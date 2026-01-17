ETV Bharat / state

खेलता छत्तीसगढ़ : 2026 में बड़े खेलों का आयोजन, नेशनल ट्राइबल गेम्स के साथ क्रिकेट और गोल्फ का दिखेगा रंग

रायपुर : छत्तीसगढ़ साल 2026 में पूरे देश में गौरव के नए कीर्तिमान को स्थापित करने जा रहा है. इसका कारण देश में हो रहे पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी है. छत्तीसगढ़ को 2026 में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी मिली है.ये गेम्स 14 फरवरी से शुरु हो रहे हैं. 2026 में जिस तरह से खेल को लेकर के छत्तीसगढ़ में आयोजनों का दौर शुरू हुआ है वो युवाओं के लिए नए उत्साह का विषय है. साथ ही छत्तीसगढ़ के बदलते माहौल की नई कहानी के आगाज की पटकथा भी है.

1 जनवरी 2026 - 1 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने नेशनल ट्राइबल गेम्स को लेकर रथ को रवाना किया था.उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्राइबल गेम्स को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है. इसके प्रचार वाहन को भी छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया गया है.उन्होंने कहा कि यह रथ सभी जिलों में जाएगा . उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को नेशनल ट्राइबल गेम की जिम्मेदारी मिली है इसे छत्तीसगढ़ की युवाओं को बहुत फायदा होगा.

2 जनवरी 2026 - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 जनवरी को नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के सफल आयोजन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी. देश में हो रहे पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है. इसे लेकर पर सीएम साय ने खेल मंत्री केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया का आभार जताया. सीएम ने कहा कि प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिलना समूचे राज्य के लिए गर्व और सम्मान का विषय है, यह अवसर राज्य की समृद्ध जनजातीय परंपराओं और खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देगा.

6 जनवरी 2026- नेशनल ट्राइबल गेम्स के लिए छत्तीसगढ़ की टीम में चयन की प्रक्रिया को शुरू किया गया, जिसके तहत फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती और वेट-लिफ्टिंग के ट्रायल रायपुर में हुए. वहीं तैराकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी के लिए बिलासपुर में ट्रायल लिए गए. 6 जनवरी से 8 जनवरी तक चयन प्रक्रिया को पूरा किया गया.

चयन प्रक्रिया पूरी - खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने 14 फरवरी स्व आयोजित किए जाने वाले खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स के लिए खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर ट्रायल दिया. छत्तीसगढ़ टीम के चयन के लिए तीन दिनों तक चले ट्रायल में प्रदेशभर के एक हजार से अधिक जनजातीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में कुश्ती, फुटबॉल और वेट-लिफ्टिंग के लिए राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन हुआ था, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हॉकी के ट्रायल हुए. रायपुर में संपन्न चार खेलों के चयन ट्रायल में कुल 558 खिलाड़ियों ने भागीदारी की.इनमें 355 पुरुष और 203 महिला खिलाड़ी शामिल हुए.

खेलता छत्तीसगढ़, बढ़ता छत्तीसगढ़

रायपुर और बिलासपुर में हुआ था ट्रायल

नेशनल टाइबल गेम्स के लिए रायपुर में 558 और बिलासपुर में 470 खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया. नेशनल ट्राइबल गेम्स के ट्रायल में पूरे राज्य से खिलाड़ी शामिल हुए. रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में कुश्ती, फुटबॉल और वेट-लिफ्टिंग और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हॉकी के ट्रायल हुआ था. जिसमें 558 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था.

2026 में बड़े खेलों का आयोजन

बिलासपुर के राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई में तीरंदाजी और एथलेटिक्स और सरकंडा स्थित जिला खेल परिसर में तैराकी खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल हुए. राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के खिलाड़ियों ने दोनों शहरों में आयोजित चयन ट्रायल में 470 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. बिलासपुर के बीआर यादव स्टेडियम बिलासपुर में 7 जनवरी को सुबह नौ बजे से तीरंदाजी और एथलेटिक्स के ट्रायल हुआ था. बिलासपुर के सरकंडा स्थित जिला खेल परिसर में 7 जनवरी को सुबह नौ बजे से तैराकी खिलाड़ियों का ट्रायल सम्पन्न हुआ.