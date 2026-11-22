छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल खत्म, सीएम साय ने कहा मांगों पर होगा विचार, उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश
छत्तीसगढ़ में बीते 41 दिनों से जारी पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है. कर्मचारियों ने सीएम साय से मुलाकात की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 22, 2026 at 5:01 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो गई है. प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय से राजस्व पटवारी संघ के सदस्यों ने मुलाकात की. उसके बाद यह हड़ताल ख्तम हुई है. मुख्यमंत्री ने पटवारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के दिए निर्देश दिए हैं.
पटवारी संघ ने सीएम साय से की मुलाकात
सीएम विष्णुदेव साय से रविवार को सीएम आवास पर पटवारी संघ के पदाधिकारी पहुंचे. यहां पर सीएम के साथ उनकी औपचारिक मुलकात हुई. पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा करते हुए अपनी मांगों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को पूरे धैर्य और सहानुभूति के साथ सुना.
कर्मचारियों की उचित मांगों का समाधान संवाद और आपसी समझ से ही होना चाहिए. राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
वेतन विसंगति पर उच्च स्तरीय समिति गठित
सीएम विष्णुदेव साय ने पटवारियों की वेतन विसंगति एवं पदोन्नति संबंधी मांगों के परीक्षण के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं. यह समिति संबंधित मांगों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण कर उनके निराकरण के संबंध में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी.
हड़ताल के दौरान हुई कार्रवाई पर होगा विचार- सीएम साय
सीएम ने पटवारी संघ के पदाधिकारियों को हड़ताल से समय हुई कार्रवाई पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संवाद और आपसी समझ के माध्यम से किया जाना चाहिए. राज्य सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर संवेदनशील है.
राजस्व पटवारी संघ ने सीएम का जताया आभार
सीएम साय से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ ने सीएम साय का आभार जताया है. कर्मचारियों की मांगों पर सीएम साय के सकारात्मक रुख पर पटवारी संघ ने आभार व्यक्त किया है.