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छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल खत्म, सीएम साय ने कहा मांगों पर होगा विचार, उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश

छत्तीसगढ़ पटवारी संघ की हड़ताल खत्म ( @DPRChhattisgarh )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो गई है. प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय से राजस्व पटवारी संघ के सदस्यों ने मुलाकात की. उसके बाद यह हड़ताल ख्तम हुई है. मुख्यमंत्री ने पटवारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के दिए निर्देश दिए हैं.

पटवारी संघ ने सीएम साय से की मुलाकात सीएम विष्णुदेव साय से रविवार को सीएम आवास पर पटवारी संघ के पदाधिकारी पहुंचे. यहां पर सीएम के साथ उनकी औपचारिक मुलकात हुई. पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा करते हुए अपनी मांगों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को पूरे धैर्य और सहानुभूति के साथ सुना.