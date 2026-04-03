ETV Bharat / state

सरायपाली में राज्यपाल ने ली बैठक, जैविक और प्राकृतिक खेती पर जोर, जल संरक्षण को लेकर की सराहना

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने सरायपाली में विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान खेती के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की.

Governor on Saraipali Visit
सरायपाली में राज्यपाल ने ली बैठक, जैविक और प्राकृतिक खेती पर जोर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 3, 2026 at 6:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने सरायपाली दौरे के दौरान विकासखंड स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने खास तौर पर किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया. राज्यपाल ने कहा कि रासायनिक खाद का उपयोग कम किया जाए और किसानों को जैविक तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.

Governor on Saraipali Visit
जैविक और प्राकृतिक खेती पर जोर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों को दिया सुझाव

राज्यपाल ने यह भी सुझाव दिया कि धान के साथ-साथ फल और सब्जियों (उद्यानिकी फसलें) की खेती बढ़ाई जाए, ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके.उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि जैविक चावल का वैल्यू एडिशन (प्रोसेसिंग और बेहतर मार्केटिंग) किया जाए, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल सके.

Governor on Saraipali Visit
जल संरक्षण को लेकर की सराहना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जल संरक्षण की सराहना

बैठक में जल संरक्षण और डबरी निर्माण के कार्यों की सराहना की गई, लेकिन इन कामों को और तेज करने की जरूरत बताई गई. साथ ही “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत बड़े स्तर पर पौधरोपण करने और इसे जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया गया.

Governor on Saraipali Visit
ज्यपाल रमेन डेका ने सरायपाली में विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य के मुद्दे पर जोर

स्वच्छता और स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी राज्यपाल ने चर्चा की. राज्यपाल ने कचरा संग्रहण व्यवस्था को मजबूत करने, सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने और टीबी समेत अन्य बीमारियों के इलाज व जागरूकता पर ध्यान देने के निर्देश दिए. इसके अलावा उन्होंने बच्चों में योग की आदत विकसित करने, ज्यादा पुस्तकालय खोलने और महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर “लखपति दीदी” बनाने की दिशा में काम करने को कहा.

Governor on Saraipali Visit
सरायपाली में राज्यपाल ने ली बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दौरे के अंत में राज्यपाल ने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

रायपुर कला केंद्र में समर कैंप, तीन चरणों में होगा आयोजन, बच्चों के सर्वागीण विकास पर फोकस
कथा के माध्यम से दिया सामाजिक सेवा का संदेश, श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बताया बारीक अंतर, ''परपुरुष के पास जाते वक्त महिलाएं रखें सावधानी'': पं. धीरेंद्र शास्त्री
रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली के अध्ययन दल का दौरा, राज्यपाल रामेन डेका से की मुलाकात

TAGGED:

RAMEN DEKA GOVERNOR
SARAIPALI DEVELOPMENT MEETING
GOVERNOR ON SARAIPALI VISIT
सरायपाली में राज्यपाल
ORGANIC FARMING IN CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.