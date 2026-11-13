ETV Bharat / state

धान खरीदी से पहले छत्तीसगढ़ में बड़ा संकट! 13 नवंबर को राजस्व अमले का सामूहिक अवकाश

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ में आगामी धान खरीदी से पहले किसानों के पंजीयन, धान के रकबे और डिजिटल सर्वे से जुड़ी समस्याएं गंभीर रूप लेती दिखाई दे रही हैं. डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), पीवी ऐप और एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में तकनीकी दिक्कतों के कारण किसानों को अपने वास्तविक कृषि रकबे का रिकॉर्ड दुरुस्त कराने में परेशानी हो रही है. कई मामलों में खेत में बोई गई फसल और ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज जानकारी में अंतर सामने आने की बात कही जा रही है. इस स्थिति को लेकर अब छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए 13 नवंबर 2026 को प्रदेशव्यापी एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय लिया है.

संघ के अनुसार, प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों में राजस्व अधिकारी और कर्मचारी एकत्रित होकर किसानों से जुड़ी समस्याओं को शासन के सामने रखेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन संबंधित संभागीय आयुक्तों और जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपा जाएगा. संघ ने स्पष्ट किया है कि यह कार्यक्रम व्यक्तिगत सेवा संबंधी मांगों के लिए नहीं, बल्कि किसानों की समस्याओं के समाधान और राजस्व प्रशासन में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है.

राजस्व अमले का सामूहिक अवकाश (ETV Bharat Chhattisgarh)

33 जिलों में 2.51 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबा अंतर का दावा

संघ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश के 33 जिलों के आंकड़ों के आधार पर लगभग 7.61 प्रतिशत यानी 2,51,799.33 हेक्टेयर का प्रारंभिक रकबा अंतर सामने आने की बात कही गई है. संघ का कहना है कि इस अंतर की विस्तृत जांच और आवश्यक संशोधन किया जाना जरूरी है. यदि वास्तविक खेत में बोए गए धान और डिजिटल पोर्टल पर दर्ज रकबे में अंतर बना रहता है, तो इसका सीधा असर किसान के धान विक्रय पंजीयन और खरीदी प्रक्रिया पर पड़ सकता है.

किसान ने जितने रकबे में धान बोया है, यदि पोर्टल पर उससे कम रकबा दर्ज है तो उसे अपनी उपज बेचने में परेशानी हो सकती है. वहीं गलत या अधूरी जानकारी के कारण सत्यापन और सुधार की प्रक्रिया भी लंबी हो सकती है. हालांकि, 2,51,799.33 हेक्टेयर के आंकड़े का आधार, जिलेवार विवरण और गणना पद्धति संघ की विज्ञप्ति में उपलब्ध नहीं कराई गई है. इसलिए इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि और शासन के आधिकारिक आंकड़ों से मिलान आवश्यक है.

डिजिटल क्रॉप सर्वे में गलती, लेकिन सुधार का विकल्प नहीं

संघ ने डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में सामने आ रही त्रुटियों को प्रमुख समस्या बताया है. संघ के मुताबिक, सर्वे के दौरान कई किसानों की फसल और रकबे से संबंधित जानकारी गलत दर्ज हो गई है. समस्या यह है कि त्रुटि सामने आने के बाद उसे सुधारने के लिए प्रभावी वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में किसान अपनी वास्तविक फसल और खेत का विवरण सही कराने के लिए राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हो सकते हैं. स्थानीय राजस्व अधिकारी भी तब तक रिकॉर्ड में बदलाव नहीं कर पाते, जब तक पोर्टल में संशोधन की सुविधा और आवश्यक तकनीकी अधिकार उपलब्ध न हों.

पीवी ऐप और एग्रीस्टैक में भी तालमेल की कमी

डिजिटल क्रॉप सर्वे से छूटे खसरों के सर्वे के लिए पीवी ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन संघ का कहना है कि इस ऐप में भी तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं. सर्वेयर और किसान दोनों को काम पूरा कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इसी तरह एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में किसान पंजीयन, सत्यापन और अनुमोदन की प्रक्रिया में कई स्तरों पर समस्याएं बताई गई हैं. अलग-अलग पोर्टलों के बीच डेटा का सही समन्वय नहीं होने से किसानों की जानकारी संबंधित रिकॉर्ड में सही तरीके से प्रदर्शित नहीं हो पा रही है.इसका असर किसान पंजीयन और आगामी धान खरीदी की तैयारियों पर पड़ सकता है. संघ का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू करने के साथ यह भी जरूरी है कि अलग-अलग पोर्टलों में दर्ज जानकारी एक-दूसरे से मेल खाए और त्रुटि सुधारने की सुविधा भी उपलब्ध हो.

पटवारियों की हड़ताल से बढ़ी परेशानी

संघ ने पटवारियों की हड़ताल को भी राजस्व कार्यों में रुकावट का एक कारण बताया है. इसके चलते डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक पंजीयन और अन्य राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित होने की बात कही गई है. वहीं, सर्वेयरों के भुगतान में देरी का मुद्दा भी उठाया गया है. डिजिटल क्रॉप सर्वे और पीवी ऐप के माध्यम से काम करने वाले सर्वेयरों को समय पर पारिश्रमिक नहीं मिलने से उनके बीच असंतोष बढ़ने की बात संघ ने कही है. संघ के अनुसार, भुगतान में देरी का असर सर्वे कार्य की गति और गुणवत्ता पर भी पड़ सकता है.

14 समस्याओं को लेकर शासन से हस्तक्षेप की मांग

संघ ने किसानों और राजस्व कार्यों से जुड़ी कुल 14 प्रमुख समस्याएं सामने रखी हैं. इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे में त्रुटियां, पीवी ऐप की तकनीकी दिक्कतें, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में डेटा समन्वय की कमी, धान रकबे में अंतर, पटवारियों की हड़ताल, सर्वेयरों के भुगतान में देरी, सर्वेक्षण नहीं हो पाने वाले खसरों की समस्या, सर्वर और पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ी, धान एवं किसान पंजीयन में बाधाएं, सीमित संसाधन, स्थानीय स्तर पर समाधान की सीमाएं, तकनीकी संशोधन अधिकारों की कमी और जिम्मेदारी तय करने से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं.