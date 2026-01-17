खेलता छत्तीसगढ़ : 2026 में बड़े खेलों का आयोजन, नेशनल ट्राइबल गेम्स के साथ क्रिकेट और गोल्फ का दिखेगा रंग
छत्तीसगढ़ में साल 2026 खेलों के लिए खास होने वाला है. इस साल नेशनल ट्राइबल गेम्स समेत क्रिकेट और गोल्फ के भी बड़े आयोजन होंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 17, 2026 at 6:13 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ साल 2026 में पूरे देश में गौरव के नए कीर्तिमान को स्थापित करने जा रहा है. इसका कारण देश में हो रहे पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी है. छत्तीसगढ़ को 2026 में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी मिली है.ये गेम्स 14 फरवरी से शुरु हो रहे हैं. 2026 में जिस तरह से खेल को लेकर के छत्तीसगढ़ में आयोजनों का दौर शुरू हुआ है वो युवाओं के लिए नए उत्साह का विषय है. साथ ही छत्तीसगढ़ के बदलते माहौल की नई कहानी के आगाज की पटकथा भी है.
1 जनवरी 2026 - 1 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने नेशनल ट्राइबल गेम्स को लेकर रथ को रवाना किया था.उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्राइबल गेम्स को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है. इसके प्रचार वाहन को भी छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया गया है.उन्होंने कहा कि यह रथ सभी जिलों में जाएगा . उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को नेशनल ट्राइबल गेम की जिम्मेदारी मिली है इसे छत्तीसगढ़ की युवाओं को बहुत फायदा होगा.
2 जनवरी 2026 - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 जनवरी को नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के सफल आयोजन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी. देश में हो रहे पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है. इसे लेकर पर सीएम साय ने खेल मंत्री केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया का आभार जताया. सीएम ने कहा कि प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिलना समूचे राज्य के लिए गर्व और सम्मान का विषय है, यह अवसर राज्य की समृद्ध जनजातीय परंपराओं और खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देगा.
6 जनवरी 2026- नेशनल ट्राइबल गेम्स के लिए छत्तीसगढ़ की टीम में चयन की प्रक्रिया को शुरू किया गया, जिसके तहत फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती और वेट-लिफ्टिंग के ट्रायल रायपुर में हुए. वहीं तैराकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी के लिए बिलासपुर में ट्रायल लिए गए. 6 जनवरी से 8 जनवरी तक चयन प्रक्रिया को पूरा किया गया.
चयन प्रक्रिया पूरी - खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने 14 फरवरी स्व आयोजित किए जाने वाले खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स के लिए खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर ट्रायल दिया. छत्तीसगढ़ टीम के चयन के लिए तीन दिनों तक चले ट्रायल में प्रदेशभर के एक हजार से अधिक जनजातीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में कुश्ती, फुटबॉल और वेट-लिफ्टिंग के लिए राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन हुआ था, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हॉकी के ट्रायल हुए. रायपुर में संपन्न चार खेलों के चयन ट्रायल में कुल 558 खिलाड़ियों ने भागीदारी की.इनमें 355 पुरुष और 203 महिला खिलाड़ी शामिल हुए.
रायपुर और बिलासपुर में हुआ था ट्रायल
नेशनल टाइबल गेम्स के लिए रायपुर में 558 और बिलासपुर में 470 खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया. नेशनल ट्राइबल गेम्स के ट्रायल में पूरे राज्य से खिलाड़ी शामिल हुए. रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में कुश्ती, फुटबॉल और वेट-लिफ्टिंग और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हॉकी के ट्रायल हुआ था. जिसमें 558 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था.
बिलासपुर के राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई में तीरंदाजी और एथलेटिक्स और सरकंडा स्थित जिला खेल परिसर में तैराकी खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल हुए. राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के खिलाड़ियों ने दोनों शहरों में आयोजित चयन ट्रायल में 470 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. बिलासपुर के बीआर यादव स्टेडियम बिलासपुर में 7 जनवरी को सुबह नौ बजे से तीरंदाजी और एथलेटिक्स के ट्रायल हुआ था. बिलासपुर के सरकंडा स्थित जिला खेल परिसर में 7 जनवरी को सुबह नौ बजे से तैराकी खिलाड़ियों का ट्रायल सम्पन्न हुआ.
स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में 6 जनवरी को सुबह नौ बजे से वेट-लिफ्टिंग, 7 जनवरी को सुबह नौ बजे से कुश्ती, 7 जनवरी और 8 जनवरी को सुबह नौ बजे से फुटबॉल के लिए ट्रायल हुआ. 7 जनवरी और 8 जनवरी को सुबह नौ बजे से रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हॉकी खिलाड़ियों का ट्रायल दिया.
बस्तर ओलंपिक से बस्तर पंडुम तक सफर जारी
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात है. छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य इलाकों के लिए यह बहुत बड़ी बात है. खेलों के लेकर छ्त्तीसगढ़ सरकार जिस तरीके आदिवासी अंचल को साध रही है युवा प्रतिभा को निखारने का बेहतरीन अवसर मिल रहा है. अक्टूबर महीने से बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई और बस्तर के सभी इलाके इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए. बस्तर ओलंपिक 2025 ने नया कीर्तिमान भी रच दिया. सरकार के तरफ से सरगुजा ओलंपिक और बस्तर पंडुम का आयोजन हो रहा है. जो आदिवासी इलाकों के विकास के लिए नई सौगात देगा.
सरगुजा ओलंपिक : 28 जनवरी से 3 मार्च तक सरगुजा ओलम्पिक 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है.इसके लिए निर्धारित जिलों के खिलाड़ियों को 25 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीयन की सुविधा प्रदान की गई है. प्रतियोगिता 28 जनवरी से शुरू होगी और 3 मार्च को खत्म होगी.
|प्रतियोगिताओं का संभावित कार्यक्रम
|विकासखण्ड स्तरीय प्रतियोगिता
|28 जनवरी 2026 से 03 फरवरी 2026
|जिला स्तरीय प्रतियोगिता
|05 फरवरी 2026 से 10 फरवरी 2026
|संभाग स्तरीय प्रतियोगिता
|01 मार्च 2026 से 03 मार्च 2026
बस्तर पंडुम : बस्तर पंडुम का आयोजन 3 चरणों में हो रहा है. इसका अंतिम चरण फरवरी 2026 में बस्तर में संपन्न होगा. बस्तर पंडुम 2026 के माध्यम से लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वाद्य यंत्र, हस्तशिल्प, जनजातीय व्यंजन, वेशभूषा सहित विभिन्न सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शन होता है. बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन 10 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक 3 चरणों में होगा.
बस्तर पंडुम के लिए राष्ट्रपति को दिया न्यौता
इसके अंतर्गत 10 से 20 जनवरी तक जनपद स्तरीय कार्यक्रम, 24 से 30 जनवरी तक जिला स्तरीय कार्यक्रम तथा 1 से 5 फरवरी तक संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे. इस साल बस्तर पंडुम में विधाओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 की जा रही हैं. इन्हीं विधाओं में प्रदर्शन और प्रतियोगिताएं होंगी. 3 जनवरी को दिल्ली दौरे पर रहे राज्य के सीएम साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव ‘बस्तर पंडुम 2026’ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रित भी किया है.
क्रिकेट और गोल्फ के इंटरनेशनल आयोजन : बीसीसीआई ने रायपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट गेम आयोजित करवाकर युवाओं में ऊर्जा भरने का काम किया है. 3 दिसंबर 2025 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच हुआ,इसके बाद 23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी 20 मैच होने जा रहा है. साथ ही साथ इंडियन प्रीमियर लीग के लिए आरसीबी का होम ग्राउंड भी नवा रायपुर के ग्राउंड को बनाया गया है.
प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) के 2026 सीजन की शुरुआत छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप से होगी.3 से 6 फरवरी तक नवा रायपुर स्थित फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिज़ॉर्ट में इसे खेला जाएगा. इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में इस बार इनामी राशि बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे देश-विदेश के दिग्गज प्रोफेशनल गोल्फरों की भागीदारी तय मानी जा रही है. साथ ही छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को भी इसमें खेलने का मौका मिलेगा.
ऐसे में जिस तरह से खेलों के आयोजन छत्तीसगढ़ में हो रहा हैं वह अपने लिए सिल्वर जुबली मना चुके राज्य और नई राह पर चलने की तैयारी में जुटे सूबे के लिए बहुत बड़ी बात है.
बस्तर ओलंपिक के बाद अब सरगुजा ओलंपिक की तैयारी शुरू हो गई है, 25 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होंगे, जानिए पूरी डिटेल
छत्तीसगढ़ में होगी ओपन गोल्फ चैंपियनशिप-2026, 1.5 करोड़ का इनाम, मैदान में उतरेंगे देश-विदेश के 126 खिलाड़ी