पंडो समाज की अजब मान्यताएं: पूजा में पंडित नहीं, दूसरे का भोजन नहीं, ढूकू प्रथा के साथ आज भी जीवंत है इनकी सभ्यता

छत्तीसगढ़ में सात विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में से एक पंडो जनजाति भी है. पंडो आज भी पुरातन परंपराओं का पालन करते हैं.

पंडो जनजाति
ETV Bharat Chhattisgarh Team

November 13, 2025

सरगुजा: छत्तीसगढ़ में सात विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Group) हैं. इनमें केंद्र सरकार ने बैगा, बिरहोर, अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, कमार को पीवीटीजी ग्रुप में शामिल किया है. वहीं पंडो और भुजिया को राज्य सरकार ने मान्यता दी है. सभी जनजातियों की अलग अलग मान्यताएं हैं. इनमें पंडो जनजाति का इतिहास और सभ्यता बड़ी ही अलग है. इनकी कुछ परंपराएं ऐसी हैं, जो बहुत अलग हैं और हैरान भी करती हैं.

जन्म से मृत्यु तक पंडित की जरूरत नहीं: हिन्दू, मुसलमान या फिर अन्य कौम में हर कोई शुभ अशुभ कार्य में या तो पंडित को बुलाता है या मौलाना या पादरी के द्वारा उनके रिचुअल्स पूरे कराए जाते हैं. लेकिन पंडो समाज में ऐसा नहीं होता है.

पंडो जनजाति की मान्यताएं

पंडो समाज के विशुन पंडो बताते हैं कि बच्चे के जन्म की छठी हो, या विवाह या फिर अंतिम संस्कार हो, किसी भी आयोजन में पंडित की जरूरत नहीं होती है. समाज के ही बुजुर्ग जो वर्षों से ओझा कहलाते हैं, वही सारे रीति रिवाज जानते हैं और उनके द्वारा ही कर्मकांड कराये जाते हैं.

पंडो समाज विवाह में खर्च भी बहुत कम करता है. इस समाज में बैंड बाजा, साज सजावट जैसे खर्च नहीं किये जाते हैं. एक स्थान पर वर वधू दोनों पक्ष इकट्टा होते हैं, जिससे दो स्थानों पर होने वाला खर्च भी बच जाता है.

छत्तीसगढ़ पंडो जनजाति का इतिहास और सभ्यता बड़ी ही अलग

अन्य समाज का नहीं करते भोजन: पंडो समाज की एक और विशेषता, इन्हें दूसरे समाज के लोगों से अलग बनाती है. राजकुमार बताते हैं कि अपनी जाति के अलावा अन्य किसी भी जाति या धर्म के लोगों के घरों में भोजन नहीं करते हैं. महिलाएं अन्य समाज के यहां पानी तक नहीं पीती हैं. हालांकि पुरुषों को रोटी खाने की छूट मिली हुई है. लेकिन पुरुष भी भात (चावल) दूसरी जाति के घर पर नहीं खा सकते हैं. अगर किसी अन्य समाज के किसी आयोजन में ये जाते हैं तो उनके घर में खुद भोजन बनाकर खाते हैं. इस तरह ये सामाजिक परम्परा का निर्वहन भी करते हैं.

मौत के बाद उस घर को छोड़ देते हैं: इस समाज में एक और बड़ी ही विचित्र मान्यता है. ये लोग परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उस घर को तोड़ देते हैं और दूसरे स्थान पर नया घर बनाकर रहते हैं. हालांकि बदलते वक्त के साथ अब यह प्रथा बहुत कम बची हुई है, क्योंकि अब ज्यादातर लोगों के घर पक्के बन चुके हैं. एक बड़े पक्के घर को तोड़ना और नया घर बना पाना संभव नहीं है, इसलिए अब ये प्रथा लगभग विलुप्ति की ओर है. लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां मिट्टी के छोटे से मकान में लोग रहते हैं, वो अब भी इस प्रथा को मानते हैं.

सख्त माहवारी प्रबंधन: एक और प्रथा इस समाज में आज भी पूरी सख्ती से लागू है. पंडो समाज के आगर साय बताते हैं कि जब महिला का मासिक धर्म चालू होता है तो वो घर से पूरी तरह अलग रहती हैं. वो बाकी लोगों के संपर्क में नहीं आती है, इसलिए पंडो लोगों के घर में मुख्य दरवाजा दो होता है.

दूसरा दरवाजा उस कमरे का होता है, जिससे माहवारी के दौरान महिलायें अपने अलग कमरे में जाती हैं. जो संपन्न लोग हैं, वो बड़े कमरे बनवा लेते हैं, लेकिन कई लोग बहुत छोटा सा एक कोठार बनाकर उसमें ही माहवारी के दिन बिताते हैं. महिला के मासिक धर्म के समय पुरुष घर के सारे काम करते हैं, क्योंकि महिला किचन में जा नहीं सकती. पुरुष सदस्य खाना बनाकर महिला को देते हैं.

ढुकू प्रथा: लिव इन रिलेशन जैसे मामले आज अन्य समाज में देखने को मिलते हैं, लेकिन पंडो समाज में परम्परा आम है और ये आज भी विद्यमान है. उदय पंडो बताते हैं कि पंडो समाज के लड़के लड़की बिना विवाह के ही अपनी पसंद के साथी के साथ रहने लगते हैं. इसको यहां ढूकू प्रथा कहते हैं. वो एक साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं और समाज भी इसे स्वीकार करता है.

अगर कोई लड़का, किसी लड़की के साथ ढूकू प्रथा के तहत रहता है तो उसे समाज की चौपाल के द्वारा बकरे की दावत करने का निर्देश दिया जाता है. लड़का सभी को बकरा भात का न्योता देता है और फिर सभी एक साथ भोजन करते हैं. कई लोग उसी समय विवाह के रिवाज भी पूरे कर लेते हैं.

छत्तीसगढ़ में पंडो जनजाति: पंडो समाज के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष उदय पंडो बताते हैं कि प्रदेश के 7 जिलों सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी, कोरबा, रायगढ़ और गौरेला पेंड्रा मरवाही में पंडो जनजाति के लोग रहते हैं. साल 2005 में प्रशासन के सर्वे के अनुसार पंडो जनजाति के लोगों की जनसंख्या 31 हजार थी. पंडो समाज के नेता ने दावा कि 20 साल में इनकी संख्या बढ़कर 70 से 80 हजार हो गई होगी.

