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छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को मिली रफ्तार, जिलों को 2677 करोड़ रुपए की राशि जारी

सरकार का दावा- ढाई वर्षों में 10.60 लाख से अधिक घर पूर्ण, भवन सामग्री आपूर्ति से जुड़कर 10 हजार से अधिक महिलाएं बनीं 'लखपति दीदी'

PMAY Funds Released
छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को मिली रफ्तार, जिलों को 2677 करोड़ रुपए की राशि जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 6:08 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के सभी जिलों को 2677.15 करोड़ रुपये जारी किए हैं. यह राशि केंद्रीय और राज्यांश मद से एसएनए स्पर्श (SNA SPARSH) मॉड्यूल के माध्यम से आवंटित की गई है, ताकि पात्र हितग्राहियों के घर समय पर और पारदर्शी तरीके से बन सकें.

रोज बन रहे 1600 से ज्यादा मकान

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के "हर गरीब को पक्का घर" संकल्प को छत्तीसगढ़ में तेजी से पूरा किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में प्रतिदिन 1600 से अधिक पक्के आवासों का निर्माण हो रहा है. पिछले ढाई वर्षों में 10.60 लाख से ज्यादा घर पूरे किए जा चुके हैं. वहीं, वर्ष 2025-26 में ही 6 लाख से अधिक आवास बनाकर छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है.

अधिकारियों को दिए गए विशेष निर्देश

सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जारी राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए और पात्र हितग्राहियों के आवास जल्द से जल्द पूरे कराए जाएं, ताकि जरूरतमंद परिवारों को समय पर सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके.

महिला समूहों को मिल रहा रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में महिला स्व-सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. निर्माण सामग्री की आपूर्ति से जुड़े हजारों समूह आजीविका कमा रहे हैं. इनमें 10 हजार से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं. इससे महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को भी बढ़ावा मिला है. साथ ही राज्य सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों को भी पक्के आवास उपलब्ध करा रही है. इससे ऐसे परिवारों को सुरक्षा, स्थायित्व और मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिल रहा है.

जल संरक्षण पर भी जोर

प्रदेश में नवाचार के तहत 1.5 लाख से अधिक आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित किया गया है. इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल रही है.

शिकायतों के लिए हेल्पलाइन और QR कोड

हितग्राहियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-233-1290 संचालित की जा रही है. साथ ही योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों में QR कोड भी प्रदर्शित किए गए हैं.

सुशासन और पारदर्शिता पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है.

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