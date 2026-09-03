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IGKV के अध्यापकों और छात्रों ने सीखे ऑनलाइन ठगी से बचाव के तरीके, साइबर जागृति अभियान के तहत पुलिस की कार्यशाला

IGKV के अध्यापकों और छात्रों ने सीखे ऑनलाइन ठगी से बचाव के तरीके ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा राज्य में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए 15 अगस्त से 02 अक्टूबर 2026 तक साइबर जागृति अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों, बैंक खाता धारकों, आम नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों आदि को साइबर अपराध और उससे बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है.

रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ पुलिस ने लगाई कार्यशाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में गुरुवार को छत्तीसगढ़ पुलिस नेसाइबर जागृति अभियान कार्यशाला का आयोजन किया. इस विशेष कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और छात्रों को ऑनलाइन ठगी के नए-नए तरीकों और उनसे सुरक्षित रहने के जरूरी उपाय बताए. जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने की.

मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी हुए शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कृषि मंत्री ने कहा- डिजिटल युग में सतर्कता भी जरूरी

प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि पूरे देश में साइबर अपराध एवं साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा प्रदेश के नागरिकों को साइबर अपराध के प्रति सचेत करने के लिए साइबर जागृति अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने इसके लिए छत्तीसगढ पुलिस की तारीफ की. अभियान की सफलता हेतु शुभकामनाएं दीं. आज के डिजिटल युग में सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता एवं सतर्कता अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से साइबर अपराध, साइबर ठगी और इससे बचाव हेतु जागरूक एवं सतर्क रहने कि अपील की है."

साइबर जागृति अभियान के तहत पुलिस की कार्यशाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस कमिश्नर ने दी अहम जानकारी

रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने इस मौके पर कहा कि देश में साइबर अपराध एवं ठगी के मामलों में पिछले चार सालों में 12 गुना वृद्धि हुई है. जबकि इसी दौरान ठगी की राशि में 40 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आंकड़ों के अनुसार आज देश में प्रतिदिन 61 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की जा रही है. साइबर ठग अलग अलग तरीके ईजाद कर रहे हैं. इसलिए लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है.

कृषि मंत्री ने कहा- डिजिटल युग में सतर्कता भी जरूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस की अपील

छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति के साथ अपना ओटीपी, बैंक खाता विवरण, एटीएम कार्ड नंबर, पासवर्ड या किसी भी तरह की व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें. किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें. अनजान कॉल या संदेशों के माध्यम से मिलने वाले लालच या धमकी पर भी विश्वास ना करें.

साइबर अपराध या ऑनलाइन ठगी की स्थिति में नागरिकों से तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें. साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है. साइबर जागृति अभियान का उद्देश्य केवल साइबर अपराधों की जानकारी देना नहीं बल्कि नागरिकों में सुरक्षित डिजिटल व्यवहार की आदत विकसित करना भी है. जागरूकता और सतर्कता के माध्यम से ही साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है.

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पुलिस ने लगाई कार्यशाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यशाला में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. कपिल देव दीपक और कृषि महाविद्यालय रायपुर के अधिष्ठाता सहित कई विभाग के HOD, प्राध्यापक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे.