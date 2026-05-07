छत्तीसगढ़ पुलिस को ऑपरेशन तलाश में बड़ी सफलता, दुर्ग पुलिस मुहिम में रही अव्वल
छत्तीसगढ़ पुलिस ने अप्रैल महीने में ऑपरेशन तलाश अभियान चलाया. इस अभियान में 4056 गुमशुदा व्यक्ति मिले. यह राज्य पुलिस की सफलता को दर्शाता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 7, 2026 at 5:26 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस ने गुमशुदा लोगों की खोज के लिए ऑपरेशन तलाश चलाया. यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक चलाया गया. इस अभियान के जरिए छत्तीसगढ़ ने कुल 4056 गुमशुदा लोगों को खोज निकाला. इनमें 545 बच्चे, 3511 महिला और पुरुष शामिल हैं. पुलिस की इस सफलता से कई घरों में लोगों ने राहत की सांस ली है. कई परिवारों में खुशियां लौट आई है.
दुर्ग पुलिस की कामयाबी
इस अभियान के दौरान दुर्ग से 683, बिलासपुर से 648 और रायपुर से 426 गुम इंसानों की पतासाजी की गई. यानी दुर्ग पुलिस गुमशुदा लोगों को ढूंढने में अव्वल रही.पुलिस ने सभी बरामद बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को उनके परिजनों से मिलाया. दुर्ग पुलिस ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कुल 683 गुमशुदा व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलाया है. यह पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है. इसके लिए दुर्ग पुलिस की 40 टीमों ने लगातार मेहनत की. कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन चलाया. तकनीक और संवेदनशीलता के साथ दुर्ग पुलिस ने यह काम किया. दुर्ग पुलिस ने हर अपनों को मिलाने के संकल्प पर काम किया.
जब अपनों से बिछड़ने का दर्द खत्म होता है, तो सबसे बड़ी जीत मिलती है ❤️— Durg Police (@PoliceDurg) May 5, 2026
उप पुलिस महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में दुर्ग पुलिस के “ऑपरेशन तलाश” (01 अप्रैल–28 अप्रैल 2026) में 668 गुमशुदा व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलाया गया — पूरे प्रदेश… pic.twitter.com/CeIH894M3i
गुमइंसानों की पतासाजी के लिए विशेष अभियान
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को दिशा निर्देश दिए. नोडल अधिकारी बनाए गए. विशेष पुलिस टीम बनी. फिर सघन तलाशी अभियान चलाया गया. एक महीने के भीतर ही 75 लड़के, 470 लड़कियां, 972 पुरुष और 2539 महिलाओं सहित 4056 गुमशुदा व्यक्तियों को पुलिस ने ढूंढ निकाला. 182 गुमशुदा में 3 लड़के, 63 लड़कियां, 13 पुरुष और 103 महिलाओं को दूसरे राज्यों जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश से ढूंढकर वापस लाया गया.