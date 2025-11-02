ETV Bharat / state

मोदी की गारंटी पर कांग्रेस का वार, बीजेपी का पलटवार, बैज बोले-वादे भूले मोदी, कश्यप ने कहा- पहले देखें अपना शासनकाल

‘एक पेड़ लगाकर हसदेव के जंगल नहीं बचेंगे: बैज ने प्रधानमंत्री के वृक्षारोपण पर भी कटाक्ष किया और कहा कि, प्रधानमंत्री ने नवा रायपुर में एक पेड़ लगाया, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक पेड़ लगाने से हसदेव और तमनार में काटे जा रहे हजारों पेड़ों की भरपाई हो जाएगी? डबल इंजन की सरकार दिखावे के लिए हरियाली का प्रचार कर रही है, जबकि जमीन पर जंगल उजड़ रहे हैं.

बैज बोले- राज्योत्सव में आए मोदी लेकिन मोदी की गारंटी पर नहीं की बात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस ने कहा, मोदी ने जनता से किए वादे भूले: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से 21 सवाल पूछे थे, जो भाजपा के चुनावी वादों से जुड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनका जवाब नहीं दिया. बैज ने कहा, दो साल में भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया. जिन वादों को पूरा करने की गारंटी स्वयं मोदी ने दी थी, अब उन्हीं पर बोलने से वे बच रहे हैं.

रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के रजत जयंती वर्ष में सियासत गरमा गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मोदी पर वादाखिलाफी के आरोप लगाए तो वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस को उसके ‘छत्तीस वादों’ की याद दिलाई.

बीजेपी की सरकार में M.S गिल जैसे एक्सपर्ट को वेतन लो और मौज करो जैसी बात कही गई वो पार्टी हमसे सवाल कर रही, जिनके शासन काल में झीरम कांड हुआ, ताड़मेटला कांड हुआ वो पार्टी हमसे सवाल कर रही है- दीपक बैज, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

बैज ने कहा कि, सरकारी मंच और पोस्टर में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाने के लिए विपक्ष को आंदोलन करना पड़ा. हमारी मांग और एनएसयूआई के प्रदर्शन के बाद ही सरकार ने आनन-फानन में महतारी को मंच पर स्थान दिया.

कश्यप का पलटवार: वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने बैज के आरोपों को ‘रूदाली-रोदन’ बताते हुए कहा कि कांग्रेस राज्योत्सव जैसे गौरवपूर्ण अवसर पर भी नकारात्मक राजनीति से उबर नहीं पा रही. उन्होंने कहा, बैज को अपनी याददाश्त दुरुस्त करनी चाहिए. भाजपा पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपने शासनकाल की वादाखिलाफी याद करनी चाहिए.

36 वादों से मुकरने वाली कांग्रेस: कश्यप ने कहा, 2018 में कांग्रेस ने छत्तीस वादे किए थे, किसानों को 20 क्विंटल धान खरीदने से लेकर पूर्ण शराबबंदी और रोजगार भत्ता देने तक. सरकार बनते ही सारे वादे भूल गई. राहुल गांधी ने खुद फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का वादा किया था, पर एक भी यूनिट नहीं लगी. तब बैज मौन क्यों थे?

बैज भूल रहे हैं कि हसदेव में जो पेड़ कट रहे हैं, उन खदानों की लीज उनकी भूपेश सरकार ने ही दी थी. भाजपा सरकार विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में काम कर रही है.- केदार कश्यप, वन मंत्री

‘विकसित छत्तीसगढ़’ बनाम ‘वादाखिलाफी का रिकॉर्ड’: कश्यप ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है. जबकि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, रोजगार घोटाले जैसी स्थितियां बनी रहीं. उन्होंने कहा, कांग्रेस विकास नहीं, विलाप करने में माहिर है. बैज को अब जनता भ्रमित करने की जगह आत्ममंथन करना चाहिए.