ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षा, 10वीं 12वीं एग्जाम का टाइमटेबल जारी

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ( ETV BHARAT )

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की है. इस ऐलान के मुताबिक हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं 16 मार्च 2026 से शुरू होकर 8 अप्रैल 2026 तक चलेंगी, जबकि हाईस्कूल की परीक्षाएं 17 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 7 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी.

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की हर साल होने वाली बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. साल 2025-26 में होने वाली हायर सेकेंडरी एवं हाईस्कूल परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने टाइम टेबल की घोषणा की है. मंगलवार को इसका एलान किया गया.

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की तरफ से जारी विज्ञप्ति (ETV BHARAT)

आधिकारिक समय-सारणी के बारे में जानिए

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा परीक्षा कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आयोजित होगी. परीक्षार्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं.

सीजी ओपन स्कूल ने की घोषणा (ETV BHARAT)

हायर सेकेंडरी (12वीं) परीक्षा समय-सारणी

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने 12वीं परीक्षा के टाइम टेबल को लेकर जो ऐलान किया है. वो इस प्रकार है.

16 मार्च 2026 (सोमवार) – हिंदी

18 मार्च 2026 (बुधवार) – रसायन शास्त्र

19 मार्च 2026 (गुरुवार) – भूगोल

23 मार्च 2026 (सोमवार) – भौतिक शास्त्र

25 मार्च 2026 (बुधवार) – गृहविज्ञान

27 मार्च 2026 (शुक्रवार) – लेखांकन

28 मार्च 2026 (शनिवार) – जीव विज्ञान

30 मार्च 2026 (सोमवार) – गणित

01 अप्रैल 2026 (बुधवार) – अंग्रेजी

04 अप्रैल 2026 (शनिवार) – इतिहास

06 अप्रैल 2026 (सोमवार) – व्यवसाय अध्ययन

07 अप्रैल 2026 (मंगलवार) – राजनीति विज्ञान

08 अप्रैल 2026 (बुधवार) – अर्थशास्त्र

हाईस्कूल (10वीं) परीक्षा समय सारिणी

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की तरफ से 10वीं परीक्षा के टाइम टेबल इस प्रकार है.

17 मार्च 2026 (मंगलवार) – हिंदी

19 मार्च 2026 (गुरुवार) – मराठी

20 मार्च 2026 (शुक्रवार) – विज्ञान

24 मार्च 2026 (मंगलवार) – गृहविज्ञान

25 मार्च 2026 (बुधवार) – व्यवसाय अध्ययन

27 मार्च 2026 (शुक्रवार) – गणित

30 मार्च 2026 (सोमवार) – अंग्रेजी

02 अप्रैल 2026 (गुरुवार) – सामाजिक विज्ञान

04 अप्रैल 2026 (शनिवार) – अर्थशास्त्र

06 अप्रैल 2026 (सोमवार) – संस्कृत

07 अप्रैल 2026 (मंगलवार) – उर्दू

छात्र-छात्राएं परीक्षा की पूरी समय-सारणी छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट www.sos.cg.nic.in पर जाकर देख सकते हैं. विद्यार्थी यहां से टाइम टेबल भी डाउनलोड कर सकते हैं. छत्तीसगढ़ राज्य ओपन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं.