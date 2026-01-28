धान खरीदी में हाहाकार: सक्ती में किसान सड़कों पर, सरकार के दावों पर महंत का बड़ा हमला
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 28, 2026 at 7:08 AM IST|
Updated : January 28, 2026 at 7:34 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सरकार के “एक-एक दाना खरीदने” के दावे ज़मीनी हकीकत में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं. सक्ती जिले से उठी किसानों की नाराज़गी अब सड़क से लेकर राजभवन तक पहुंच चुकी है. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि टोकन देने के बाद भी किसानों का पूरा धान नहीं खरीदा जा रहा, जिससे प्रदेश भर में आक्रोश की स्थिति बन रही है.
सरकार के दावे बनाम जमीनी सच्चाई
डॉ. चरणदास महंत ने बताया कि उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चेताया था कि तय समय-सीमा में धान खरीदी पूरी नहीं हो पाएगी और तारीख बढ़ाई जानी चाहिए. लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, उल्टा उपमुख्यमंत्री और मंत्री यह कहते रहे कि तय समय में एक-एक दाना धान खरीदा जाएगा. अब हालात यह हैं कि सक्ती जिले में किसान मंडियों और सहकारी समितियों के बाहर हड़ताल कर रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं.
टोकन है, फिर भी धान नहीं बिक रहा
नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि जिन किसानों को टोकन जारी किया जा चुका है, उनका भी पूरा धान नहीं लिया जा रहा. कहीं आधा धान काटा जा रहा है, कहीं 40 प्रतिशत तक कटौती की जा रही है. कई जगह तो टोकन होते हुए भी धान लेने से साफ इनकार किया जा रहा है. महंत ने कहा कि यह पूरी व्यवस्था अफरा-तफरी का शिकार है और किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.
आंकड़े खोल रहे हैं सरकार की पोल
डॉ. महंत ने सक्ती जिले के सरकारी आंकड़े सामने रखते हुए बताया-
सक्ती जिले में 91,526 किसानों ने पंजीयन कराया
अनुमानित खरीदी: 5,31,115 मीट्रिक टन
अब तक खरीदी: सिर्फ 4,33,717 मीट्रिक टन
अभी भी हजारों किसान धान बेचने से वंचित
खरीदी की अंतिम तारीख: 31 जनवरी 2026
महंत का सवाल है कि जब इतने बड़े पैमाने पर धान बाकी है, तो सरकार चार दिन में पूरा लक्ष्य कैसे पूरा करेगी?
"यह किसानों के साथ अन्याय है" – महंत
नेता प्रतिपक्ष ने दो टूक कहा कि सरकार न तो पूरा धान खरीद पा रही है और न ही जिनको टोकन दिया है उनका धान उठा रही है. यह सीधे-सीधे किसानों के साथ अन्याय है और इसी वजह से किसान बेहद आक्रोशित हैं.
मामला पहुंचा राजभवन, राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि टोकन के अनुसार पूरा धान खरीदा जाए. यदि जरूरत पड़े तो खरीदी की तारीख बढ़ाई जाए सिर्फ सक्ती ही नहीं, बल्कि अन्य जिलों में भी जहां ऐसी ही समस्या है, वहां तेजी से खरीदी कराई जाए.
सरकार के लिए राजनीतिक अग्निपरीक्षा
महंत ने साफ कहा कि विपक्ष भी चाहता है कि सरकार अपना लक्ष्य पूरा करे, लेकिन किसानों को परेशान करके नहीं. अगर समय रहते हालात नहीं संभाले गए, तो यह मुद्दा आने वाले दिनों में सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है.