आरक्षक भर्ती की दूसरी सूची जारी करने की मांग तेज, कवर्धा में समर्थन में उतरी भीम आर्मी और गोंडवाना गणतंत्र ऑफ इंडिया पार्टी
86 दिनों से आंदोलनरत अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे संगठन, गृहमंत्री विजय शर्मा के कार्यालय का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 3:37 PM IST
कवर्धा. छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती-2023 की दूसरी सूची जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है. सोमवार को आंदोलनरत अभ्यर्थियों के समर्थन में भीम आर्मी और गोंडवाना गणतंत्र ऑफ़ इंडिया पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी गृह मंत्री विजय शर्मा के कार्यालय का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सरकार और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठकर विरोध जताया.
1600 रिक्त पद पर भर्ती की मांग
अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में छूटे उम्मीदवारों को शामिल करने और करीब 1600 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि दूसरी सूची जारी करने को लेकर सरकार को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए. इस मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को अब विभिन्न संगठनों का समर्थन मिलने लगा है.
चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है.
भीम आर्मी समेत प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक अभ्यर्थियों की चारों मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक संगठन उनके समर्थन में खड़ा रहेगा. मांगें पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च करने की चेतावनी भी दी.
हमने इस मामले और छत्तीसगढ़ की अन्य समस्याओं को लेकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को अवगत कराया है. चंद्रशेखर आजाद के भी कवर्धा आने की संभावना है. फिलहाल जो मांगें हैं उसे लेकर हमारा आंदोलन जारी रहेगा- दिनेश आजाद, प्रदेशाध्यक्ष भीम आर्मी
प्रदर्शन के बाद भर्ती की दूसरी सूची जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं. अब अभ्यर्थियों की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है.