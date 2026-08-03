छत्तीसगढ़ पटवारी संघ: पदोन्नति में संशोधन और वेतन विसंगति दूर करने की मांग तेज
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में पटवारी संघ ने मुख्य सचिव के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 3, 2026 at 7:10 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: सोमवार को राजस्व पटवारी संघ का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन हुआ. प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पटवारियों ने 2 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया. एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में भी जिलेभर के पटवारी बड़ी संख्या में जमा हुए और शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. धरना स्थल पर पटवारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की.
पदोन्नति में संशोधन और वेतन विसंगति दूर करने की मांग
प्रदर्शन के बाद संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की. पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सालों से पदोन्नति और वेतन निर्धारण से जुड़े मामलों में गंभीर विसंगतियां बनी हुई हैं. इनके चलते प्रदेशभर के हजारों पटवारी प्रभावित हो रहे हैं. संघ ने बताया कि कई बार शासन और प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखी, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया.
पटवारी संघ प्रमुख मांगें
- राजस्व भर्ती नियमों में संशोधन किया जाए.
- राजस्व निरीक्षक के स्वीकृत पदों में 50 प्रतिशत पद वरिष्ठता के आधार पर तथा शेष 50 प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा के माध्यम से पटवारियों से भरे जाएं.
- साथ ही राजस्व निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त की जाए.
- वर्षों से सेवा दे रहे पटवारियों को पदोन्नति का उचित अवसर मिले.
- शासन स्तर पर पूरे मामले की जांच कराकर वेतन निर्धारण की सभी विसंगतियों को दूर किया जाए.
- पूरे प्रदेश में एक समान व्यवस्था लागू की जाए
- समयमान वेतनमान निर्धारण के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं.
- लेखा एवं कोषालय कार्यालयों में सत्यापन की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो.
न्यायसंगत मांगों पर सरकार करे विचार
धरना-प्रदर्शन के दौरान पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगें पूरी तरह न्यायसंगत हैं और इनका सीधा संबंध कर्मचारियों के सेवा हित, सम्मान और भविष्य से जुड़ा हुआ है. उन्होंने शासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.
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