थाई बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन, 15 मेडल जीते

थाई बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन, 15 मेडल जीते
छत्तीसगढ़ ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2025 at 1:06 PM IST
रायपुर: 16 वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 7 से 9 नवंबर तक पंजाब के अमृतसर के BBK DAV महिला महाविद्यालय में हुआ. इसमें छत्तीसगढ़ के 17 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. खास बात यह रही की छत्तीसगढ़ की टीम ने 15 मेडल जीते. इनमें 7 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 1 कांस्य पदक शामिल हैं.
छत्तीसगढ़ टीम की कामयाबी: SGFI से मान्यता प्राप्त खेल थाई बॉक्सिंग की राष्ट्रीय संस्था थाई बॉक्सिंग इण्डियन फेडरेशन (TIF) के तत्वावधान में पंजाब थाई बॉक्सिंग संघ ने प्रतियोगिता का आयोजन किया. इसमें सीनियर, जूनियर, सब जूनियर बालक-बालिका वर्ग में कॉम्पिटिशन हुए.
थाई बॉक्सिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रविवार रात हुए फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. 7 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया-अनीस मेमन, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन
2 खिलाड़ी नहीं जीत सके पदक: छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में हारने के कारण कोई पदक नहीं जीत सके. चैंपियनशिप में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पर तेलंगाना की टीम रही.
टिकेश्वरी साहू का विशेष सम्मान: एकलव्य खेल परिसर जावंगा और गीदम में पदस्थ खेल एवं युवा कल्याण विभाग की कोच टिकेश्वरी साहू का विशेष सम्मान किया गया. TIF थाई बॉक्सिंग इण्डियन फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ कुलदीप सुमनाक्षर और महासचिव रविंदर सिंह ने चैंपियनशिप में आउट स्टैंडिंग सहयोग के लिए उनका सम्मान किया.