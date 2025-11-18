ETV Bharat / state

धान खरीदी सीजन में किसान रहें अलर्ट, छत्तीसगढ़ पुलिस ने की अपील

दुर्ग पुलिस का पोस्टर अभियान: किसानों को सुरक्षित रखने और अपराध रोकने के उद्देश्य से दुर्ग ज़िले के एसएसपी विजय अग्रवाल ने एक व्यापक जागरूकता पोस्टर जारी किया है. इस अवसर पर सभी नागरिकों से अपील की गई है कि इस संदेश को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाकर जागरूकता फैलाने में सहयोग दें.

दुर्ग: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से धान खरीदी की शुरुआत हुई है. धान खरीदी के सीजन में अपराधी किसानों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं. इसी समय उठाई गिरोह और साइबर अपराधी सबसे अधिक सक्रिय हो जाते हैं और किसानों से ठगी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं. ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस ने किसानों से अपील की है.

किसान अपनी आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दें और बैंक से जुड़े सभी काम सतर्कता के साथ करें. बैंक में पैसे जमा या निकालते समय अपनी निजी जानकारी किसी को न दें. यदि सहायता की आवश्यकता हो तो केवल बैंक के अधिकृत कर्मचारी से ही मदद लें, क्योंकि अनजान लोग मदद के बहाने धोखाधड़ी कर सकते हैं- विजय अग्रवाल, एसएसपी, दुर्ग

बैंक के अंदर किसान रहें अलर्ट: दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने किसानों से अपील की है कि वे अपने बैंक से जुड़े काम बैंक के अंदर ही करें. पैसे निकालने के बाद नोटों की गिनती हमेशा बैंक के अंदर ही करें. सड़क, पार्किंग या दुकानों के सामने नोट गिनना असुरक्षित होता है और ऐसे मौकों पर उठाई गिरोह आसानी से पैसे छीन सकते हैं. बैंक से आते-जाते समय पैसों को शरीर से सटाकर बैग में रखें, जिससे चोरी या झपटमारी की संभावना कम हो.

बैंक जाते समय किसी साथी को ले जाएं: एसएसपी विजय पांडे ने किसानों से अपील की है कि वे बैंक जाते समय अपने परिचित और अपने साथी को लेकर जाएं. गाड़ी पार्क करते समय आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तत्काल सूचना पुलिस को दें. इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम के फोन नंबर 9479192099 या 112 पर संपर्क करें.