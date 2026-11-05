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3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से 3100 केंद्रों में 15 नवंबर से धान खरीदी, कांग्रेस का आरोप- किसान हो रहे बर्बाद, संघ ने सरकार पर उठाए सवाल

रायपुर: छत्तीसगढ़ में धान पैदा करने वाला किसान इस बार मौसम की मार के कारण परेशान हो गया है. सरकार ने 15 नवंबर से धान की खरीदी के आदेश जारी किए हैं लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसमें धान की खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो पाएगी इस पर प्रश्न चिन्ह है. हालांकि सरकार की तरफ से निर्देश सभी जिले के कलेक्टरों को जा चुका है कि 15 नवंबर से धान की खरीदी होगी. कांग्रेस का आरोप है कि मौसम के जिस तरीके के हालात बने हैं उसमें किसानों को क्रय केन्द्रों पर परेशान होना होगा.

सरकार यह दावा कर रही है कि इस बार धान खरीदी के लिए क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई है. लेकिन विपक्ष का यह भी आरोप है कि जो समय अवधि निर्धारित की गई है उसमें कटौती कर दी गई है. आमतौर पर 31 जनवरी तक धान की खरीदी होती थी. लेकिन इस बार 15 जनवरी तक ही धान की खरीदी की जाएगी. धान की खरीदी अभी शुरू नहीं हुई लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने तरीके से बातें करनी शुरू की है. हालांकि 15 नवंबर से धान की खरीदी की सारी तैयारी पूरी हो गई है इसका सरकारी आदेश जारी हुआ है.

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ 82% के लगभग छोटे किसानों का प्रदेश है और यहां का किसान बहुत मेहनती है. विगत तीन साल में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने धान सहायता के रूप में लगभग 35 हजार करोड़ रुपए किसानों को देने का काम किया है. यह किसानों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है. धान हमारी संस्कृति में सबसे पुराना खाद्य है और इसके विस्तार के लिए भी हमारे छत्तीसगढ़ की सरकारों ने रमन सिंह जी के नेतृत्व में और उसके बाद विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में खूब काम किया है. हमारा किसान समृद्ध हो उसे दिशा में भी हमारी सरकारों ने कई योजनाएं लागू की है.

सीएम ने कहा कि इस बार भारत सरकार के खाद्य विभाग के तरफ से खरीफ विपणन वर्ष 2026 27 के लिए छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पूल में 73 लाख मैट्रिक टन धान के लक्ष्य का निर्धारण किया है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा कृषि विभाग ने धान के खरीदी के लिए सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और 15 नवंबर से पूरे राज्य में धान की खरीदी को शुरू किया जाएगा.

इस बार हमने धान खरीदी केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की है ताकि किसान आसानी से अपने धन को बेच सके. इस बार 360 नए धान के उपार्जन केंद्र खोले गए हैं. जिसके बाद अब राज्य में कुल 3100 खरीद केंद्र हैं.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव से कहा कि सरकार ने खरीद विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर से धान की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस बार 27 लाख 50 हजार किसानों से धान की खरीदी की जाएगी. धान की मात्रा और बाकी चीज पहले से ही निर्धारित हैं.

धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में हुई बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादन आयुक्त परदेसी सिद्धार्थ कोमल ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर से धान की खरीदी के अभियान की शुरुआत हो रही है. किसानों को धान खरीदी में किसी तरह की सुविधा न हो इसके लिए कृषि सहकारिता मार्कफेड सहित सभी विभाग आपस में समन्वय करके काम करेंगे. इसके साथ ही चल रहे फसली चक्र के लिए खाद बीज की उपलब्धता उसके भंडारण और वितरण को लेकर भी पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं.

किसानों की मेहनत का पूरा प्रतिफल उन्हें मिले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम 3100 क्विंटल में किसानों की धान खरीदी करेंगे. हमने जो वादा किया था हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छे तरीके से कर रही है.- बंशीलाल गुर्जर, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

कांग्रेस का आरोप- मौसम की मार से अन्नदाता रो रहा है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस का आरोप- अन्नदाता रो रहा है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि खराब मौसम, कीट प्रकोप और अतिवृष्टि से किसानों की खरीफ फसल, विशेषकर धान पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है. सरकार ने अब तक कोई ठोस सर्वे या नुकसान का आकलन नहीं कराया है. प्रशासनिक उदासीनता ने किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है. फसल नुकसानी, धान खरीदी की अनिश्चितता, टोकन-तौल की धांधली और पटवारी हड़ताल के कारण ठप पड़े राजस्व पंजीयन ने यह साबित कर दिया है कि यह सरकार किसान-विरोधी और जन-विरोधी है.

चुनाव के समय किसानों से बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज जब किसान संकट में है, तो सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है. हम स्पष्ट मांग करते हैं कि सरकार तत्काल सर्वे करवा कर फसल नुकसानी का आकलन करे और धान के लिए 3358 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ अर्थात 70,518 रुपए प्रति एकड़ एकमुश्त मुआवजा देने का ऐलान करें.- दीपक बैज, PCC चीफ

धान खरीदी का समय कम करने पर घेरा

दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने 15 जनवरी तक ही धान की खरीदी का समय तय किया है जो किसानों के साथ धोखा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अवधि को 15 दिन घटाकर किसानों का गला घोंटने का षड्यंत्र रचा है. ऊपर से 31 अक्टूबर तक पंजीयन की समय सीमा रखी गई, जबकि पटवारी पिछले लंबे समय से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. इसके चलते किसानों के पंजीयन और अप्रूवल के काम पूरी तरह अटके हुए हैं. नामांतरण, फौत और बटांकन जैसे राजस्व के हजारों मामले तहसीलों में लंबित हैं, और उपार्जन केंद्रों, धान खरीदी केंद्रों में कागजी तैयारियों के अलावा जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है.

किसानों के साथ धोखा- BKU

भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने भी धान खरीदी की समय सीमा कम रखने पर सरकार को घेरा है. प्रदेश अध्यक्ष तेजराम विद्रोही ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खऱीदी के समय सीमा को 15 दिन घटा दिया है जो किसानों के साथ धोखा है. उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 जनवरी तक तय तारीख के कारण धान खऱीदी में किसान परेशान होंगे. पिछले साल भी हालात इसी तरह के रहे हैं.

ईटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसान अपने धान को बेचने के लिए संशय की स्थिति है. क्योंकि पिछले वर्ष 2025-26 में 31 जनवरी को समय सीमा समाप्त होने के बाद पूरे धान की खरीदारी नहीं हो पाई. बाद में राज्य सरकार को दो दिनों का अतिरिक्त समय बढ़ाना पड़ा.

इस बार 15 दिन का समय घटा दिया गया है जो किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है. क्योंकि सरकार को यह पता है कि मौसम की जो स्थिति है उसमें हर दिन खरीदी होना संभव नहीं है. साथ ही त्योहारों का सीजन है जिसके कारण छुट्टियां भी रहेंगी. कई बार उठाव नहीं होने से भी धान की खरीदी नहीं हो पाती है. जिसके कारण खरीदी रुक जाती है. ऐसी स्थिति में किसानों को निर्धारित समय पर अपने उपज को बेचने का बहुत बड़ा मानसिक दबाव रहेगा.- तेजराम विद्रोही, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन (टिकैत)

धान खरीदी का समय कम करने पर किसान संघ ने भी सरकार को घेरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग

तेजराम विद्रोही ने कहा कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो 31 जनवरी तक खरीदी होती थी उसे अवधि को बनाए रखें और परिस्थितियों के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर 31 जनवरी से भी अधिक समय तक खरीदी की जाए.

छत्तीसगढ़ में धान खऱीदी शुरू होना राज्य के लिए किसी महापर्व से कम नहीं होता है. हालांकि धान को लेकर सियासत भी राज्य में सबसे ज्यादा होती है. सरकार के तरफ से 15 नवम्बर से धान की खरीदी की समय सीमा तय की गई है. 15 जनवरी तक धान की खरीदी होनी है इसके निर्देश जारी हुए हैं. विपक्ष इसे लेकर हमलावर है कि किसानों के साथ गलत किया जा रहा है वहीं किसान संगठन भी 31 जनवरी से खरीदी के समय को घटाकर 15 जनवरी किए जाने का विरोध कर रहे हैं. अब देखना होगा कि धान के किसानों के नाम पर हो रही राजनीतिक खेती में कौन सा दल मुद्दे और विरोध की क्या क्या फसल लगाते हैं.