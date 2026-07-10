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छत्तीसगढ़ पुलिस में प्रमोशन के साथ बड़ा फेरबदल: DSP स्पेशल ब्रांच और 13 सहायक सेनानियों की नई पदस्थापना

प्रमोटेड 2 उप पुलिस अधीक्षकों (स्पेशल ब्रांच) की नई पोस्टिंग की गई है. 13 सहायक सेनानियों को मिली नई जिम्मेदारी, गृह विभाग से आदेश जारी

Chhattisgarh Police transfer
छत्तीसगढ़ पुलिस में प्रमोशन के साथ बड़ा फेरबदल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 3:35 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए प्रमोशन प्राप्त अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं. गृह (पुलिस) विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पदोन्नत उप पुलिस अधीक्षक (स्पेशल ब्रांच) और सहायक सेनानियों को प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस आदेश से राज्य के कई जिलों और पुलिस इकाइयों में अधिकारियों की नई तैनाती दी गई है.


DSP (स्पेशल ब्रांच) के प्रमोशन के बाद नई पदस्थापना

विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के बाद प्रमोटेड 2 उप पुलिस अधीक्षकों (स्पेशल ब्रांच) की नई पोस्टिंग की गई है. सविता सिंह परिहार को पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर से स्पेशल ब्रांच, भिलाई पदस्थ किया गया है. वहीं अर्नोल्ड संतरी बड़ा को जशपुर से स्पेशल ब्रांच, बिलासपुर में पदस्थ किया गया है.

Chhattisgarh Police transfer list july 2026
प्रमोटेड 2 उप पुलिस अधीक्षकों (स्पेशल ब्रांच) की नई पोस्टिंग की गई है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


13 सहायक सेनानियों को मिली नई जिम्मेदारी

गृह विभाग ने सहायक सेनानी संवर्ग के 13 अधिकारियों का भी ट्रांसफर और पदस्थापना आदेश जारी किया गया है. इनमें पीटीएस, एसटीएफ, विशेष शाखा, एचसीएम सुरक्षा और विभिन्न वाहिनियों में पदस्थ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इससे पुलिस बल की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है.

Chhattisgarh Police transfer list july 2026
DSP स्पेशल ब्रांच और 13 सहायक सेनानियों की नई पदस्थापना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश

गृह (पुलिस) विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी पदस्थापनाएं तत्काल प्रभाव से लागू होंगी. आदेश 9 जुलाई 2026 को मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी किया गया है.

प्रमुख पदस्थापनाएं एक नजर में

  • सविता सिंह परिहार- स्पेशल ब्रांच, भिलाई
  • अर्नोल्ड संतरी बड़ा- स्पेशल ब्रांच, बिलासपुर
  • बृजेश कुमार भदौरिया- पीटीएस, राजनांदगांव
  • अविनाश कुमार अग्निहोत्री- एसटीएफ, बघेरा (दुर्ग)
  • हरीश कुमार तिवारी- एचसीएम सुरक्षा
  • अमित शर्मा- विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय रायपुर
  • मनीष कुमार साहू- 21वीं वाहिनी, बालोद
  • शैलेंद्र कुमार सेन- 17वीं वाहिनी, कबीरधाम
  • देवनारायण सिंह- 18वीं वाहिनी, महेंद्रगढ़
  • इंद्रसेन बंजारे- 7वीं वाहिनी, भिलाई
  • मिलमन मिंज- 11वीं वाहिनी, जांजगीर
  • ओमप्रकाश सेन- एसटीएफ, बघेरा (दुर्ग)
  • राकेश कुमार सलाम- 14वीं वाहिनी, बालोद
  • रामबहादुर शर्मा- 13वीं वाहिनी, कोरबा
  • शब्बीर अली- 15वीं वाहिनी, बीजापुर
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