ETV Bharat / state

थाई बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन, 15 मेडल जीते

छत्तीसगढ़ ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया.

Thai boxing Chhattisgarh
थाई बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 11, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: 16 वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 7 से 9 नवंबर तक पंजाब के अमृतसर के BBK DAV महिला महाविद्यालय में हुआ. इसमें छत्तीसगढ़ के 17 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. खास बात यह रही की छत्तीसगढ़ की टीम ने 15 मेडल जीते. इनमें 7 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 1 कांस्य पदक शामिल हैं.

छत्तीसगढ़ टीम की कामयाबी: SGFI से मान्यता प्राप्त खेल थाई बॉक्सिंग की राष्ट्रीय संस्था थाई बॉक्सिंग इण्डियन फेडरेशन (TIF) के तत्वावधान में पंजाब थाई बॉक्सिंग संघ ने प्रतियोगिता का आयोजन किया. इसमें सीनियर, जूनियर, सब जूनियर बालक-बालिका वर्ग में कॉम्पिटिशन हुए.

Thai boxing Chhattisgarh
थाई बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ ने 15 मेडल जीते (ETV Bharat Chhattisgarh)

थाई बॉक्सिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रविवार रात हुए फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. 7 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया-अनीस मेमन, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन

2 खिलाड़ी नहीं जीत सके पदक: छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में हारने के कारण कोई पदक नहीं जीत सके. चैंपियनशिप में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पर तेलंगाना की टीम रही.

Thai boxing Chhattisgarh
थाई बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

टिकेश्वरी साहू का विशेष सम्मान: एकलव्य खेल परिसर जावंगा और गीदम में पदस्थ खेल एवं युवा कल्याण विभाग की कोच टिकेश्वरी साहू का विशेष सम्मान किया गया. TIF थाई बॉक्सिंग इण्डियन फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ कुलदीप सुमनाक्षर और महासचिव रविंदर सिंह ने चैंपियनशिप में आउट स्टैंडिंग सहयोग के लिए उनका सम्मान किया.

Thai boxing Chhattisgarh
16 वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप (ETV Bharat Chhattisgarh)
पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा की कामयाबी का सफर, फिर बढ़ाया देश का मान
600 रेल इंजन में लगना है कवच प्रणाली, अब तक सिर्फ 56 ट्रेनों में लगे
भारत में कब और कहां फ्री में देखें पाकिस्तान और श्रीलंका का पहला वनडे मैच? जानिए पूरी जानकारी

TAGGED:

ETV BHARAT CHHATTISGARH
थाई बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़
CHHATTISGARH SPORTS NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.