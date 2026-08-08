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छत्तीसगढ़ में महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या, 10 महीने की बच्ची का भी किया मर्डर, 65 साल का बुजुर्ग गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में खौफनाक वारदात की घटना सामने आई है. यहां रेप और डबल मर्डर के आरोप में एक बुजुर्ग गिरफ्तार हुआ है.

Raigarh SP Office
रायगढ़ एसपी ऑफिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2026 at 10:07 PM IST

3 Min Read
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रायगढ़: छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायगढ़ जिले में एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया. उसके बाद उसने महिला और उसकी बेटी दोनों की हत्या कर दी. यह जघन्य अपराध 15 जुलाई को लैलूंगा पुलिस स्टेशन इलाके के छपरापानी गांव में एक दूर-दराज के खेत में हुआ था. पुलिस ने कई हफ्तों की गहन जांच के बाद 6 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार किया है.

रायगढ़ पुलिस ने दी जानकारी

रायगढ़ एसएसपी शशिमोहन सिंह ने बताया कि रायगढ़ पुलिस ने आरोपी के शरीर पर चोट के संदिग्ध निशानों का पता लगाया. उसके बाद फोरेंसिक सबूतों को जोड़कर इस पेचीदा मामले को सुलझाया. इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई. जिसने कबूल किया कि जब मां ने उसके हमले का विरोध किया तो उसने पीड़ितों पर हमला किया.

35 साल की पीड़िता एक विधवा थी और बताया जाता है कि वह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी. वह अपनी छोटी बेटी के साथ खेत में रहती थी. महिला के चचेरे भाई ने 16 जुलाई को लैलूंगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जब महिला गंभीर रूप से घायल और उसकी बेटी मृत पाई गई थी. भारी चीज़ से हमले के कारण महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थी. बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने केस दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया- शशि मोहन सिंह, एसएसपी, रायगढ़

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने बताया कि वह 15 जुलाई की रात पीड़िता के घर में घुसा और उसे अपनी बेटी के पास सोता हुआ पाया. जब उसने रेप की कोशिश का विरोध किया, तो आरोपी ने उसके सिर और चेहरे पर ईंट से कई बार वार किया, जिससे वह बेहोश हो गई; इसके बाद उसने उसके साथ रेप किया. जब बच्ची रोने लगी, तो आरोपी ने कथित तौर पर उसका गला घोंट दिया और ईंट से वार करके उसकी मौके पर ही हत्या कर दी.

इस केस में पुलिस ने खून के दाग वाले कपड़े बरामद कर लिए हैं. रेप और दोहरे हत्याकांड के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया गया. उसे शुक्रवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मामले में आगे की जांच जारी है.

सोर्स: पीटीआई

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