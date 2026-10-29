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छत्तीसगढ़ की बेटियों का कमाल: पलक सिंह और महक नरवसे का BCCI अंडर-19 टी-20 चैलेंजर्स ट्रॉफी में चयन

अंडर-19 टी-20 चैलेंजर्स ट्रॉफी के लिए छत्तसीगढ़ की पलक सिंह और महक नरवसे का हुआ चयन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जारी की लिस्ट

Chhattisgarh players selection BCCI
पलक सिंह और महक नरवसे का BCCI अंडर-19 टी-20 चैलेंजर्स ट्रॉफी में चयन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2026 at 7:47 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ की बेटियों ने क्रिकेट के मैदान में एक बार फिर राज्य का नाम रोशन किया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने छत्तीसगढ़ की दो प्रतिभावान खिलाड़ी, पलक सिंह और महक नरवसे, का चयन 'महिला अंडर-19 टी-20 चैलेंजर्स ट्रॉफी 2026' के लिए किया है. ये दोनों खिलाड़ी 30 अक्टूबर 2026 से हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित लुहणू क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होने वाले मुकाबलों में खेलती नजर आएंगी.

छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने की तारीफ

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने दोनों खिलाड़ियों की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें बेहद प्रतिभाशाली बताया है. महिला क्रिकेट खिलाड़ियों पलक सिंह और महक नरवसे का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा आयोजित आगामी महिला अंडर-19 टी-20 चैलेंजर्स ट्रॉफी 2026 के लिए चयन हुआ है. इस प्रतियोगिता में देश की उभरती हुई युवा महिला क्रिकेट प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा.

जानिए दोनों महिला क्रिकेटर के बारे में

पलक सिंह मध्यम तेज गेंदबाज

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने जानकारी देते हुए बताया कि, पलक सिंह छत्तीसगढ़ की उभरती हुई मध्यम तेज गेंदबाज हैं. अपनी गेंदबाजी कौशल, अनुशासन और निरंतर बेहतर प्रदर्शन के दम पर उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है. गत वर्ष आयोजित वुमेंस प्रिमीयर लीग के स्पीड क्वीन प्रतियोगिता में उन्होंने 108 कि.मी. की गति से गेंदबाजी कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था. मध्यम तेज गेंदबाज पलक सिंह ने पिछले वर्ष आठ मैचों में पांच विकेट हासिल किए. उनकी तेज गेंदबाजी और लगातार बेहतर प्रदर्शन ने उन्हें युवा क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने में मदद दिलाई.

महक नरवसे गेंदबाजी के साथ ऑलराउंडर

महक नरवसे छत्तीसगढ़ की प्रतिभाशाली गेंदबाज और ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं. वह घरेलू क्रिकेट में छत्तीसगढ़ महिला टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और अपनी बल्लेबाजी एवं गेंदबाजी, दोनों क्षमताओं के लिए जानी जाती हैं. वे भारतीय अंडर-19 महिला टीम की उपकप्तान भी रहीं है.

महक नरवसे ने पिछले घरेलू सत्र में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से खास पहचान बनाई. सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी 2025-26 में उन्होंने 212 रन बनाने के साथ 20 विकेट हासिल किए. महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी में चार मैचों में 67 रन और आठ विकेट लिए, जबकि महिला अंडर-23 टी-20 ट्रॉफी में 53 रन बनाने के साथ सात विकेट हासिल किए. महिला अंडर-19 टी-20 ट्रॉफी में भी उन्होंने चार मैचों में पांच विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी क्षमता का परिचय दिया.

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