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छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का तबादला, 59 एडिशनल SP और 92 DSP के हुए ट्रांसफर

गृह विभाग ने जारी किया तबादला आदेश, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में लगातार ट्रांसफर का दौर जारी है

Chhattisgarh Police Transfer
59 एडिशनल SP और 92 DSP के हुए ट्रांसफर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 20, 2026 at 9:05 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. गृह एवं पुलिस विभाग ने 20 जुलाई को तबादला आदेश जारी करते हुए प्रदेशभर के 59 एडिशनल एसपी और 92 DSP का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण किया है.

Chhattisgarh Police Transfer
छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का तबादला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई अहम अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

जारी आदेश के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है. इसमें एडिशनल एसपी राजेंद्र प्रसाद भैया को एसपी मुख्यालय नया रायपुर से एसपी PTS मैनपाट बनाया गया. साथ ही संतोष महतो को पुलिस मुख्यालय रायपुर से सीएएफ 5वीं वाहिनी जगदलपुर भेजा गया.

Chhattisgarh Police Transfer
छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का तबादला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का तबादला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
  • ओम प्रकाश शर्मा को माना रायपुर से मुख्यमंत्री सुरक्षा, रायपुर की जिम्मेदारी मिली.
  • नीरज चंद्राकर को SIA पुलिस मुख्यालय से सीएएफ प्रथम वाहिनी भिलाई भेजा गया.
  • गायत्री सिंह को सहायक पुलिस महानिरीक्षक (ANTF), पुलिस मुख्यालय नया रायपुर बनाया गया.
  • नेहा पांडे को एसपी PTS राजनांदगांव की जिम्मेदारी सौंपी गई.

दुर्ग, रायपुर और बस्तर में भी बदलाव

जिलों में तैनात अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बदली गई है. इसमें सुखनंदन राठौर को दुर्ग से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बस्तर बनाया गया. वहीं रिचा मिश्रा को दुर्ग यातायात से उप सेनानी, तीसरी वाहिनी अमलेश्वर भेजा गया. रामकुमार बर्मन को दंतेवाड़ा से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात रायपुर बनाया गया. इसके अलावा विवेक शुक्ला को रायपुर ट्रैफिक से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, मध्य रायपुर की जिम्मेदारी दी गई.

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डीएसपी स्तर पर भी बड़ा फेरबदल

तबादला सूची में 92 डीएसपी भी शामिल हैं. इनमें कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं. भारसिंह मांडवी को बस्तर से डीएसपी लाइन मुंगेली भेजा गया. सतानंद सिंह विंध्यराज को दुर्ग से डीएसपी लाइन राजनांदगांव बनाया गया. स्नेहिल साहू को सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात), रायपुर नियुक्त किया गया. दीपिका मिंज को एसडीओपी बिलाईगढ़ बनाया गया. कृष्ण कुमार चंद्राकर को सहायक पुलिस आयुक्त पंडरी, रायपुर भेजा गया. वहीं हरीश कुमार पाटिल को एसडीओपी कांकेर की जिम्मेदारी दी गई.

विधानसभा के मानसून सत्र के तुरंत बाद हुए इस बड़े तबादले को पुलिस प्रशासन में व्यापक फेरबदल माना जा रहा है. सरकार का उद्देश्य विभिन्न जिलों और इकाइयों में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करना बताया जा रहा है.

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