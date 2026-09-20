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उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की साजिश फेल, दुर्ग और धमतरी में 6 हेरोइन तस्कर गिरफ्तार, लाखों का ड्रग्स बरामद

छत्तीसगढ़ के दुर्ग और धमतरी जिले में हेराइन तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है. पढ़िए यह पूरी रिपोर्ट

Drug Trafficking In Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में ड्रग्स तस्करी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2026 at 10:52 PM IST

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दुर्ग/धमतरी: छत्तीसगढ़ में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. दुर्ग और धमतरी में पुलिस ने हेरोइन तस्करों पर एक्शन लिया है. दुर्ग के भिलाई में पुलिस ने हेरोइन तस्करी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इसमें एक महिला भी शामिल है. इसके अलावा दो नाबालिग लड़कों को भी पुलिस ने पकड़ा है.

कुल पांच लोगों पर हुआ एक्शन

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जोन क्रमांक 3 के जीरो स्ट्रीट के मकान पर पुलिस ने दबिश दी. यहां से कुल 70.460 ग्राम हेरोइन बरामद किया है. जब्त हेराइन की कीमत 14 लाख 9 हजार रुपये बताई जा रही है. जसबीर कौर उर्फ सोनू, नितेश सोनी और तिरकेश निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस केस में दो विधि से संघर्षरत बालकों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें बाल संप्रेषण गृह भेजा गया.

दुर्ग की खुर्सीपार थाना पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 431/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 21(ख) और 27A के तहत कार्रवाई की है. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी आवासीय क्षेत्र में हेरोइन को अवैध रूप से रखकर उसकी बिक्री कर रहे थे. मामले की आगे जांच जारी है.

धमतरी में तीन लोगों की गिरफ्तारी

धमतरी पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत हेरोइन तस्करों पर कार्रवाई की है. 19 सितंबर को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 21.51 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया. जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 2 हजार रुपये बताई जा रही है.

ऑपरेशन निश्चय के तहत नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी- डीसी पटेल, एएसपी, धमतरी

जब्त हेरोइन की कीमत 3 लाख 65 हजार रुपये आंकी गई है. पुलिस ने मामले में धारा 21(बी), 29 एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की है. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई हेरोइन के खिलाफ जिले में अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में से एक है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों तक नशे की खेप कहां से पहुंची और इसके पीछे और कौन लोग जुड़े हैं.

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