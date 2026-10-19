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छत्तीसगढ़ में दशहरा और दुर्गा विसर्जन को लेकर पुलिस अलर्ट, दुर्ग में 700 से अधिक पुलिस बल की तैनाती

छत्तीसगढ़ में दशहरा और दुर्गा विसर्जन को लेकर पुलिस अलर्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग: छत्तीसगढ़ में दशहरा, रावण दहन और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पुलिस ने तैयारी कर ली है. अलग-अलग जिलों के आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात किए गए हैं. दुर्ग में भी 20 और 21 अक्टूबर को होने वाले आयोजनों को ध्यान में रखते हुए जिले के 706 आयोजन एवं विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित की गई है.

जिले में दशहरा और रावण दहन के मुख्य 174 स्थल और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के 532 स्थल शामिल हैं. पुलिस की योजना में भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है. सुरक्षा व्यवस्था को दो सेक्टरों में विभाजित किया गया है, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतर निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

दशहरा और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की ड्यूटी निर्धारित की गई है. जिले में थाना स्तर, जिला स्तर, रक्षित केंद्र और यातायात शाखा के अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहें गे.- एएसपी मणिशंकर चंद्रा

संबंधित थाना और चौकी प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में आयोजन स्थलों और विसर्जन मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे. पुलिस की ओर से जारी ड्यूटी चार्ट में कुल 766 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों का बल दर्शाया गया है. इसमें जिला स्तर पर 9, थाना स्तर पर 379, रक्षित केंद्र दुर्ग से 275 और यातायात शाखा में 103 का बल शामिल है. हालांकि, इन आंकड़ों का अंतिम योग बदल सकता है.

महिला टीम भी तैनात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिला टीम भी तैनात

यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए तीन जोन में प्रबंधन की योजना तैयार की गई है. वहीं महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला रक्षा टीम को तैनात किया जाएगा. आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अग्निशमन दल की व्यवस्था भी की गई है.

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे पर्व के दौरान पुलिस और यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें, निर्धारित मार्गों का उपयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अप्रिय घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें. पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए दशहरा और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित बनाने का आग्रह किया है.