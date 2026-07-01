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एमसीबी के सोनवर्षा में राशन वितरण में अनियमितता, अनाज नहीं मिलने से हितग्राही नाराज

सोनवर्षा के ग्रामीणों का आरोप है कि राशन दुकान में 3 माह का खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें केवल 2 माह का ही राशन दिया गया, जबकि 1 माह का राशन अब तक नहीं दिया गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि जब वो राशन मांगने के लिए जाते हैं तो उनसे गलत भाषा का इस्तेमाल भी किया जाता है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम सोनवर्षा में पीडीएस के तहत राशन वितरण में कथित अनियमितता की शिकायत हुई है. अपने हिस्से का राशन नहीं मिलने से नाराज एक दर्जन से अधिक ग्रामीण, ग्राम पंचायत की सरपंच के नेतृत्व में कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे. नाराज ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है.

कलेक्टर से की शिकायत

ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे आवेदन में बताया कि राशन दुकान में 3 महीने का खाद्यान्न आया था, लेकिन हितग्राहियों को केवल 2 महीने का राशन वितरित किया गया. जब शेष एक महीने का राशन मांगा गया तो राशन वितरणकर्ता ने देने से साफ इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, विरोध करने और जानकारी मांगने पर हितग्राहियों के साथ अभद्र व्यवहार और गाली-गलौच तक करने का आरोप है.

अनाज नहीं मिलने से हितग्राही नाराज (ETV Bharat)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब परिवारों की जीवनरेखा है. यदि राशन वितरण में इस तरह की लापरवाही या गड़बड़ी होती है तो इसका सीधा असर गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ता है. अब सभी की निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं कि आखिर एक महीने का राशन कहां गया और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है: ग्रामीण, सोनवर्षा

हम लोग राशन नहीं मिलने की शिकायत लेकर आए हैं. पूछने पर राशन दुकान संचालक सही जानकारी नहीं देता और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है. ग्रामसभा में भी हमारे साथ गाली-गलौच की गई है: मानकुंवर, ग्रामीण महिला, सोनवर्षा

अनाज नहीं मिलने से हितग्राही नाराज (ETV Bharat)



तीन महीने का राशन आने के बावजूद हमें सिर्फ दो महीने का राशन दिया गया. कहा गया था कि एक महीने का राशन बाद में मिलेगा, लेकिन अब देने से मना किया जा रहा है. शिकायत करने पर भी गाली-गलौच की जाती है: विजय कुमार, ग्रामीण

जनदर्शन में शिकायत लेकर पहुंचे सोनवर्षा के ग्रामीण

ग्रामीणों के अनुसार इस कथित अनियमितता से करीब 111 हितग्राही परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें अधिकांश गरीब, मजदूर और राशन पर आश्रित परिवार शामिल हैं. कई बार स्थानीय स्तर पर शिकायत करने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला, तब ग्रामीण सामूहिक रूप से कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. ग्राम पंचायत की सरपंच ने भी ग्रामीणों के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि गांव के कई परिवारों को निर्धारित राशन नहीं मिला है. उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.





खाद्य विभाग के मिले जांच के आदेश

ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने तत्काल खाद्य विभाग के अधिकारियों एवं मनेंद्रगढ़ एसडीएम को जांच के निर्देश दिए हैं. इसके बाद खाद्य निरीक्षक ने गांव पहुंचकर प्रभावित ग्रामीणों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.



मनेंद्रगढ़ एसडीएम का बयान

मनेंद्रगढ़ एसडीएम लिंगराज सिद्दार ने बताया कि समय-सीमा की बैठक के दौरान सोनवर्षा गांव से लगभग 40 से 50 महिलाएं सरपंच के नेतृत्व में आवेदन लेकर पहुंची थीं. आवेदन में उल्लेख किया गया है कि करीब 110 परिवारों को अप्रैल माह का राशन नहीं मिला है. शिकायत मिलते ही तत्काल तहसीलदार एवं खाद्य निरीक्षक को गांव भेजकर जांच के निर्देश दिए गए. प्रारंभिक जानकारी में ग्रामीणों ने बताया कि राशन दुकान संचालक ने पहले राशन देने की बात कही थी, लेकिन बाद में वितरण नहीं किया. जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी और यदि राशन दुकान संचालक दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. एसडीएम ने यह भी कहा कि जुलाई माह शुरू होने वाला है और ऐसे में पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन मिलना अत्यंत आवश्यक है.

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