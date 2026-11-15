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छत्तीसगढ़ धान खरीदी 2026: कहीं मिठाई खिलाकर तो कहीं माला पहनाकर किसानों का स्वागत, कोरिया में तकनीकी समस्या भी दिखी

छत्तीसगढ़ धान खरीदी 2026, अलग-अलग जिलों से रिपोर्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

GPM/बेमेतरा/कोरिया/बलरामपुर/खैरागढ़/महासमुंद: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत आज 15 नवंबर से हो गई है. धान खरीदी प्रदेश के किसानों के लिए त्योहार से कम नहीं है. पहले दिन कहीं मिठाई खिलाकर तो कहीं माला पहनाकर अलग-अलग जिलों में किसानों का स्वागत किया गया. किसान भी पहले दिन की व्यवस्था से अबतक संतुष्ट नजर आए हैं. जानिए अलग-अलग जिलों में धान खरीदी की व्यवस्था कैसी है.

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- 23 धान खरीदी केंद्र GPM जिले के 23 धान उपार्जन केंद्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा. किसानों को धान बेचने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए इस साल कोरजा, हर्राटोला और कुड़कई में तीन नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं.