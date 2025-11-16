ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में 'धान खरीदी उत्सव', दुर्ग में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने जायजा लिया, दिए अहम निर्देश

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है. अलग-अलग जिलों में अधिकारी खरीदी केंद्र पहुंचकर जायजा ले रहे हैं.

छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में 'धान खरीदी उत्सव'
ETV Bharat Chhattisgarh Team

November 16, 2025

दुर्ग: प्रदेशभर में शनिवार से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है. इसी सिलसिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा जिले के दौरे पर रहे. उन्होंने चंदखुरी समेत कई धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने धान खरीदी, भण्डारण और रखरखाव की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया.

राइस मिलर्स को निर्देश: प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने समिति प्रबंधकों से खरीदी गई कुल धान की मात्रा, पंजीकृत किसानों की संख्या, अब तक धान बेच चुके किसानों, गुणवत्ता परीक्षण, बारदाना उपलब्धता, गेट पास जारी करने की प्रक्रिया की जानकारी ली. उन्होंने केंद्रों में धान के उठाव की स्थिति की भी समीक्षा की और राइस मिलर्स को जल्द धान उठाव के निर्देश दिए. इसके साथ ही जूट मिल वाले बारदाने का उपयोग करने, खरीदी के बाद बारदानों की मशीन से सिलाई करने और धान में नमी ज्यादा न होने के निर्देश भी दिए.

दुर्ग में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने जायजा लिया, दिए अहम निर्देश

सांसद ने हड़ताल पर जताई नाराजगी: समिति कर्मचारियों की हड़ताल पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने नाराज़गी जताई. उन्होंने कहा कि समिति कर्मचारी किसानों द्वारा चुनी गई सहकारिता संस्था के माध्यम से नियुक्त होते हैं, ऐसे में धान खरीदी के महत्वपूर्ण समय पर उनका हड़ताल पर जाना उचित नहीं है. उन्होंने किसानों से भी अपील की कि यदि सरकार कड़ा निर्णय ले तो वे उसका साथ दें.

  • बीजापुर में भी आगाज: बीजापुर जिले के नैमेड़ धान उपार्जन केंद्र में शनिवार को धान खरीदी शुरू हो गई. जिले के सभी 30 उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं पहले से की गई हैं. कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, सदस्य नीना रावतिया उद्दे, मैथ्यूज कुजूर, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, कलेक्टर संबित मिश्रा सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.
बीजापुर जिले के नैमेड़ धान उपार्जन केंद्र में शनिवार को धान खरीदी शुरू हो गई

बीजापुर में धान खरीदी से जुड़े आंकड़े: जिला पंचायत अध्यक्ष ने किसानों से समय पर टोकन कटवाने और निर्धारित समय पर धान लाने की अपील की. उन्होंने कहा कि खरीदी को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए मंडियों में पूरी व्यवस्था की गई है. पिछले साल 18,033 किसानों ने 11 लाख क्विंटल से अधिक धान बेचा था और 275 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान हुआ था. इस साल 18,978 किसानों ने पंजीयन कराया है. 24 समितियों और 30 केंद्रों में खरीदी शुरू हो चुकी है.

पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल भी हुए शामिल

सुविधाएं और निगरानी: सभी केंद्रों में माइक्रो एटीएम, ‘टोकन तुहर दुआर’, सतर्क एप निगरानी और नोडल अधिकारी तैनात हैं. अवैध परिवहन रोकने के लिए चेक पोस्टों पर भी सख्ती बढ़ाई गई है. नैमेड़ के किसान सदावीर सलाम ने 20 क्विंटल धान बेचकर खरीदी की शुरुआत की. उन्हें जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर ने सम्मानित किया. किसानों ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान बेच पाना उनके लिए उत्सव जैसा है.

  • कोरिया जिले में भी 'धान खरीदी उत्सव': खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आगाज पूरे प्रदेश के साथ कोरिया जिले में भी उत्साह से हुआ. पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने पटना स्थित आदिम जाति एवं सहकारी समिति में धान खरीदी का औपचारिक शुभारंभ किया. इस दौरान कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.
कोरिया जिले में धान खरीदी, कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.

कोरिया जिले में धान खरीदी से जुड़ी अहम बातें: जिले में धान खरीदी 15 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक यानी 75 दिनों तक होगी. मंत्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार किसानों के हर दाने धान को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है. पहले दिन टोकन ऐप से 13 और समिति से 1 टोकन जारी हुआ. अलग-अलग केंद्रों से कुल 531 क्विंटल धान खरीदे गए. जिले के 11 उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. टोकन ऐप से होने वाली व्यवस्था के कारण किसानों को लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा.

कोरिया जिले में भी 'धान खरीदी उत्सव', कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने की पूजा
