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बलौदा बाजार में पहले दिन 353 किसानों ने बेचा 1 हजार मीट्रिक टन धान, अवैध परिवहन और बिचौलियों पर प्रशासन की नजर

कलेक्टर ने धान खरीदी की समीक्षा बैठक ली ( ETV Bharat )

बलौदा बाजार: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में खरीदी व्यवस्था ने रफ्तार आ चुकी है. पहले दिन 353 किसानों से 1,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई. खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है, कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने अधिकारियों की बैठक लेकर सभी उपार्जन केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा है. इसके साथ ही अवैध धान परिवहन के साथ बिचौलियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं.

‘टोकन तुंहर हाथ’ ऐप और पोर्टल की सुविधा शुरू शासन ने खरीदी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन टोकन व्यवस्था शुरू की गई है. किसान अपने मोबाइल फोन के जरिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन ले सकेंगे. शासन की कोशिश है कि इस नई व्यवस्था से किसानों को जहां भीड़भाड़ का सामना न करना पड़े, वहीं आसानी से उनका धान भी बिक जाए.