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35 की जगह 20 किलो चावल देने का आरोप, राशन दुकान संचालक के खिलाफ FIR की मांग

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 10 मार्च और 7 अप्रैल 2026 को राशन वितरण के दौरान अनियमितता बरते जाने का पता चला.

Dhamtari Magarlod
35 किलो की जगह 20 किलो राशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 4, 2026 at 3:02 PM IST

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धमतरी: मगरलोड ब्लॉक में करेली बड़ी गांव है. यहां ग्रामीणों ने उचित मूल्य राशन दुकान में तय मात्रा से कम राशन दिए जाने का आरोप लगाया है. कई ग्रामीणों ने पुलिस चौकी करेली बड़ी में लिखित आवेदन देकर राशन दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

ग्रामीणों का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि 35 किलो चावल निर्धारित होने के बाद भी कई महीनों तक केवल 20 किलोग्राम चावल ही दिया गया. ग्रामीणों ने सरकारी राशन के गबन और हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी की आशंका जताई है.

राशन दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर की मांग (ETV Bharat)

राशन दुकान संचालक के खिलाफ FIR की मांग

ग्रामीणों ने पुलिस चौकी में आवेदन दिया है. इस आवेदन में कहा गया है कि करेली बड़ी की उचित मूल्य दुकान में मार्च से जून 2026 के बीच कई राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से कम चावल दिया गया. सभी को 35 किलो चावल की जगह 20 किलो चावल ददिया गया.

शिकायत में जेठिन बाई, झरिहारिन साहू, इंदु साहू, हेमिन बाई, गामिनी साहू, वासुकी साहू, भारती राव, प्रभा बाई निषाद, सुशीला पटवा, जमुना बाई साहू, सेवती यादव, दुलारी बाई साहू, प्रीति सेन, रूपा, मधु यादव, राजो बाई यादव, सपना भाट सहित कई हितग्राहियों के राशन कार्ड नंबर और संबंधित महीनों का जिक्र किया गया है.

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 10 मार्च और 7 अप्रैल 2026 को राशन वितरण के दौरान गंभीर अनियमितता का पता चला. आवेदन में आरोप लगाया गया है कि यह मामला सिर्फ कम राशन वितरण तक सीमित नहीं है. ग्रामीणों का कहना है कि यह सरकारी राशन में गबन, सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग और पात्र हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी का गंभीर मामला है.

ग्रामीणों ने पुलिस से अपराध दर्ज कर जांच करने की मांग की है. उनका कहना है कि पूरे वितरण रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, ऑनलाइन एंट्री और वास्तविक वितरण का मिलान कराया जाए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके.

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35 किलो की जगह 20 किलो राशन (ETV Bharat)

जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप

शिकायतकर्ता करेली बड़ी निवासी ढालचंद निषाद ने आरोप लगाया कि उन्होंने लगातार खाद्य विभाग में इस अनियमितता की शिकायत की, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. उनका कहना है कि शिकायत के बाद विभागीय जांच टीम भी मौके पर पहुंची थी और जांच की प्रक्रिया पूरी की गई, इसके बावजूद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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35 किलो की जगह 20 किलो राशन (ETV Bharat)

कार्रवाई में हो रही देरी पूरे मामले को संदेह के घेरे में खड़ा करती है. उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है: ढालचंद निषाद, शिकायतकर्ता

क्या कहते हैं कलेक्टर

इस मामले में धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि "अभी इस मामले में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. शिकायत मिलने पर नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी."

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