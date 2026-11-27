ग्राउंड रिपोर्ट: धान खरीदी शुरू, लेकिन किसानों की राह में टोकन का रोड़ा, कहीं व्यवस्था दुरुस्त तो कहीं इंतजार, बारिश से भी बढ़ी मुश्किलें
धान खरीदी की तैयारियां कितनी पूरी हैं और सरकारी दावों की जमीनी हकीकत क्या है, देखिए सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 6:23 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है. सरकार की ओर से किसानों की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन खरीदी केंद्रों की जमीनी हकीकत कुछ अलग तस्वीर पेश कर रही है. कहीं किसान ऑनलाइन टोकन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो कहीं टोकन मिलने के बाद आसानी से धान की बिक्री हो रही है. बेमौसम बारिश ने भी किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ईटीवी भारत की टीम ने रायपुर के दतरेंगा और भाटागांव स्थित धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया. देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
ऑनलाइन व्यवस्था से किसान परेशान
दतरेंगा धान खरीदी केंद्र पहुंचे किसान गोलू सेन ने ऑनलाइन टोकन व्यवस्था को लेकर अपनी परेशानी बताई. उनका कहना है कि उनके पास करीब 43 एकड़ जमीन है, जिसमें धान की फसल लगी है. एक एकड़ में औसतन 25 से 30 क्विंटल धान का उत्पादन होता है. इस हिसाब से उनकी कुल उपज करीब 11 से 12 सौ क्विंटल से अधिक है, लेकिन ऑनलाइन ऐप में जनवरी तक महज 31 क्विंटल धान का टोकन दिखाई दे रहा है. ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में धान बेचने के लिए टोकन कैसे मिलेगा, यह उनके सामने बड़ा सवाल है.
गोलू सेन का कहना है कि इस बार तीन टोकन के बाद अतिरिक्त टोकन लेने का कोई विकल्प नहीं दिया गया है. पिछले साल एक टोकन पर 80 से 90 क्विंटल तक धान बेचने की व्यवस्था थी, लेकिन इस बार टोकन की सीमा के चलते परेशानी हो रही है. उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर वह समिति पहुंचे थे, जहां उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए 1076 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने को कहा गया. उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन अब तक समाधान का इंतजार है.
बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता
धान खरीदी के बीच बेमौसम बारिश ने भी किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. किसान गोलू सेन का कहना है कि बारिश के कारण कई किसानों की धान कटाई रुक गई है. खेतों में खड़ी फसल प्रभावित हुई है और मौसम खुलने के बाद ही कटाई का काम दोबारा शुरू हो पाएगा. ऐसे में किसान समय पर धान खरीदी केंद्र तक अपनी उपज नहीं पहुंचा पा रहे हैं.
हालांकि हर किसान को बारिश का नुकसान नहीं उठाना पड़ा है. बोरियाखुर्द से धान बेचने पहुंचे किसान त्रिलोचन प्रसाद साहू ने बताया कि वह करीब 40 क्विंटल धान लेकर आए थे और उनका पूरा धान बिक गया. उन्होंने कहा कि दो-तीन दिन पहले ही टोकन कटवा लिया था और केंद्र में धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. उनकी फसल बारिश से पहले ही कट चुकी थी, इसलिए नुकसान से बच गए.
वहीं धान बेच चुके किसान गोपाल ने बताया कि उनका 27 क्विंटल धान बेचा है. उनके मुताबिक केंद्र की व्यवस्था अच्छी है और समय पर टोकन मिलने से धान बेचने में आसानी हुई. हालांकि उन्होंने भी माना कि बाद में हुई बारिश से अगली फसल प्रभावित हुई है. धान में नमी आ गई है और कुछ फसल खराब होने की आशंका है.
पंजीयन की संख्या बढ़ी
दतरेंगा स्थित ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित में इस साल धान खरीदी को लेकर पंजीयन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. समिति प्रबंधक जयकुमार सपहा ने बताया कि पिछले साल केंद्र में 442 किसानों का पंजीयन हुआ था और करीब 18 हजार 276 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी. इस वर्ष पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़कर 456 हो गई है. समिति को इस सीजन में करीब 20 हजार क्विंटल धान खरीदी की संभावना है.
विश्राम गृह, पेयजल और छांव की व्यवस्था
दतरेंगा खरीदी केंद्र में किसानों की सुविधाओं को लेकर समिति प्रबंधन ने पर्याप्त इंतजाम होने का दावा किया है. समिति प्रबंधक जयकुमार सपहा के मुताबिक, केंद्र में किसानों के लिए विश्राम गृह बनाया गया है. पेयजल की व्यवस्था के साथ बैठने के लिए छांव भी उपलब्ध कराई गई है. इसके अलावा बरामदे में बारदाना रखने के लिए जगह बनाई गई है, ताकि किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो. प्रबंधन का कहना है कि किसानों के सम्मान और सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं.
हालांकि केंद्र में कुछ कमियां भी सामने आई हैं. समिति प्रबंधक ने बताया कि बारिश के दौरान खुले में रखे धान को सुरक्षित रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इसके लिए केंद्र में 10 तिरपाल की व्यवस्था की गई है, जिनकी मदद से धान को ढककर बारिश से बचाने का प्रयास किया जाता है. समिति प्रबंधक का कहना है कि पिछले करीब पांच वर्षों से केंद्र में धान खरीदी हो रही है और अब तक बारिश के कारण धान को नुकसान नहीं हुआ है.
जगह की कमी को लेकर समिति प्रबंधन चिंतित
धान खरीदी केंद्र में व्यवस्थाओं के बीच सबसे बड़ी चिंता धान के भंडारण और उठाव को लेकर सामने आई है. समिति प्रबंधक जयकुमार सपहा ने बताया कि शासन की ओर से जानकारी दी गई है कि 15 जनवरी के बाद मिलर्स धान का उठाव करेंगे. ऐसे में यदि खरीदी केंद्र में लगातार धान आता रहा और समय पर उठाव नहीं हुआ तो भंडारण की समस्या खड़ी हो सकती है.
समिति प्रबंधक के मुताबिक, केंद्र में आठ चबूतरे तो बनाए गए हैं, लेकिन शेड नहीं होने से खुले में रखे धान की सुरक्षा भी चुनौती है. यदि धान का उठाव देर से हुआ तो केंद्र में जगह नहीं बचेगी और इसका असर आगे आने वाले किसानों पर पड़ सकता है. ऐसे में खरीदी की रफ्तार बढ़ने के साथ धान का समय पर उठाव भी जरूरी होगा.
भाटागांव खरीदी केंद्र में सन्नाटा
दतरेंगा के बाद ईटीवी भारत की टीम रायपुर के भाटागांव स्थित ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित पहुंची. यहां की तस्वीर दतरेंगा से बिल्कुल अलग नजर आई. केंद्र में न तो धान की एक भी बोरी दिखाई दी और न ही कोई किसान मौजूद था. पड़ताल में सामने आया कि इस केंद्र में धान बेचने के लिए महज 114 किसानों का पंजीयन हुआ है. इन किसानों से करीब 4 हजार क्विंटल धान खरीदी का अनुमान है.
हालांकि रिपोर्टिंग के दौरान यहां धान की आवक शुरू नहीं हुई थी. केंद्र में सन्नाटे की स्थिति थी और किसान अपनी उपज लेकर नहीं पहुंचे थे. संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में किसान धान बेचने के लिए केंद्र पहुंचेंगे. ऐसे में फिलहाल इस केंद्र में खरीदी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने आने का इंतजार है.
धान खरीदी की असली परीक्षा अभी बाकी
रायपुर के अलग-अलग धान खरीदी केंद्रों की पड़ताल में व्यवस्था की मिली-जुली तस्वीर सामने आई है. एक ओर कुछ किसान समय पर टोकन मिलने और आसानी से धान बेचने से संतुष्ट हैं, तो दूसरी ओर गोलू सेन जैसे किसानों के सामने ऑनलाइन टोकन व्यवस्था बड़ी चुनौती बनी हुई है. दतरेंगा केंद्र में किसानों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन चबूतरों पर शेड नहीं होने और धान के उठाव में देरी की आशंका ने प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है.
वहीं भाटागांव केंद्र में अभी किसानों के पहुंचने का इंतजार है. बेमौसम बारिश ने भी धान कटाई और खरीदी की रफ्तार को प्रभावित किया है. ऐसे में आने वाले दिनों में जब केंद्रों में धान की आवक बढ़ेगी, तब सरकारी दावों और खरीदी व्यवस्थाओं की असली परीक्षा होगी. सवाल यही है कि क्या किसानों को समय पर टोकन, पर्याप्त बारदाना, सुचारू तौल और धान के सुरक्षित भंडारण की सुविधा मिल पाएगी. या फिर अपनी उपज बेचने के लिए किसानों को एक बार फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.