गणतंत्र दिवस 2026: छत्तीसगढ़ के 11 पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया लेटर

रायपुर : राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 2026 के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने देश के प्रतिष्ठित पुलिस पदकों की घोषणा कर दी है. इस बार छत्तीसगढ़ के कुल 11 पुलिस अधिकारियों को उनकी निष्ठा और वीरता के लिए चुना गया है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस सूची में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले जांबाज शामिल हैं.

राज्य के 10 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक' (Meritorious Service Medal) से नवाजा जाएगा. इन अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान कानून-व्यवस्था और जनसेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. पदक पाने वालों में आईजी राम गोपाल, एसएसपी शशि मोहन सिंह, एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा और एसपी राजश्री मिश्रा जैसे कद्दावर नाम शामिल हैं। इसके साथ ही कमांडेंट निवेदिता पॉल, मनीषा ठाकुर रावटे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट तारकेश्वर पटेल, डीएसपी उनेजा खातून अंसारी, असिस्टेंट कमांडेंट जयलाल मरकाम और प्लाटून कमांडर हजारी लाल साहू को भी इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया है.

छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों को सम्मान (ETV BHARAT)

एएसआई राम अवतार सिंह राजपूत को 'विशिष्ट सेवा पदक'

छत्तीसगढ़ पुलिस के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि तब जुड़ी, जब एएसआई राम अवतार सिंह राजपूत के नाम की घोषणा 'विशिष्ट सेवा पदक' (Distinguished Service Medal) के लिए की गई. यह पदक पुलिस विभाग में बेहद खास माना जाता है, जो केवल उन चुनिंदा कर्मियों को दिया जाता है जिनकी सेवाएं असाधारण और अनुकरणीय रही हों. एएसआई राजपूत के इस सम्मान ने पूरे प्रदेश के पुलिस बल का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में जश्न का माहौल

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हुई इस घोषणा के बाद से ही छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में उत्साह का माहौल है. वरिष्ठ अधिकारियों ने पदक प्राप्त करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी है. यह सम्मान न केवल उन अधिकारियों की व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह राज्य में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के सामूहिक समर्पण का प्रमाण भी है. 26 जनवरी को समारोह के दौरान इन सभी को अधिकारिक तौर पर सम्मानित किया जाएगा.