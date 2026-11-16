बलौदा बाजार में पहले दिन 353 किसानों ने बेचा 1 हजार मीट्रिक टन धान, अवैध परिवहन और बिचौलियों पर प्रशासन की नजर
जिले में 8.97 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य इस बार रखा गया है. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 5:27 PM IST
बलौदा बाजार: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में खरीदी व्यवस्था ने रफ्तार आ चुकी है. पहले दिन 353 किसानों से 1,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई. खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है, कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने अधिकारियों की बैठक लेकर सभी उपार्जन केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा है. इसके साथ ही अवैध धान परिवहन के साथ बिचौलियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं.
‘टोकन तुंहर हाथ’ ऐप और पोर्टल की सुविधा शुरू
शासन ने खरीदी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन टोकन व्यवस्था शुरू की गई है. किसान अपने मोबाइल फोन के जरिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन ले सकेंगे. शासन की कोशिश है कि इस नई व्यवस्था से किसानों को जहां भीड़भाड़ का सामना न करना पड़े, वहीं आसानी से उनका धान भी बिक जाए.
70 प्रतिशत टोकन मोबाइल ऐप से, 30 प्रतिशत समितियों से
किसानों के लिए साल कुल टोकन का 70 प्रतिशत हिस्सा मोबाइल ऐप के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जबकि शेष 30 प्रतिशत टोकन संबंधित समितियों के जरिए दिए जा रहे हैं.
फर्स्ट डे 1,000 मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी
कलेक्टर ने कहा कि किसानों को खरीदी के दौरान परेशानी नहीं होनी चाहिए और शिकायतों का प्राथमिकता से निपटाया जाना चाहिए. कलेक्टर ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी की समीक्षा बैठक भी आज की. उन्होंने सभी उपार्जन केंद्रों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को अपने-अपने केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और खरीदी से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए. प्रशासन का जोर इस बार वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने और अवैध धान की आवक पर प्रभावी नियंत्रण रखने पर है.
8.97 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के लिए समर्थन मूल्य पर कुल 8 लाख 97 हजार 854 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित है. जिले में एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से कुल 1 लाख 70 हजार 636 किसानों ने पंजीयन कराया है. प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार खरीदी के पहले दिन 15 नवंबर को जिले के 353 किसानों से कुल 1,000 मीट्रिक टन धान खरीदा हुई. 16 नवंबर के लिए 494 टोकन जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से 1,538 मीट्रिक टन धान खरीदी की जाएगी. शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि खरीदी सीजन के पहले ही दिन केंद्रों में किसानों की आवाजाही शुरू हो गई है.
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी अंतर की राशि
जिला प्रशासन ने कृषक उन्नति योजना को लेकर भी किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने कहा कि किसानों को यह जानकारी दी जाए कि प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल की सीमा से कम धान बेचने की स्थिति में भी योजना के प्रावधानों के अनुसार अंतर की राशि की गणना पूरे 21 क्विंटल पर की जाएगी. इसके तहत 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि देय होने की जानकारी किसानों तक पहुंचाने को कहा गया है. इस संबंध में उपार्जन केंद्रों पर किसानों को स्पष्ट जानकारी देने और योजना को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रहने देने के निर्देश दिए.
धान किसानों को मिल रहा फायदा
कलेक्टर ने अधिकारियों को 'तुंहर टोकन' मोबाइल ऐप सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें. वहीं खरीदी प्रक्रिया के दौरान किसानों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला कंट्रोल रूम को सक्रिय रखने को कहा गया. कलेक्टर ने कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता से और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही कंट्रोल रूम का नंबर 9201899925 सभी समितियों में लगाए गए फ्लेक्स पर दिखाने को कहा, ताकि किसान जरूरत पड़ने पर सीधे संपर्क कर सकें.
भाटापारा मंडी में 3,077 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक्री का विकल्प
आज हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि भाटापारा मंडी में इस वर्ष धान की अच्छी आवक हो रही है. यहां किसान 3,077 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान बेच सकते हैं. इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी की व्यवस्था भी जारी है. कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को उपलब्ध विकल्पों और खरीदी प्रक्रिया की सही जानकारी दी जाए.
अवैध धान और बिचौलियों पर रहेगी सख्त निगरानी: कलेक्टर
धान खरीदी के दौरान अवैध परिवहन और बिचौलियों की गतिविधियों पर प्रशासन विशेष नजर रखेगा. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूसरे क्षेत्रों से अवैध रूप से धान लाकर सरकारी खरीदी में खपाने की कोशिशों पर प्रभावी निगरानी रखी जाए. सभी नोडल अधिकारी अपने केंद्रों में खरीदी की प्रक्रिया पर नजर रखें और किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें.
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