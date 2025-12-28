ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो जनजाति उपेक्षित, नहीं मिल रही बुनियादी सुविधाएं

आज के दौर में अगर पटपरटोला में कोई शख्स बीमार पड़ता है तो उसे सही समय पर एंबुलेंस की मदद नहीं मिल पाती है. इसकी वजह है सड़क का न होना. बीमार बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और मासूम बच्चों को आज भी खाट, बांस या कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ता है. बरसात के दिनों में हालात और भयावह हो जाते हैं.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : पंडो जनजाति को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है. उसके बावजूद छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में बुरा हाल है. यहां के ग्राम पटपरटोला में निवासरत पंडो जनजाति के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. पंडो जनजाति के लोगों को सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आजादी के 75 साल बाद भी इंतजार करना पड़ रहा है.

पांच साल में एक बार चुनाव के समय जनप्रतिनिधि गांव पहुंचते हैं बच्चों के सिर सहलाते हैं, महिलाओं से हमदर्दी जताते हैं, बुजुर्गों के पैरों में बैठकर सड़क का वादा करते हैं. उसके बाद सत्ता मिलते ही वही गांव उन्हें अपनी राजनीतिक हैसियत के खिलाफ लगने लगता है. गांव वालों का आरोप है कि उनकी सुध कोई नहीं लेता है.

पटपरटोला गांव की बदहाल सड़क (ETV BHARAT)

गांव में सड़क नहीं है. बरसात में कीचड़ में चलना पड़ता है. सरपंच चाहते हैं कि सड़क बने, लेकिन ऊपर वाले कोई सुनते नहीं. अभी तो जैसे-तैसे चल जाता है, लेकिन बारिश में पूरा गांव कीचड़ से भर जाता है-शांति, ग्रामीण महिला

गांव के बुजुर्ग इस कच्ची सड़क की बात कहते-कहते थक गए हैं. अब तक पक्की सड़क नहीं बनी है. कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है. सरकार कुछ करती ही नहीं बस वादा करके भूल जाती है- पुररू,बुजुर्ग ग्रामीण

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (ETV BHARAT)

सड़क की वजह से सारी बुनियादी सुविधाएं बेकार

आम आदमी पार्टी के नेता रमा शंकर मिश्रा ने बताया कि देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए. इसके बावजूद पटपरटोला गांव के लोगों की तस्वीर नहीं बदली है. पण्डो जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है और इन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है. इनके लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन धरातल पर कोई योजना नहीं दिखती. यहां बरसात में लोग घर से निकल नहीं पाते. न सड़क है, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य सुविधा. सड़क ऐसी है कि पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए,अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे ढोकर सड़क तक लाना पड़ता है, तब कहीं एंबुलेंस मिलती है.

मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि पीएम जनमन योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत राष्ट्रीय दत्तक पुत्र पण्डो जनजाति को तुरंत मूलभूत सुविधाएं दी जाएं- रमा शंकर मिश्रा, आम आदमी पार्टी के नेता

पटपरटोला गांव को लेकर जिला पंचायत सदस्य सुखमंती सिंह ने भी अपनी पीड़ा बताई है. उन्होंने कहा कि आज तक इस गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है. मुंह से कहा जाता है कि ये दत्तक पुत्र हैं, लेकिन जमीन पर इनके लिए कुछ भी नहीं है. न सड़क है, न पीने का साफ पानी.

मैं सरकार से मांग करती हूं कि जो गांव आज भी रोड विहीन हैं, वहां तत्काल सड़क की स्वीकृति दी जाए, ताकि पण्डो जनजाति के लोगों को भी बेहतर जीवन मिल सके- सुखमंती सिंह, जिला पंचायत सदस्य

पटपरटोला गांव के पंडो जनजाति के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं की बाट जोह रहे हैं. ऐसे में सरकार को चाहिए की इलाके में सड़क के साथ साथ अन्य सुविधाओं को बहाल करे.