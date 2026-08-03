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छत्तीसगढ़ पटवारी संघ: पदोन्नति में संशोधन और वेतन विसंगति दूर करने की मांग तेज

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: सोमवार को राजस्व पटवारी संघ का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन हुआ. प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पटवारियों ने 2 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया. एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में भी जिलेभर के पटवारी बड़ी संख्या में जमा हुए और शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. धरना स्थल पर पटवारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की.

पदोन्नति में संशोधन और वेतन विसंगति दूर करने की मांग

प्रदर्शन के बाद संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की. पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सालों से पदोन्नति और वेतन निर्धारण से जुड़े मामलों में गंभीर विसंगतियां बनी हुई हैं. इनके चलते प्रदेशभर के हजारों पटवारी प्रभावित हो रहे हैं. संघ ने बताया कि कई बार शासन और प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखी, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया.