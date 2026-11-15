छत्तीसगढ़ धान खरीदी 2026: कहीं मिठाई खिलाकर तो कहीं माला पहनाकर किसानों का स्वागत, कोरिया में तकनीकी समस्या भी दिखी
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, अलग-अलग उपार्जन केंद्रों में व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होने के दावे किए जा रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 6:28 PM IST
GPM/बेमेतरा/कोरिया/बलरामपुर/खैरागढ़/महासमुंद: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत आज 15 नवंबर से हो गई है. धान खरीदी प्रदेश के किसानों के लिए त्योहार से कम नहीं है. पहले दिन कहीं मिठाई खिलाकर तो कहीं माला पहनाकर अलग-अलग जिलों में किसानों का स्वागत किया गया. किसान भी पहले दिन की व्यवस्था से अबतक संतुष्ट नजर आए हैं. जानिए अलग-अलग जिलों में धान खरीदी की व्यवस्था कैसी है.
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- 23 धान खरीदी केंद्र
GPM जिले के 23 धान उपार्जन केंद्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा. किसानों को धान बेचने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए इस साल कोरजा, हर्राटोला और कुड़कई में तीन नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं.
नवीन धान उपार्जन केंद्र कोरजा का शुभारंभ कलेक्टर विजय दयाराम के. ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और किसानों की मौजूदगी में किया. जिले में इस वर्ष करीब 31 हजार पंजीकृत किसानों का पूरा पात्र रकबा का धान खरीदी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की सीमा मध्यप्रदेश से लगी होने के कारण दूसरे राज्यों से अवैध धान की आवक की आशंका बनी रहती है. इसे रोकने के लिए प्रशासन ने इस वर्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में 23 अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट स्थापित किए हैं, जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 17 थी.
बेमेतरा जिला- 159 उपार्जन केंद्र
बेमेतरा जिले की 140 सेवा सहकारी समितियों के अंतर्गत संचालित सभी 159 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है. खरीदी के पहले दिन केंद्रों में उत्साह का माहौल देखने को मिला. कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने मोहतरा और बिलई धान उपार्जन केंद्र पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और धान खरीदी कार्य की शुरुआत कराई. इस दौरान उन्होंने केंद्र में पहुंचे किसानों को शाल भेंट की. वहीं बीजाभाट में आयोजित धान खरीदी उत्सव कार्यक्रम में बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने विधिवत पूजा-अर्चना कर धान खरीदी कार्य का शुभारंभ किया.
कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने धान खरीदी केंद्रों में पारदर्शिता और किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने केंद्र प्रभारियों से कहा कि धान की तौल पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए तथा नमी की जांच किसानों के सामने ही हो. किसानों को भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के साथ ही केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, पेयजल, छाया और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए.
महासमुंद जिला- 188 उपार्जन केंद्र
महासमुंद जिले में खरीदी की औपचारिक शुरुआत झालखम्हरिया धान उपार्जन केंद्र से हुई, जहां परंपरानुसार कांटा-बांट की पूजा-अर्चना कर तौल प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया. पहले दिन जिले के 188 उपार्जन केंद्रों में 616 किसानों से कुल 24,547 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
झालखम्हरिया केंद्र में पहुंचे किसानों का पुष्पमाला पहनाकर और गुलाल-तिलक लगाकर स्वागत किया गया. किसानों का मुंह मीठा कराकर धान खरीदी की शुरुआत की गई. इस दौरान जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर रवि साहू, समिति अध्यक्ष श्याम साकरकर सहित खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे.
जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने कहा कि धान खरीदी किसानों के परिश्रम और उनकी आर्थिक समृद्धि से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य है. राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने और अवैध धान के परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिले में 15 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं.
खैरागढ़ जिला- 72 उपार्जन केंद्र
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (KCG) जिले में भी धान खरीदी की शुरुआत हुई. इस खरीफ विपणन वर्ष में जिले के लिए 4 लाख 20 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. किसानों को राहत देने के उद्देश्य से इस बार जिले में धान उपार्जन केंद्रों की संख्या 39 से बढ़ाकर 72 कर दी गई है.
जिले में धान खरीदी का शुभारंभ नवीन धान खरीदी केंद्र देवारीभांट से किया गया. शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी विक्रांत सिंह, कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष लखन साहू, परमानंद वर्मा, चालक वर्मा, जगेसर वर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान उपस्थित रहे. समिति प्रबंधक महेंद्र साहू ने बताया कि देवारीभांट उपार्जन केंद्र में कुल 734 किसान पंजीकृत हैं. केंद्र के लिए 45,202 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. शुभारंभ के अवसर पर पांच किसानों से कुल 161 क्विंटल 20 किलो धान की खरीदी की गई.
इस दौरान कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने किसानों से एग्रीस्टेक पंजीयन अनिवार्य रूप से कराने और बैंक खातों की केवाईसी पूरी कराकर रखने की अपील की, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो.
बलरामपुर जिला कलेक्टर ने कहा- ऑनलाइन टोकन का उठाएं लाभ
बलरामपुर जिले के धान उपार्जन केंद्र में किसानों से 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है. परंपरा के अनुरूप किसानों ने तौल मशीन और बांट की पूजा की, जिसके बाद कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने धान बेचने पहुंचे किसानों को तिलक लगाकर और माला पहनाकर सम्मान किया, उनका मुंह मीठा कराया और सभी किसानों को शुभकामनाएं दीं.
कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने कहा कि समर्थन मूल्य पर किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदा जा रहा है उपार्जन केंद्रों में प्रति बोरा 40 किलोग्राम धान की भर्ती होगी और नए जूट बारदाने का वजन 545 से 626 ग्राम तक मान्य रहेगा उन्होंने किसानों से अपील की कि वे ‘तुहर टोकन’ मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे टोकन प्राप्त करें.
कोरिया जिला- 24 उपार्जन केंद्र
धान खरीदी के पहले दिन कोरिया जिले के नवीन धान उपार्जन केंद्र मनसुख में उत्साह और उल्लास के बीच किसानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े ने किसानों का सम्मान करते हुए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की. जिले में पहले दिन कुल 283 मीट्रिक टन धान की खरीदी दर्ज की गई. जिले में धान खरीदी के लिए कुल 24 उपार्जन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं.
हालांकि जिले में खरीदी के पहले दिन ही तकनीकी व्यवस्था की खामियां भी सामने आने लगीं. पहले दिन सर्वर में तकनीकी समस्या आने के कारण कोरिया जिले के कई उपार्जन केंद्रों में किसानों का थंब इम्प्रेशन नहीं हो सका इसके चलते बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया प्रभावित हुई.