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चक्रवाती तूफान अर्नब’ को लेकर हाई अलर्ट, बालोद में 30 तक कर्मियों की छुट्टियां रद्द, 61 संवेदनशील गांवों में मुनादी

बालोद/ दंतेवाड़ा : बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के असर से छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अनुमान है. ऐसे में बालोद और दंतेवाड़ा जिले के साथ दूसरे जिलों में भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

बालोद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. मौसम विभाग ने 27 से 29 अक्टूबर तक भारी से अति भारी वर्षा और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है. बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने मैदानी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के कड़े निर्देश दिए हैं. प्राकृतिक आपदा से निपटने और राहत कार्यों में अमले की त्वरित मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर 27 से 30 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस दौरान बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने पर भी सख्त रोक रहेगी.

चक्रवाती तूफान अर्नब’ को लेकर हाई अलर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निचले इलाकों पर विशेष नजर, राशन का अग्रिम भंडारण

बालोद जिले में पहले बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित रहे 61 गांवों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है. कोटवारों के जरिए इन क्षेत्रों में लगातार मुनादी कराकर ग्रामीणों को सुरक्षित रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं. कलेक्टर ने गुरूर, गुंडरदेही और बालोद विकासखंड के डुबान क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने और जलभराव की स्थिति में ग्रामीणों और पशुधन को सुरक्षित आश्रय स्थलों पर पहुंचाने को कहा है. आपात स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील ग्राम पंचायतों में 50 किलोग्राम से एक क्विंटल तक चावल और भोजन पकाने के लिए रसोइयों का पहले से ही प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है.

बालोद में 30 तक कर्मियों की छुट्टियां रद्द (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कंट्रोल रूम सक्रिय, सामान्य सभा की बैठक टली

आपदा प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर 24 घंटे क्रियाशील रहने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका संपर्क नंबर 07749223950 है. त्वरित सहायता के लिए जिले में डायल 112 के 12 वाहनों को अलर्ट पर रखा गया है. अधिकारियों की फील्ड ड्यूटी को देखते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार चंद्रवंशी ने 27 अक्टूबर को प्रस्तावित सामान्य सभा की बैठक को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नदी-नालों, रपटों और जर्जर भवनों से दूर रहें और मौसम के आधिकारिक दिशा-निर्देशों का पालन करें.

दंतेवाड़ा में 27 अक्टूबर को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद