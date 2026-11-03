छत्तीसगढ़ में पटवारियों का जंगी प्रदर्शन, नोटिस की प्रतियां जलाकर विरोध, 22वें दिन भी मांगों पर अड़े पटवारी
चार सूत्रीय मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से पटवारी बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं. पटवारियों के समर्थन में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन भी आ गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 8:47 PM IST
धमतरी/ जशपुर/ सूरजपुर/ जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. इस हड़ताल के कारण राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित होने से आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. प्रदेश के कई जिलों में पटवारियों ने पीवी ऐप को लेकर मोर्चा खोल रखा है. पटवारियों ने पीवी एप को सर्वे कार्य से बाहर रखने की मांग की है. इसके अलावा वेतन विसंगति के खिलाफ भी आवाज बुलंद की है.
धमतरी में नोटिस की प्रतियां जलाकर विरोध
धमतरी के गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे राजस्व पटवारियों का आंदोलन अब और तेज होता नजर आ रहा है. जिले के करीब 150 पटवारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं. प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाते हुए नामजद कारण बताओ नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन की इस कार्रवाई से नाराज पटवारियों ने मंगलवार को सामूहिक रूप से नोटिस की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया.
राजस्व पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष वासुदेव भोई ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल 22वें दिन भी जारी है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस विभाग में पटवारी आम जनता की राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण करते हैं, उसी विभाग में उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है.
वहीं राजस्व पटवारी संघ के उपाध्यक्ष प्रकाश साहू ने बताया कि तीनों तहसीलों के पटवारी प्रशासन के नोटिस और निलंबन आदेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. नोटिस में 48 घंटे के भीतर जॉइनिंग करने की बात कही गई है और ऐसा नहीं करने पर आगे कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. पटवारी संघ ने दो टूक कहा कि प्रशासन की कार्रवाई से आंदोलन कमजोर नहीं होगा. मांगें पूरी होने तक पटवारी हड़ताल पर डटे रहेंगे.
जशपुर में पटवारियों का विरोध प्रदर्शन
जशपुरनगर में चार सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ का आंदोलन लगातार 21वें दिन भी जारी रहा. शासन की ओर से की जा रही निलंबन की कार्रवाई और कारण बताओ नोटिस के बावजूद पटवारी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. आंदोलनरत पटवारियों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी.
रणजीता स्टेडियम से पटवारियों ने निकाली रैली
रणजीता स्टेडियम चौक में धरने पर बैठे पटवारी संघ ने आंदोलन के बीच पत्रकारवार्ता आयोजित कर अपनी मांगों और शासन-प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जाहिर की. मीडिया से चर्चा करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार के सामने रखी गई चारों मांगें पूरी तरह जायज हैं. पीवी एप में मौजूद तकनीकी खामियों को लेकर संघ लगातार संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराता रहा, लेकिन समस्याओं का समाधान करने के बजाय कार्रवाई का भय दिखाकर पटवारियों पर काम का दबाव बनाया गया. इसी वजह से हालात बिगड़ते गए और संघ को आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा.
पदोन्नति और वेतन विसंगति दूर करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है. पटवारी के पद से सेवा शुरू करने वाले कर्मचारी कई वर्षों तक उसी पद पर काम करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं. वहीं, चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारी भी सेवा के दौरान सहायक ग्रेड या लेखापाल जैसे पदों तक पदोन्नत हो जाते हैं. पटवारियों के साथ पदोन्नति के मामले में यह स्थिति बनी हुई है- विनय श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष
पटवारियों की मेन समस्या वेतन विसंगति
संघ के पदाधिकारी संतोष स्वर्णकार ने वेतन विसंगति का मुद्दा उठाते हुए बताया कि एक ही बैच के पटवारियों के वेतन में पांच से सात हजार रुपये तक का अंतर है. यह विसंगति किन कारणों से बनी हुई है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी स्पष्ट जानकारी अधिकारियों के पास भी नहीं है. उन्होंने बताया कि इस समस्या के निराकरण के लिए वर्ष 2017 में सरकार की ओर से समिति गठित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी इस पर अमल नहीं हो सका.
पत्रकारवार्ता में संघ के पदाधिकारियों ने उच्च अधिकारियों के रवैये पर भी असंतोष जताया. उन्होंने बताया कि सोमवार को संघ के प्रदेश अध्यक्ष को बातचीत के लिए रायपुर बुलाया गया था, लेकिन रास्ते में ही उन्हें व्हाट्सएप कॉल कर यह संदेश दिया गया कि पहले हड़ताल समाप्त करें, उसके बाद ही चर्चा होगी. संघ के अनुसार, इस शर्त के चलते मांगों पर बातचीत की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी.
पीवी ऐप की समस्या बड़ी- पटवरी संघ
पटवारी संघ का कहना है कि पीवी एप और डीसीएस एप से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को लेकर यदि अधिकारियों ने समय रहते गंभीरता दिखाई होती और संघ की बातों पर ध्यान दिया होता, तो आंदोलन की नौबत नहीं आती. पदाधिकारियों ने दोहराया कि निलंबन और नोटिस जैसी कार्रवाई के बावजूद संघ के सदस्य एकजुट हैं और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगे.
हड़ताल के 21वें दिन पटवारियों ने विरोध दर्ज कराने के लिए काले कपड़े पहनकर शहर में रैली निकाली. रणजीता स्टेडियम से शुरू हुई रैली जय स्तंभ चौक, महाराजा चौक, बजरंग बली चौक, पुरानी टोली और सिटी कोतवाली होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची. यहां पटवारी संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पटवारियों की चार सूत्रीय मांगों पर गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए उनका निराकरण करने का अनुरोध किया गया. संघ ने दोहराया कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
सूरजपुर में पटवारियों ने निलंबन का किया विरोध
सूरजपुर जिले में भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारियों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. सरकार के अल्टीमेटम के बावजूद काम पर वापस नहीं लौटने वाले 14 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है. वेतन विसंगति, पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर पटवारी 13 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पटवारियों में हड़कंप मच गया है. वहीं निलंबन आदेश से नाराज पटवारियों ने आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध जताते नजर आये और आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है.
जांजगीर चांपा, पटवारियों को मिला अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का साथ
राजस्व पटवारी संघ को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का साथ मिला है. 13 अक्टूबर से चार सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल मे बैठे पटवारियो पर एसडीएम द्वारा की गई निलंबन की कार्रवाई को फ़ेडरेशन ने गलत बताया. पटवारी संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष ज्योतिष कुमार सर्वे के निलंबन मे एक साल पहले जुआ एक्ट की घटना को कारण बताने का विरोध किया है. पटवारियों ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौप कर सभी पटवारियों पर सामूहिक निलंबन की कार्रवाई करने की मांग की है.