ETV Bharat / state

ग्राउंड रिपोर्ट: धान खरीदी शुरू, लेकिन किसानों की राह में टोकन का रोड़ा, कहीं व्यवस्था दुरुस्त तो कहीं इंतजार, बारिश से भी बढ़ी मुश्किलें

कहीं व्यवस्था दुरुस्त तो कहीं इंतजार, बारिश से भी बढ़ी मुश्किलें ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है. सरकार की ओर से किसानों की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन खरीदी केंद्रों की जमीनी हकीकत कुछ अलग तस्वीर पेश कर रही है. कहीं किसान ऑनलाइन टोकन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो कहीं टोकन मिलने के बाद आसानी से धान की बिक्री हो रही है. बेमौसम बारिश ने भी किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ईटीवी भारत की टीम ने रायपुर के दतरेंगा और भाटागांव स्थित धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया. देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

ग्राउंड रिपोर्ट: धान खरीदी की तैयारियां कितनी पूरी हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH) ऑनलाइन व्यवस्था से किसान परेशान दतरेंगा धान खरीदी केंद्र पहुंचे किसान गोलू सेन ने ऑनलाइन टोकन व्यवस्था को लेकर अपनी परेशानी बताई. उनका कहना है कि उनके पास करीब 43 एकड़ जमीन है, जिसमें धान की फसल लगी है. एक एकड़ में औसतन 25 से 30 क्विंटल धान का उत्पादन होता है. इस हिसाब से उनकी कुल उपज करीब 11 से 12 सौ क्विंटल से अधिक है, लेकिन ऑनलाइन ऐप में जनवरी तक महज 31 क्विंटल धान का टोकन दिखाई दे रहा है. ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में धान बेचने के लिए टोकन कैसे मिलेगा, यह उनके सामने बड़ा सवाल है.