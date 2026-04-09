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नक्सल मुक्त गांव बनेगा करोड़पति या निकला जुमला? 1-1 करोड़ गांवों को देने के शाह के वादे पर सियासत

नक्सल-मुक्त गांवों को 1-1 करोड़ देने के वादे पर अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है और इसे वादाखिलाफी बता रही है. प्रवीण सिंह की रिपोर्ट

Naxal free villages Politics
नक्सल-मुक्त गांवों को 1-1 करोड़ देने के वादे पर सियासत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 9, 2026 at 8:59 PM IST

6 Min Read
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रायपुर. “कौन बनेगा करोड़पति”… यह नाम सुनते ही अमिताभ बच्चन का वह मशहूर मंच याद आता है, जहां सवालों के जवाब देकर लोग करोड़पति बनते थे. लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में यह लाइन अब एक नई राजनीतिक बहस बन गई है. यहां सवालों की श्रृंखला नहीं, सिर्फ एक सवाल था जो गांव नक्सल मुक्त होगा, क्या वह एक करोड़ का हकदार बनेगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा के बस्तर पंडुम समापन समारोह में नक्सल मुक्त गांवों को ₹1 करोड़ विकास निधि देने का ऐलान किया था. यह घोषणा सार्वजनिक मंच से हुई थी. अब जब कई गांव और पंचायतें नक्सल मुक्त घोषित हो चुकी हैं, तो कांग्रेस यही पूछ रही है आखिर पहला करोड़पति गांव कौन होगा?

नक्सल मुक्त गांव बनेगा करोड़पति या निकला जुमला? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वादे से विवाद तक, बस्तर में ‘करोड़पति गांव’ की सियासत

31 मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म करने की तय समय-सीमा बीतने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार सरकार से पूछ रहे हैं कि जब सार्वजनिक रूप से यह कहा गया था कि नक्सल मुक्त गांव को ₹1 करोड़ मिलेगा, तो अब तक इसकी योजना, ब्लूप्रिंट और बजट क्यों तय नहीं हुआ? उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा और प्रधानमंत्री से मुलाकात में बस्तर विकास का रोडमैप तो दिखाया गया, लेकिन एक करोड़ वाली योजना का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया.

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नक्सलियों के सरेंडर, गिरफ्तारी और ऑपरेशन के बाद बस्तर नक्सल मुक्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भूपेश का सीधा सवाल-PM से मांगी राशि या नहीं?

भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पूछा है कि “क्या प्रधानमंत्री से उन सभी नक्सल मुक्त पंचायतों के लिए राशि मांगी गई, जिन्हें एक-एक करोड़ देने का वादा किया गया था?” बघेल का कहना है कि बस्तर संभाग के दर्जनों पंचायत और गांव अब नक्सल मुक्त बताए जा रहे हैं, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कितनी पंचायतों को राशि मिली?

कितनी पंचायतों के प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए? पहला करोड़पति गांव कौन होगा? ये सभी सवालों को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए- भूपेश बघेल, पूर्व CM

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एक करोड़ के वादे पर भूपेश बघेल ने सवाल उठाए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर विकास का रोडमैप, लेकिन 1 करोड़ पर सस्पेंस

हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. मुलाकात के बाद रायपुर लौटकर सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की इच्छाशक्ति और जवानों के अदम्य साहस से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हुआ है. सीएम ने कहा कि बस्तर, जो चार दशकों तक विकास से छूटा रहा, अब वहां पशुपालन, मत्स्य पालन, पर्यटन, सड़क, शिक्षा और रोजगार के जरिए विकास की नई धारा पहुंचाई जाएगी. उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि बस्तर के लोगों को अब मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट मॉडल पर काम किया जा रहा है.

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कई नक्सलियों ने हथियार के साथ सरेंडर किया था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दीपक बैज का हमला, हर वादा जुमला क्यों?

यहीं से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या इस रोडमैप में नक्सल मुक्त पंचायतों के लिए 1 करोड़ वाली योजना शामिल है या नहीं? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा. बैज ने कहा कि सरकार खुद दावा कर रही है कि बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर समेत कई जिले नक्सल मुक्त हो चुके हैं. ऐसे में इन जिलों की पंचायतों को ₹1 करोड़ की राशि कब मिलेगी, यह सरकार को बताना चाहिए.

एक लाख नौकरी, 500 रुपए में गैस और त्योहारों पर मुफ्त सिलेंडर की तरह कहीं यह भी जुमला न बन जाए.- दीपक बैज, PCC चीफ

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PCC चीफ दीपक बैज ने एक करोड़ के वादे को जुमला बताया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाजपा का पलटवार- बस्तर बदल रहा है, कांग्रेस बेचैन

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कांग्रेस के आरोपों को हताशा बताया. उन्होंने कहा कि बस्तर अब बंदूक नहीं, विकास की पहचान बन रहा है. सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और पशुपालन के जरिए बस्तर को नई दिशा दी जा रही है.

कांग्रेस ने पांच साल में बस्तर को सिर्फ नक्सल हिंसा और पिछड़ेपन में छोड़ा, जबकि भाजपा सरकार अब वहां नई सौगातें दे रही है. बीजेपी सरकार हर वादे को लेकर प्रतिबद्ध है- गौरीशंकर श्रीवास, बीजेपी प्रवक्ता

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भाजपा का पलटवार- बस्तर बदल रहा है, कांग्रेस बेचैन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अमित शाह का वादा और अब उठते सवाल

6 अप्रैल 2025 को दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम के समापन समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि नक्सलवाद से मुक्त घोषित प्रत्येक गांव को 1 करोड़ रुपये की विकास निधि दी जाएगी. यह राशि उन गांवों को दी जानी थी, जिन्होंने आत्मसमर्पण और शांति बहाली में सक्रिय भूमिका निभाई हो. यही घोषणा अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बन गई है, वादे का पैसा कब, किस गांव को और किस मद से मिलेगा?

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शाह ने नक्सल मुक्त गांवों को ₹1 करोड़ विकास निधि देने का ऐलान किया था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुकमा के गांव बने मिसाल, क्या इन्हें मिला इनाम?

सुकमा जिले के केरलापेंडा और बोडेसेट्टी गांवों को जून 2025 में नक्सल मुक्त घोषित किया गया था. तत्कालीन एसपी किरण चौहान ने इसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया था. घोषणा के अनुसार इन गांवों के विकास के लिए एक-एक करोड़ रुपये, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार की योजनाएं शुरू करने की बात कही गई थी. अब सवाल यही है कि क्या यह मॉडल पूरे बस्तर में लागू होगा या सिर्फ चुनिंदा उदाहरण बनकर रह जाएगा?

असली सवाल- पहला ‘करोड़पति गांव’ कौन?

अब पूरी सियासत का केंद्र यही सवाल है क्या बस्तर का पहला नक्सल मुक्त गांव सच में करोड़पति बनेगा, या यह मुद्दा सिर्फ चुनावी बहस बनकर रह जाएगा? कांग्रेस इसे वादाखिलाफी बता रही है, जबकि भाजपा इसे प्रक्रिया में चल रही विकास योजना कह रही है. लेकिन जनता की नजर अब सिर्फ एक जवाब पर है पहला ₹1 करोड़ किस गांव को मिलेगा और कब मिलेगा?

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