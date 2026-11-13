धान खरीदी से पहले मंडी प्रबंधकों ने खोला मोर्चा, धान उठाव और सूखत से जुड़ी नई नीति का विरोध, बहिष्कार की चेतावनी
जनवरी से धान उठाव के फैसले का विरोध, 2 प्रतिशत सुखत और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर लामबंद हुए प्रबंधक
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 5:19 PM IST
जशपुरनगर. धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले जिले के मंडी प्रबंधकों ने शासन की नई नीति का विरोध करते हुए मोर्चा खोल दिया है. दरअसल धान खरीदी के बाद धान उठाव होता है लेकिन मंडी प्रबंधकों के मुताबिक 15 जनवरी तक धान का उठाव शुरू नहीं करने का जो फैसला है उसका वे विरोध कर रहे हैं. प्रबंधकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. मांगें पूरी नहीं होने पर धान खरीदी कार्य से अलग रहने की चेतावनी भी दी है.
सूखत पर पड़ेगा असर
प्रबंधकों का कहना है कि प्रदेश सरकार की नई नीति के तहत 15 नवंबर से 15 जनवरी तक धान उठाव के लिए DO जारी नहीं करने का प्रावधान किया गया है. इससे समितियों को लंबे समय तक धान का भंडारण करना पड़ेगा. वहीं शासन की शून्य सुखत नीति के कारण धान में नमी कम होने से होने वाले नुकसान समितियों को उठाना पड़ सकता है.
कैसे पड़ता है असर जानिए
गम्हरिया के मंडी प्रबंधक राजेश साहू ने बताया कि खरीदी के दौरान 17 प्रतिशत तक की नमी वाले धान को खरीदने का प्रावधान है. वहीं खरीदी के बाद खुले में रखे धान पर धूप और गर्मी का असर पड़ेगा जिससे नमी कम होगी. इसके चलते सुखत की समस्या बनेगा. इसके बावजूद शून्य सुखत का प्रावधान लागू रहने से मंडी प्रबंधन को आर्थिक नुकसान के साथ कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है.
15 जनवरी तक जिले में अधिकांश धान खरीदी पूरी हो जाती है. ऐसे में उठाव शुरू होने में देरी से समितियों के सामने धान के भंडारण और सुरक्षा की चुनौती रहेगी. बारिश होने पर बड़ी मात्रा में खुले में रखे धान को सुरक्षित रखना भी मुश्किल होगा.- जगदीश यादव, मंडी प्रबंधक
प्रबंधकों ने ज्ञापन सौंपा
जामझोर के मंडी प्रबंधक राजकुमार बंजारा ने बताया कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने धान खरीदी में दो प्रतिशत सुखत देने और नियमानुसार समितियों को मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है. प्रबंधकों ने ज्ञापन के माध्यम से शासन से मांगों पर विचार करने की अपील की है. साथ ही मांगें पूरी नहीं होने पर खरीदी प्रक्रिया का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है.
वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी
जिला विपणन अधिकारी (डीएमओ) शंभूनाथ गुप्ता ने बताया कि मंडी प्रबंधकों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है. इसे कलेक्टर के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा. यदि प्रबंधक काम नहीं करते हैं तो मंडियों में धान खरीदी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी.