ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ की बेटियों का कमाल: पलक सिंह और महक नरवसे का BCCI अंडर-19 टी-20 चैलेंजर्स ट्रॉफी में चयन

पलक सिंह और महक नरवसे का BCCI अंडर-19 टी-20 चैलेंजर्स ट्रॉफी में चयन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की बेटियों ने क्रिकेट के मैदान में एक बार फिर राज्य का नाम रोशन किया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने छत्तीसगढ़ की दो प्रतिभावान खिलाड़ी, पलक सिंह और महक नरवसे, का चयन 'महिला अंडर-19 टी-20 चैलेंजर्स ट्रॉफी 2026' के लिए किया है. ये दोनों खिलाड़ी 30 अक्टूबर 2026 से हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित लुहणू क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होने वाले मुकाबलों में खेलती नजर आएंगी.

छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने की तारीफ छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने दोनों खिलाड़ियों की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें बेहद प्रतिभाशाली बताया है. महिला क्रिकेट खिलाड़ियों पलक सिंह और महक नरवसे का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा आयोजित आगामी महिला अंडर-19 टी-20 चैलेंजर्स ट्रॉफी 2026 के लिए चयन हुआ है. इस प्रतियोगिता में देश की उभरती हुई युवा महिला क्रिकेट प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा.