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छत्तीसगढ़ में पटवारियों का जंगी प्रदर्शन, नोटिस की प्रतियां जलाकर विरोध, 22वें दिन भी मांगों पर अड़े पटवारी

छत्तीसगढ़ में पटवारी आंदोलन ( ETV BHARAT )

धमतरी/ जशपुर/ सूरजपुर/ जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. इस हड़ताल के कारण राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित होने से आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. प्रदेश के कई जिलों में पटवारियों ने पीवी ऐप को लेकर मोर्चा खोल रखा है. पटवारियों ने पीवी एप को सर्वे कार्य से बाहर रखने की मांग की है. इसके अलावा वेतन विसंगति के खिलाफ भी आवाज बुलंद की है.

धमतरी में नोटिस की प्रतियां जलाकर विरोध