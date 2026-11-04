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छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन और हड़ताल का दौर, अब PDS राशन विक्रेता संघ ने खोला मोर्चा, अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान

छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन और हड़ताल का दौर, अब PDS राशन विक्रेता संघ ने खोला मोर्चा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर/बलरामपुर: छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन और हड़ताल का दौर जारी है. अब राशन विक्रेता संघ भी मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है. इसके चलते हितग्राहियों को अब त्यौहार में राशन मिलने में मुश्किल हो रही है.

निर्धारित कमीशन का भुगतान कई महीनों तक नहीं किया गया है. परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है. ऐसे में अब हड़ताल में जाना मजबूरी है .- हेजम्बर सेठिया, जिला अध्यक्ष राशन विक्रेता कल्याण संघ

बस्तर जिले के 485 पीडीएस दुकानों में ताला जड़ा हुआ है. ऐसे में जिले के 2 लाख से ज्यादा हितग्राही प्रभावित हो रहे हैं. राशन विक्रेता संघ ने जगदलपुर में प्रेस वार्ता कर बताया कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षण करते आ रहे है. लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान शासन ने नहीं किया है. केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित कमीशन के अनुरूप राज्य सरकार भी कमीशन नहीं दे रही है. इससे उनको आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ा रहा है.

27 अक्टूबर को हमारे राशन दुकान में 2 क्विंटल कम राशन आया. इसकी जानकारी जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम राठौर और फ़ूड निरीक्षक पायल वर्मा को दी गई. नापतौल के दौरान वार्ड के 4-5 व्यक्ति खड़े थे. जिन्होंने वस्तुस्थिति को देखा है. अब इस कमी के कारण कुछ लोगों को राशन नहीं मिलेगा तो वे हमें गलत समझेंगे-राशन विक्रेता कृष्ण बाजपेयी

बलरामपुर में भी कलेक्ट्रेट पहुंचा राशन दुकानदार संघ

बलरामपुर में शासकीय राशन दुकानदार संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है साथ ही अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने की सूचना दी है. मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री के नाम अपर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया. जिसमें कमीशन वृद्धि, राशन वितरण में क्षतिपूर्ति एवं लंबित वित्तीय पोषण राशि के भुगतान की मांग की गई है.

बलरामपुर में भी कलेक्ट्रेट पहुंचा राशन दुकानदार संघ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिछले बीस साल से हम राशन दुकान संचालकों का कमीशन सिर्फ तीस पैसा राज्य शासन की तरफ से मिलता है जबकि केंद्र सरकार की तरफ से नब्बे पैसा प्रति किलो मिलता है. दूसरे राज्यों में 250-300 रुपए क्विंटल के हिसाब से रेट है, हम राशन दुकानदारों का इतना दयनीय स्थिति है कि हमारा मजदूरी भी नहीं निकल पाता है.- असीम मंडल, ब्लॉक अध्यक्ष राशन संघ

बलरामपुर जिले के सभी 6 विकासखंड से बड़ी संख्या में शासकीय राशन दुकान संचालक कलेक्ट्रेट पहुंचे. मांगों के निराकरण नहीं होने पर हड़ताल करने की बात भी कही है.