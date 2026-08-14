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छत्तीसगढ़ पुलिस का बड़ा कदम, साइबर जागृति अभियान शुरू, लोगों को जागरुक करना मकसद

साइबर अपराध के खिलाफ लोगों को जागरुक करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने जागरुकता अभियान शुरू किया है.

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छत्तीसगढ़ पुलिस का बड़ा अभियान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2026 at 5:30 PM IST

6 Min Read
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कांकेर/ कोरिया/ बीजापुर/ धमतरी/ राजनांदगांव : साइबर अपराध के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस साइबर जागृति अभियान शुरू किया है. यह अभियान 15 अगस्त से 2 अक्तूबर तक चलेगा. कांकेर में एसपी निखिल राखेचा ने क्यू आर कोड स्कैन कर इस अभियान का शुभारंभ किया है. अभियान का शुभारंभ राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री और गृहमंत्री द्वारा किया गया. वहीं कांकेर जिले में पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने प्रेस वार्ता के दौरान अभियान की लिंक और QR कोड जारी कर इसकी शुरुआत की.

कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने ली सेल्फी

एसपी निखिल राखेचा ने स्वयं QR कोड को मोबाइल से स्कैन कर जागरूकता संदेश वाली सेल्फी फ्रेम में अपनी सेल्फी ली और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. अभियान की मुख्य थीम ‘साइबर जागृति की एक सेल्फी’ रखी गई है. इसके तहत लोग छत्तीसगढ़ पुलिस या जिला पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर जारी लिंक के माध्यम से अथवा QR कोड स्कैन कर जागरूकता संदेश वाली सेल्फी फ्रेम में अपनी तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर साझा करेंगे.

जिस तरह देश की आजादी के लिए करोड़ों देशवासी एकजुट हुए थे, उसी तरह साइबर अपराध के खिलाफ भी सभी को मिलकर जागरूकता फैलानी होगी. जिलेवासियों से मैं साइबर जागृति की एक सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील करता हूं- निखिल राखेचा, एसपी, कांकेर

सात सप्ताह तक चलेगा कार्यक्रम

पहला सप्ताह: स्कूल-कॉलेजों में डिजिटल सतर्कता और बुनियादी साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान.

दूसरा सप्ताह: बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में वित्तीय धोखाधड़ी और UPI सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम.

तीसरा सप्ताह: वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल अरेस्ट और फर्जी कॉल के संबंध में टाउन हॉल का आयोजन.

चौथा सप्ताह: महिला कॉलेजों एवं सामुदायिक समूहों में स्मार्टफोन प्राइवेसी और सुरक्षित ब्राउजिंग को लेकर जागरूकता.

पांचवां सप्ताह: रोजगार कार्यालयों, ITI और कौशल विकास केंद्रों में युवाओं को जॉब फ्रॉड और फिशिंग से बचाव की जानकारी दी जाएगी.

छठवां सप्ताह: डेटा प्राइवेसी और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग की सीमाओं को लेकर अभियान चलाया जाएगा.

सातवां सप्ताह: ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में गांधी जयंती के अवसर पर साइबर मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प अभियान आयोजित किया जाएगा.

कोरिया में भी अभियान की शुरुआत

इस अभियान की शुरुआत कोरिया में भी की गई है. अभियान की मुख्य थीम साइबर जागृति की एक सेल्फी रखी गई है.अभियान के तहत प्रदेशवासी छत्तीसगढ़ पुलिस अथवा संबंधित जिला पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जारी लिंक पर क्लिक कर अथवा QR Code स्कैन कर जागरूकता संदेश वाली सेल्फी फ्रेम में अपनी तस्वीर ले सकेंगे.

कोरिया एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

जिस तरह देश की आजादी के लिए करोड़ों देशवासी एकजुट होकर संघर्ष करते थे, उसी भावना के साथ आज साइबर अपराध के खिलाफ भी समाज को एकजुट होकर काम करना होगा. साइबर अपराध से बचाव केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम नागरिकों की जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है- हरीश राठौर, एसपी, कोरिया

एसपी कोरिया ने कहा कि जिस तरह देश की आजादी के लिए करोड़ों देशवासी एकजुट होकर संघर्ष करते थे, उसी भावना के साथ आज साइबर अपराध के खिलाफ भी समाज को एकजुट होकर काम करना होगा.उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से बचाव केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम नागरिकों की जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

बीजापुर में डिजिटल सुरक्षा अभियान

डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बीजापुर पुलिस द्वारा साइबर जागृति अभियान की शुरुआत की गई. अभियान के प्रथम चरण में 14 अगस्त 2026 को उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने साइबर जागृति अभियान के लोगो एवं QR कोड का विमोचन किया. उन्होंने स्वयं QR कोड स्कैन कर सेल्फी ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए प्रदेशवासियों से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की. अभियान की मुख्य थीम साइबर जागृति की एक सेल्फी रखी गई है.

साइबर जागृति अभियान की जानकारी देते डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT)

अभियान का उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से साइबर फ्रॉड के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाना है. सात सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में अलग-अलग वर्गों को केंद्रित कर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. पहले सप्ताह में विद्यार्थियों एवं युवाओं, दूसरे सप्ताह में बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों, तीसरे सप्ताह में वरिष्ठ नागरिकों तथा चौथे सप्ताह में महिला स्वसहायता समूहों, छात्राओं, स्कूल-कॉलेज एवं महिला संगठनों को जागरूक किया जाएगा.

धमतरी में भी साइबर जागरुकता अभियान

धमतरी में भी साइबर जागरुकता अभियान की शुरुआत की गई है. यह अभियान 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा. धमतरी में अभियान की शुरुआत एसपी कार्यालय के सभा कक्ष में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने जागरूकता संदेश वाली सेल्फी लेकर की.

धमतरी में साइबर जागृति अभियान (ETV BHARAT)

एसपी भावना पांडे ने बताया कि देश की आजादी की भावना से प्रेरित इस अभियान का उद्देश्य साइबर अपराध के खिलाफ लोगों को एकजुट करना और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के प्रति जागरूक करना है. अभियान की खास थीम ‘साइबर जागृति की एक सेल्फी’ रखी गई है.

राजनांदगांव में साइबर सुरक्षा अभियान

राजनांदगांव में भी साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है. यहां 15 अगस्त से 2 अक्तूबर तक साइबर जागृति अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राजनांदगांव पुलिस ने अनूठी पहल की है. 14 से 16 अगस्त तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को परिस्थितियों के अनुसार ‘सेल्फी का जुर्माना’ भुगतना होगा. ट्रिपल सवारी, नो-पार्किंग, गलत पार्किंग सहित सामान्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से साइबर जागृति अभियान के सेल्फी फ्रेम में अपनी तस्वीर लेने और उसे अपने सोशल मीडिया खाते पर साझा करने के लिए कहा जाएगा. पुलिस का उद्देश्य यातायात नियमों के पालन के साथ साइबर सुरक्षा का संदेश भी लोगों तक पहुंचाना है.

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