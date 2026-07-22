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छत्तीसगढ़ में 10 पुलिस अधिकारियों की EOW ACB में प्रतिनियुक्त, कई जिलों के DSP और ASP शामिल

गृह (पुलिस) विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों की नई पदस्थापना तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

Chhattisgarh Police
छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रांसफर (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 7:05 AM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 10 पुलिस अधिकारियों को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया है. गृह (पुलिस) विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों की नई पदस्थापना तत्काल प्रभाव से लागू होगी. इसके ठीक पहले सोमवार को गृह विभाग ने 59 एडिशनल एसपी और 92 डीएसपी का ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में किया था.

जारी आदेश के मुताबिक इन अधिकारियों को EOW-ACB रायपुर में पदस्थ किया गया है.

01 नीतेश कुमार गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

02 संत तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), धरमजयगढ़, जिला रायगढ़

03 लक्ष्मी साद जायसवाल, उप पुलिस अधीक्षक, एसआईए पुलिस मुख्यालय, रायपुर

04 मंजुलता राठौर, उप पुलिस अधीक्षक, जिला गरियाबंद

05 राजेश कुमार झा, उप पुलिस अधीक्षक, जिला बेमेतरा

06 दीपमाला कुर्रे, उप पुलिस अधीक्षक (अजाक/क्राइम), जिला बस्तर

07 मोनिका प्रियाम, उप पुलिस अधीक्षक, बालक एवं महिला अपराध अन्वेषण शाखा, जिला सुकमा

08 रोशन आहूजा, उप पुलिस अधीक्षक, जिला बीजापुर

09 रविकांत सहारे, उप पुलिस अधीक्षक (एसआईबी), जिला सुकमा

10 एलेक्जेंडर किरो, नगर पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव

Chhattisgarh Police
इन 10 पुलिस अधिकारियों को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एसीबी में भेजा (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ में 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक विधानसभा का मानसून सत्र चला था. मानसून सत्र के समाप्त होने के ठीक बाद 20 जुलाई को छत्तीसगढ़ शासन गृह एवं पुलिस विभाग के द्वारा प्रदेश के एडिशनल एसपी और डीएसपी का तबादला किया गया है. जिसमें प्रदेश भर के 59 एडिशनल एसपी एक जिले से दूसरे जिले भेजे गए हैं. इसके साथ ही 92 डीएसपी भी इस तबादला सूची में शामिल हैं, जिन्हें एक जिले से हटाकर दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया है.

Chhattisgarh Police
गृह विभाग का आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)
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