती विज्ञापन पावर कंपनी की वेबसाइट https://cspc.co.in पर उपलब्ध है.
सबसे ज्यादा डाटा एंट्री के आवेदन आए
भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के अंतर्गत 38 प्रकार के पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. इनमें सबसे अधिक आवेदन डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए प्राप्त हुए हैं. इस पद के लिए लगभग 81 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 609 पद तीनों पावर कंपनियों में रिक्त हैं. इसके अतिरिक्त कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता सहित विभिन्न तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर भी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं.
CBT के तहत होगी परीक्षा
सभी पदों के लिए चयन प्रक्रिया के तहत कम्प्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस टेस्ट (CBT) आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी. डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए मेरिट सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट देना होगा. इसी प्रकार स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के पदों के लिए भी निर्धारित दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी.
पावर कंपनी प्रबंधन ने इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें. अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत भर्ती विज्ञापन, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य आवश्यक दिशा-निर्देशों का अवलोकन अवश्य करें.