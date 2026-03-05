72 घंटे की ड्यूटी के बाद पुलिसकर्मियों की होली, दुर्ग में कलेक्टर और IG भी पहुंचे, जमकर हुआ डांस
छत्तीसगढ़ में होली के दिन मुस्तैदी से तैनात रहकर सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले पुलिसकर्मी अगले दिन होली के रंग में रंगे दिखे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 5, 2026 at 5:09 PM IST
दुर्ग: जिले के सेक्टर-6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में होली का उत्साह देखने को मिला. यहां पुलिसकर्मी रंग-गुलाल लगाकर और डांस कर त्योहार मनाते नजर आए. गुरुवार को पुलिसकर्मी पूरी तरह होली के रंग में रंगे दिखाई दिए.
डीजे पर होली गीतों पर जमकर नाचे जवान
छत्तीसगढ़ में होली के दूसरे दिन पुलिसकर्मियों ने साथ मिलकर जश्न मनाया. 72 घंटे तक लगातार ड्यूटी करने के बाद जवानों ने अपने साथियों के साथ खुशियां साझा कीं. डीजे पर बज रहे होली के गानों पर पुलिसकर्मी जमकर झूमे और एक-दूसरे को रंग लगाकर बधाई दी.
कलेक्टर, आईजी और एसपी भी पहुंचे कार्यक्रम में
इस मौके पर दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह, दुर्ग रेंज आईजी अमित शांडिल्य और एसपी विजय अग्रवाल भी पुलिसकर्मियों के बीच पहुंचे. अधिकारियों ने जवानों के साथ होली के गीतों पर डांस किया और उन्हें गले लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं दीं.
अधिकारियों ने बढ़ाया जवानों का उत्साह
कार्यक्रम में सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी और एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर भी मौजूद रहे. उन्होंने भी जवानों के साथ डांस किया, जिससे माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया.
मिठाई बांटकर दी होली की बधाई
होली के इस रंगीन माहौल में पुलिसकर्मियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और गले मिलकर शुभकामनाएं दीं. लगातार ड्यूटी के बाद मिले इस मौके पर जवानों के चेहरों पर राहत और त्योहार की खुशी साफ दिखाई दी.
प्रदेश के कई जिलों में पुलिस ने मनाई होली
छत्तीसगढ़ के कई जिलों की पुलिस लाइन में भी पुलिसकर्मी होली खेलते और डांस करते नजर आए. कहीं मिठाई बांटी गई तो कहीं फाग गीत गाकर त्योहार का आनंद लिया गया.