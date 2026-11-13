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धान खरीदी से पहले मंडी प्रबंधकों ने खोला मोर्चा, धान उठाव और सूखत से जुड़ी नई नीति का विरोध, बहिष्कार की चेतावनी

धान खरीदी से पहले मंडी प्रबंधकों ने खोला मोर्चा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर. धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले जिले के मंडी प्रबंधकों ने शासन की नई नीति का विरोध करते हुए मोर्चा खोल दिया है. दरअसल धान खरीदी के बाद धान उठाव होता है लेकिन मंडी प्रबंधकों के मुताबिक 15 जनवरी तक धान का उठाव शुरू नहीं करने का जो फैसला है उसका वे विरोध कर रहे हैं. प्रबंधकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. मांगें पूरी नहीं होने पर धान खरीदी कार्य से अलग रहने की चेतावनी भी दी है.

2 प्रतिशत सुखत और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर लामबंद हुए प्रबंधक (ETV BHARAT CHHATTISGARH) सूखत पर पड़ेगा असर प्रबंधकों का कहना है कि प्रदेश सरकार की नई नीति के तहत 15 नवंबर से 15 जनवरी तक धान उठाव के लिए DO जारी नहीं करने का प्रावधान किया गया है. इससे समितियों को लंबे समय तक धान का भंडारण करना पड़ेगा. वहीं शासन की शून्य सुखत नीति के कारण धान में नमी कम होने से होने वाले नुकसान समितियों को उठाना पड़ सकता है.