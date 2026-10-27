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आरक्षक भर्ती की दूसरी सूची जारी करने की मांग तेज, कवर्धा में समर्थन में उतरी भीम आर्मी और गोंडवाना गणतंत्र ऑफ इंडिया पार्टी

आरक्षक भर्ती की दूसरी सूची जारी करने की मांग तेज ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा. छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती-2023 की दूसरी सूची जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है. सोमवार को आंदोलनरत अभ्यर्थियों के समर्थन में भीम आर्मी और गोंडवाना गणतंत्र ऑफ़ इंडिया पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी गृह मंत्री विजय शर्मा के कार्यालय का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सरकार और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठकर विरोध जताया.

कवर्धा में समर्थन में उतरी भीम आर्मी और गोंडवाना गणतंत्र ऑफ इंडिया पार्टी (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 1600 रिक्त पद पर भर्ती की मांग अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में छूटे उम्मीदवारों को शामिल करने और करीब 1600 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि दूसरी सूची जारी करने को लेकर सरकार को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए. इस मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को अब विभिन्न संगठनों का समर्थन मिलने लगा है.