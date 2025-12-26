ETV Bharat / state

मुगलों ने हिंदुओं पर कोई कार्रवाई की हो, यह इतिहास में लेख नहीं मिलता- टीएस सिंहदेव

टीएस सिंहदेव ने कहा पहले मुगल बहुत कम संख्या में थे, वे अपने धर्म का विस्तार उस तरीके से नहीं कर सकते थे. हिंदू सभ्यता में जो पुरानी परंपरा और पुरानी पद्धतियां रही है उसमें देखा है कि राज करने वाले संख्या में सीमित रहते थे और दूसरों से संबंध बनाते थे. उसमें धर्म को लेकर कभी भी कोई बात दिखती नहीं थी. टीएस ने कहा कि सम्राट अशोक हिंदू थे, गौतम बुद्ध ने हिंदू परिवार में जन्म लिया. उन्होंने बौद्ध धर्म को नई दिशा दी. लेकिन कहीं किसी को बौद्ध बनाने का काम उन्होंने नहीं किया.

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव गुरुवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से मिलने उनके सेक्टर 5 निवास पर पहुंचे. मेल मुलाकात के बाद सिंहदेव ने मीडिया से बात की. सिंहदेव ने भूपेश बघेल के मुगल शासन में हिंदुओं के खतरे में नहीं होने का समर्थन किया.

छत्तीसगढ़ में मुगलों का मुद्दा (ETV Bharat Chhattisgarh)

"इतिहास में कहीं नहीं लिखा कि मुगलों ने हिंदुओं पर कार्रवाई की"

टीएस सिंहदेव ने कहा "इतिहास में कहीं ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले जो ये बता सके कि मुगलों ने हिंदुओं पर कार्रवाई की हो. मैं भी इतिहास पढ़ा हूं. इतिहास में मैंने एमए किया है. मैं खुद सरगुजा रियासत से आता हूं, हम भी एक राज परिवार के थे. वहां कितने मुसलमान थे, मुसलमानों के समय में भी सरगुजा रियासत थी. हिंदू सुरक्षित थे."

धर्मगुरुओं पर भी बरसे टीएस

टीएस ने ये कहा कि धर्म गुरु बेवकूफ बना रहे हैं. भावनाओं को उकेर रहे हैं. इसमें कोई दो बात नहीं है. जो भी ये कह रहा है कि धर्म की बात इस नाते कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाए वह गुमराह कर रहा है.

भगवान राम का नाम योजना में कहीं नहीं लेकिन वोट के लिए नाम का इस्तेमाल

मनरेगा का नाम जी राम जी करने को लेकर भी सिंहदेव ने भाजपा पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि ये गांधी जी का अपमान है. भगवान राम का नाम इस योजना में कहीं नहीं है. RAM का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वह रूरल आजीविका मिशन है, उसमें राम जी का नाम इस्तेमाल कर लाभ लेना चाह रहे हैं. योजना का नाम मर्यादा पुरुषोतम राम योजना होती तो बात समझ में आती लेकिन यहां भी छल है. टीएस सिंहदेव ने कहा जैसे मनरेगा में छल किया गया वैसे ही भाजपा की हर बात में सिर्फ छल होता है.