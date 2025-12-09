ETV Bharat / state

जमीन गाइडलाइन पर सरकार घिरी, थूककर चाटना इनकी आदत: पीसीसी चीफ दीपक बैज

दीपक बैज ने कहा कि जमीन गाइडलाइन के मुद्दे पर सरकार खुद कंफ्यूजन में है. सरकार खुद समझ नहीं पा रही है, अब दूसरों को क्या समझाएगी? जनता को कैसे समझाएगी?” बैज ने ओपी चौधरी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्हें इतना ही विश्वास है तो किसी भी चौक-चौराहे पर कुर्सी लगाकर जनता को दरें समझाएं. “जब खुद को समझ नहीं आ रहा, तो दूसरों को क्या समझाएंगे?”

दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को जमीन गाइलाइन के मामले में खुली चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि यदि उन्हें इतना ही भरोसा है तो चौक-चौराहों पर बैठकर जनता को समझाएं. साथ ही दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ में इन सभी मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन के संकेत दिए हैं.

रायपुर: पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जमीन गाइडलाइन, एसआईआर और एयरपोर्ट निजीकरण को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीपक बैज ने कहा कि सरकार खुद ही जमीन गाइडलाइन को समझ नहीं पा रही, फिर जनता को क्या समझाएगी.

थूक कर चाटना इनकी आदत है. बिना सोचे-समझे फैसले लेकर जनता को ठगने की फितरत बन चुकी है. गाइडलाइन में कमी नहीं की गई है, बल्कि सरकार लगातार जनता को भ्रमित कर रही है- दीपक बैज, पीसीसी चीफ, छत्तीसगढ़

जमीन गाइडलाइन को सरकार भ्रमित है- दीपक बैज

दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने प्रेस नोट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि गाइडलाइन दरें कम की गई हैं, जबकि सच्चाई यह है कि न प्रेस नोट में कमी का जिक्र है, न वित्त मंत्री ने कमी का ऐलान किया. बैज ने कहा कि 10% से 800% तक बढ़ी दरों में कोई राहत नहीं मिली है.

सरकार केवल बहुमंजिला इमारतों और फ्लोर वाइज गाड़ना में राहत देकर बिल्डरों को लाभ पहुंचा रही है।. किसानों और खुले प्लॉट वाले नागरिकों के लिए कोई निर्णय नहीं है. सरकार ने बिना दावा आपत्ति मंगाए, बिना प्रक्रिया अपनाए 20 नवंबर को गाइडलाइन की दरें बढ़ा दीं, जो पूर्णतः अवैध है. 20 नवंबर को बढ़ाई गई अवैध दरों को तुरंत वापस लिया जाए. अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीति तैयार करेगी- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

"SIR से लाखों नागरिक परेशान"

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया कि एसआईआर पूरा कराने के लिए अब सिर्फ दो दिन बचे हैं, जबकि आधे से अधिक नागरिकों का सत्यापन अभी तक नहीं हो सका है. आयोग अपने बीएलओ से जांच करवाए, एसआईआर का काम अधूरा है. इसे तीन महीने बढ़ाया जाए ताकि सभी नागरिकों का काम पूरा हो सकें.

“डबल इंजन सरकार रायपुर एयरपोर्ट बेचने जा रही”

दीपक बैज ने कहा कि रायपुर एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है. मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।उन्होंने चिंता जताई कि एयरपोर्ट निजीकरण से यात्री सेवाएं महंगी होंगी. शराब दुकान खोले जाने तक की चर्चा है. देश में विमान संकट के बावजूद सरकार निजीकरण पर अड़ी है.

कांग्रेस एयरपोर्ट निजीकरण का विरोध करेगी. आंदोलन करेंगे, रायपुर एयरपोर्ट नहीं बिकने देंगे- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

दीपक बैज के इन बयानों ने जमीन गाइडलाइन विवाद, सरकार की कार्यप्रणाली, एसआईआर में देरी और एयरपोर्ट निजीकरण जैसे मुद्दों पर राजनीति को और गरमा दिया है. इन मुद्दों पर कांग्रेस जल्द ही राज्यभर में बड़े आंदोलन की घोषणा कर सकती है. अब देखना होगा कि इस पर सरकार का क्या रुख होता है.